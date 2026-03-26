Мак-Артур Джон - Поклонение - наивысший приоритет

Насколько широко библейское понятие поклонения? И насколько точно мы его понимаем? Для христианской жизни поклонение — то же, что ходовая пружина для часов и двигатель для машины. Это — сама суть, сама основа.

Нельзя обособить поклонение или отвести ему какое-то конкретное место, время или область жизни. Мы не можем прославлять и благодарить Бога на словах, если живем себялюбиво, по плоти. А если и попытаемся, то это приведет к искажению сущности прославления. Настоящее поклонение должно изливаться от полноты жизни в поклонении.

В Псалме 44:2 Давид написал: «Излилось из сердца моего слово благое». Слово «изливаться» на иврите означает «выходить из краев», именно такой смысл дает исчерпывающее представление о прославлении. Сердце человека горит праведностью и любовью, и, образно говоря, достигает точки кипения. Прославление — это когда горячее сердце вскипает, и чувства переливаются через край. Такое объяснение наводит на воспоминание о том, что пережили ученики по дороге в Эммаус: «не горело ли в нас сердце наше?» (Луки 24:32). Бог воспламеняет сердце праведностью и любовью и в прославлении пробуждает жизнь, которая бьет ключом, — это и есть самое искреннее проявление поклонения. Что такое поклонение?

Вот простое определение поклонения: поклонение — это прославление и благоговение, воздаваемое Богу. Для начала, не вдаваясь в подробности такого объяснения, достаточно. По мере изучения понятия поклонения из Слова Божьего, это определение будет обогащаться новыми оттенками.

Джон МакАртур - Поклонение - наивысший приоритет

Киев, Христианское Библейское Братство св. апостола Павла

2007 г., 216 стр.

ISBN 966-7698-16-5

Джон МакАртур - Поклонение - наивысший приоритет - Содержание

