Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - 27 томов
Это фундаментальное собрание комментариев Джона Ф. Мак-Артура объединяет двадцать семь томов, посвящённых последовательному толкованию всех книг Нового Завета. Каждый том представляет собой подробный экзегетический комментарий, основанный на историко-грамматическом методе толкования, внимательном анализе библейского текста и постоянном сопоставлении отдельных отрывков со всем Священным Писанием. Главной целью автора является раскрытие первоначального смысла текста и его практического применения для жизни Церкви.
Серия создавалась прежде всего как инструмент для пасторов, проповедников, преподавателей, студентов богословия и всех серьёзных исследователей Библии. Мак-Артур стремится не столько предложить оригинальные богословские гипотезы, сколько помочь читателю увидеть внутреннюю логику библейского повествования, последовательность Божьего откровения и центральное место личности Иисуса Христа во всём Новом Завете.
Джон Ф. Мак-Артур — Толкование книг Нового Завета (27 томов)
Пер. с англ. А. Прокопенко и др. — Славянское Евангельское Общество, 2006–2026. — Собрание комментариев к книгам Нового Завета в 27 томах.
Джон Ф. Мак-Артур — Толкование книг Нового Завета — Содержание
Евангелие от Матфея (главы 1–7)
Евангелие от Матфея (главы 8–15)
Евангелие от Матфея (главы 16–23)
Евангелие от Матфея (главы 24–28)
Евангелие от Марка 1-8
Евангелие от Марка 9-16
Евангелие от Иоанна (главы 1–11)
Евангелие от Иоанна (главы 12–21)
Деяния апостолов (главы 1–12)
Деяния апостолов (главы 13–28)
Послание к Римлянам (главы 1–8)
Послание к Римлянам (главы 9–16)
Первое послание к Коринфянам
Второе послание к Коринфянам
Послание к Галатам, Послание к Ефесянам
Послание к Филиппийцам, Послание к Колоссянам, Первое и Второе послания к Фессалоникийцам
Первое и Второе послания к Тимофею, Послание к Титу
Послание к Филимону, Послание к Евреям
Послание Иакова
Первое и Второе послания Петра
Первое, Второе и Третье послания Иоанна, Послание Иуды
Книга Откровение (главы 1–11)
Книга Откровение (главы 12–22)
Библиографические и справочные материалы серии
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