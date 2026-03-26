Мак-Артур Джон - Второе Пришествие

Я верю, что Христос однажды зримым образом вернется на Землю, имея физическое тело. На этот счет мои убеждения столь же незыблемы, как и вера в Самого Христа. Моя вера в возвращение Христа столь же крепка, как и уверенность в совершенном Им искуплении. Более того, я утверждаю, что Второе пришествие - это одна из важнейших доктрин христианства.

Это венец и цель Божьего замысла на Земле, и оно является столь же значимым и неизбежным, как и любое другое откровение Бога. Те, кто отказались от надежды на возвращение Христа во плоти, на самом деле отказались исповедовать истинное христианство!

Джон Мак-Артур - Второе Пришествие - признаки возвращения Христа и кончины века

«Grace Publishing International», Киев. 2008. 368 стр.

ISBN-13: 978-1-933508-15-3

Джон Мак-Артур - Второе Пришествие - Содержание

Введение

Глава 1. Почему Христос должен вернуться?

Глава 2. Будет ли Второе пришествие внезапным?

Глава 3. Величайшее пророчество Христа

Глава 4. Муки рождения

Глава 5. Великая скорбь

Глава 6. Знамения на небе

Глава 7. Известно ли кому-либо точно, который сейчас "час" на самом деле?

Глава 8. Опасность безрассудных надежд

Глава 9. Трагедия утраченных возможностей

Глава 10. Суд над овцами и козлами

Эпилог. Как подготовиться к возвращению Христа

Приложение. Скорый приход Спасителя

Глоссарий

Примечания

Указатель цитат из Библии