Мы живем в мире компромисса — в обществе, которое отказалось от моральных стандартов и христианских принципов в пользу целесообразности или прагматизма. В основе этого лежит философия достижения цели любыми возможными средствами. Эта эгоцентричная точка зрения вооружилась девизом: «если что-то приносит желаемый результат, действуйте и дальше таким образом». Однако это неизбежно ведет к компромиссу совести и убеждений. Поскольку в нашем обществе так распространен компромисс, можно сказать, что у нас больше нет общественной совести; поведение не определяется осознанием вины и раскаянием.

Политики, которые должны отстаивать высокие идеалы нашей страны, вместо этого ведут нас по пути компромисса. Они провозглашают высокие стандарты и идеалы перед выборами, но готовы ими поступиться, заняв кресло. То же касается и бизнеса — от руководителей компаний до продавцов; и судебной системы — от судей до адвокатов; спорта — от владельцев команд до спортсменов; - да и всех сфер жизни. В результате люди учатся обманывать, красть и скрывать правду — делать все необходимое, чтобы получить то, что они хотят. Таким образом, компромисс становится образом жизни.

К сожалению, философия и практика компромисса вошли и в церковь. Поскольку толерантность так высоко ценится в нашем обществе, церковь руководствуется подобными принципами для достижения неверующих. Многие церкви сейчас ищут способы проповедовать Евангелие людям, не оскорбляя их. Однако Евангелие по своей сути оскорбительно, поскольку ставит грешников перед фактом их греховности. Игнорируя это, многие церкви охотно идут на компромисс со Словом Божьим вместо того, чтобы твердо стоять на Евангелии, и предлагают миру его «разбавленную» версию, которая не способна никого изменить.

Мак-Артур Джон - Сила принципиальности - Жизнь без компромиссов

пер. с англ. О. Калына

Самара: Благая весть, 2023, 224 с.

ISBN 978-5-7454-1823-5

Мак-Артур Джон - Сила принципиальности - Жизнь без компромиссов - Содержание

Вступление

Природа принципиальности

1. Непревзойденная ценность

2. Доктринальная принципиальность

3. В стремлении к благочестию

Примеры принципиальности

4. Результаты бескомпромиссной жизни

5. Огонь и львы

6. Защитная принципиальность

Этика принципиальности