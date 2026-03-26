Мак-Артур Джон - Поклонение - наивысший приоритет

Мак-Артур - Поклонение - наивысший приоритет
Насколько широко библейское понятие поклонения? И насколько точно мы его понимаем? Для христианской жизни поклонение — то же, что ходовая пружина для часов и двигатель для машины. Это — сама суть, сама основа.
Нельзя обособить поклонение или отвести ему какое-то конкретное место, время или область жизни. Мы не можем прославлять и благодарить Бога на словах, если живем себялюбиво, по плоти. А если и попытаемся, то это приведет к искажению сущности прославления. Настоящее поклонение должно изливаться от полноты жизни в поклонении.
В Псалме 44:2 Давид написал: «Излилось из сердца моего слово благое». Слово «изливаться» на иврите означает «выходить из краев», именно такой смысл дает исчерпывающее представление о прославлении. Сердце человека горит праведностью и любовью, и, образно говоря, достигает точки кипения. Прославление — это когда горячее сердце вскипает, и чувства переливаются через край. Такое объяснение наводит на воспоминание о том, что пережили ученики по дороге в Эммаус: «не горело ли в нас сердце наше?» (Луки 24:32). Бог воспламеняет сердце праведностью и любовью и в прославлении пробуждает жизнь, которая бьет ключом, — это и есть самое искреннее проявление поклонения. Что такое поклонение?
Вот простое определение поклонения: поклонение — это прославление и благоговение, воздаваемое Богу. Для начала, не вдаваясь в подробности такого объяснения, достаточно. По мере изучения понятия поклонения из Слова Божьего, это определение будет обогащаться новыми оттенками.
жизни в поклонении.
Джон МакАртур - Поклонение - наивысший приоритет
Киев, Христианское Библейское Братство св. апостола Павла
2007 г., 216 стр.
ISBN 966-7698-16-5
Джон МакАртур - Поклонение - наивысший приоритет - Содержание
Предисловие
Глава 1. Что необходимо знать миру
Глава 2. Поклонение — как образ жизни
Глава 3. Спасенные для поклонения
Глава 4. Бог: кто Он? Существует ли Он?
Глава 5. Неизменный Всемогущий Бог
Глава 6. Вездесущий и всезнающий Бог
Глава 7. Святый, Святый, Святый
Глава 8. Начало новой эры
Глава 9. Место поклонения
Глава 10. Поклоняйтесь Отцу
Глава 11. Поклоняйтесь в духе и истине
Глава 12. Славьте Бога в вышних
Глава 13. Как прославлять Бога
Глава 14. Каким Бог задумал поклонение
