Мак-Артур Джон - Заповеди блаженства

В представлении большинства современных христиан Божье Царство — это нечто приятное, что постепенно придет само собой и что не имеет отношения к нашей суетной и бестолковой жизни. Такое печальное духовное состояние многих верующих отчасти обусловлено низким уровнем преподавания библейских истин. Некоторые, к примеру, считают, что Нагорная проповедь вообще относится к будущему, к тому времени, когда установится Царство Божье. Результат налицо. Объявлять Нагорную проповедь Иисуса неактуальной для нашего времени — значит удалять самую сердцевину учения нашего Господа, которое Он предназначил для Своего народа. Изложенные в этой проповеди принципы представляют собой не что иное, как настоящее руководство для тех верных подданных, которые шествуют в обитель своего Царя.

Заповеди блаженства особенно важны и как начальный пункт, и как фундамент всего учения Иисуса, изложенного в Его Нагорной проповеди. В определенном смысле заповеди блаженства являются основой всей христианской истины. Например, они помогают нам понять природу истинной веры, потому что, описывая того, кто «блажен», наш Господь фактически рисует портрет истинного верующего.

Заповеди блаженства также показывают, что путь к блаженству в Царстве Христа совсем не совпадает с маршрутом, который прокладывает для нас этот мир. Небесные радость и блаженство никак не связаны с такими понятиями, как изобилие, веселье, удовольствие, отсутствие проблем и беспечное существование. Более того, духовные качества, благодаря которым обретают - ся небесные блага, не имеют ничего общего с ценностями этого мира.

Поэтому мы, подданные Божьего Царства, не должны чувствовать себя в этом мире как дома, ибо мы принадлежим Царству Небесному и являемся лишь временными жителями мира, назначенными быть посланниками своего Царя. А если это так, то и жить мы должны в согласии с высшими стандартами Небесного Царства — и тогда мы обретем высочайшие привилегии его подданных.

Джон Макартур — Заповеди блаженства

