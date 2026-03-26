Мак-Артур Джон - Золото глупца

От автора. Однажды я получил письмо от женщины, в котором она заявляла, что считает христианство вполне приемлемой религией, но лично ей больше нравится дзэн.

Ей нравилось слушать христианские радиопрограммы, когда она вела автомобиль, потому что звучавшая в них музыка «успокаивала ее карму».

Однако порой она слышала и такие программы, в которых звучало библейское учение.

С ее точки зрения, все проповедники, которых она слышала, проявляли заметную узость мышления в отношении других религий, а потому она и писала нескольким служителям, чьи проповеди звучали на радио, советуя им расширить свой кругозор.

Золото глупца - не все то золото, что блестит - Распознание истины в век заблуждений

Джон Мак-Артур, главный редактор

Перевод с английского: Е. Марчук

Fool's Gold?: Discerning Truth in an Age of Error

First printing 2005

Printed in the United States of America

Russian Edition 2006 by Grace Publishing International

В книге использован текст Синодального издания Библии

Перевод на русский язык, "Grace Publishing International", 2006

ISBN-13: 978-1-933508-10-8 (РУС.)

ISBN-10: 1-933508-10-8 (РУС.)

ISBN-10: 1-58134-726-Х (АНГЛ.)

Золото глупца - не все то золото, что блестит - Распознание истины в век заблуждений - Содержание

ОБ АВТОРАХ

ВВЕДЕНИЕ Джон Мак-Артур

ЧАСТЬ I Побуждение к различению в век слепой доверчивости

1. Все, что блестит...: призыв к библейскому различению Джон Мак-Артур

2. Плексигласовые кафедры: ужасные последствия «размытой» проповеди Джон Мак-Артур

ЧАСТЬ II Практическое применение дара различения в книжном магазине христианской литературы

3. Ощущение целенаправленности: оценка заявлений в книге «Целеустремленная жизнь» Нэйтан Бьюзениц

4. Возвращение к прежнему взгляду на апостола Павла: критическое введение к книге «Что на самом деле сказал апостол Павел?» Фил Джонсон

5. Дикие скачки: анализ книги «Необузданное сердце» Даниэль Гиллеспай

6. Когда истина превращается в «желтую» газетенку: пристальный взгляд на издание Нового Завета под названием «Переворот» РикХолланд

ЧАСТЬ III Практическое применение дара различения в поместной церкви

7. Крепкая скала? Что говорит Библия о современной христианской музыке Джон Мак-Артур

8. «Такой, как есть»: внимательный взгляд на приглашение к покаянию КэриХарди

9. «Да светит свет ваш...»: исследование отношения американских христиан к политике Фил Джонсон

10. Задыхаясь от выбора: борьба с потребительством КуртГебхардс

ЧАСТЬ IV Постоянное применение дара различения в повседневной жизни

11. Холм для достойной смерти: доктринальная схема для получения дара различения ДэнДюма

12. «Веру сохранил...»: практический план для развития дара различения Джон Мак-Артур

Примечания

Указатель цитат из Библии

Именной указатель

Тематический указатель