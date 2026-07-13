Это фундаментальное собрание комментариев Джона Ф. Мак-Артура объединяет двадцать семь томов, посвящённых последовательному толкованию всех книг Нового Завета. Каждый том представляет собой подробный экзегетический комментарий, основанный на историко-грамматическом методе толкования, внимательном анализе библейского текста и постоянном сопоставлении отдельных отрывков со всем Священным Писанием. Главной целью автора является раскрытие первоначального смысла текста и его практического применения для жизни Церкви.

Серия создавалась прежде всего как инструмент для пасторов, проповедников, преподавателей, студентов богословия и всех серьёзных исследователей Библии. Мак-Артур стремится не столько предложить оригинальные богословские гипотезы, сколько помочь читателю увидеть внутреннюю логику библейского повествования, последовательность Божьего откровения и центральное место личности Иисуса Христа во всём Новом Завете.

Джон Ф. Мак-Артур — Толкование книг Нового Завета (27 томов)

Пер. с англ. А. Прокопенко и др. — Славянское Евангельское Общество, 2006–2026. — Собрание комментариев к книгам Нового Завета в 27 томах.

Джон Ф. Мак-Артур — Толкование книг Нового Завета — Содержание