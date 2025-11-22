Мартин Ллойд-Джонс однажды написал: «Без сомнения, молитва является высшей формой деятельности человеческой души. Человек поднимается на самую высокую духовную высоту тогда, когда опускается на колени, чтобы, молясь, войти в присутствие Божие». У комментатора Дж. Освальда Сандерса было такое возвышенное представление о молитве:

Ни в одной духовной практике нет такого сочетания сложности и простоты. Это простейшая форма речи, доступная устам младенца, и в то же время высочайшие речения, достигающие Величия на небесах. Она столь же уместна для престарелого философа, как и для малого ребенка. Это и спонтанное восклицание, и настрой всей жизни. В ней выражается и покой веры, и подвиг веры. Это и борение, и упоение. Она послушна и при этом настойчива. Она в один момент держится за Бога и связывает дьявола. Она может быть сосредоточена на одной цели, а может странствовать по миру. Это может быть и унизительное исповедание, и восторженное восхищение. Она наделяет ничтожного человека подобием всемогущества.

По сути, молитва — это просто разговор с Богом, как с любимым другом, без притворства и легкомыслия. Однако именно такое отношение к молитве вызывает затруднения у многих верующих. Именно потому, что общение с Богом так важно, а молитва так действенна при исполнении Божьего плана, враг постоянно пытается привнести заблуждения в наше понимание молитвы и приверженность ей. Каждое поколение сталкивается с необходимостью пересмотреть приоритеты и очистить искаженное или неверное представление о молитве. Для многих молитву подменили прагматичные действия. Функция преобладает над общением с Богом; деловые отношения вытесняют общение. Для других в молитве недостает чувства благоговения и почтения. Их подход отличается легкомыслием, неуважением и бестактностью. Есть и те, кто считает, что смысл молитвы в том, чтобы предъявлять Богу свои требования. Они пытаются добиться от Бога того, что, по их мнению, Он должен для них сделать. Наконец, для некоторых молитва — не более чем повседневный ритуал.

Возможно, вы относитесь к молитве с глубочайшим уважением, но при этом ваша собственная практика лишена цели и жизни, поэтому вы не проводите время с Богом, хотя и знаете, что должны это делать. Хотя бывает много причин, мешающих христианам молиться, я считаю, что есть один главный фактор.

Мак-Артур Дж. - Наедине с Богом - Возвращение к силе и страстности в молитве

Пер. с англ. — Самара : Благая Весть, 2025. — 240 с.

ISBN: 978-5-7454-1964-5

Мак-Артур Дж. - Наедине с Богом - Содержание