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Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - 27 томов

Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - 27 томов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Educational, Reference

Это фундаментальное собрание комментариев Джона Ф. Мак-Артура объединяет двадцать семь томов, посвящённых последовательному толкованию всех книг Нового Завета. Каждый том представляет собой подробный экзегетический комментарий, основанный на историко-грамматическом методе толкования, внимательном анализе библейского текста и постоянном сопоставлении отдельных отрывков со всем Священным Писанием. Главной целью автора является раскрытие первоначального смысла текста и его практического применения для жизни Церкви.

Серия создавалась прежде всего как инструмент для пасторов, проповедников, преподавателей, студентов богословия и всех серьёзных исследователей Библии. Мак-Артур стремится не столько предложить оригинальные богословские гипотезы, сколько помочь читателю увидеть внутреннюю логику библейского повествования, последовательность Божьего откровения и центральное место личности Иисуса Христа во всём Новом Завете.

Джон Ф. Мак-Артур — Толкование книг Нового Завета (27 томов)

Пер. с англ. А. Прокопенко и др. — Славянское Евангельское Общество, 2006–2026. — Собрание комментариев к книгам Нового Завета в 27 томах.

Джон Ф. Мак-Артур — Толкование книг Нового Завета — Содержание

  1. Евангелие от Матфея (главы 1–7)

  2. Евангелие от Матфея (главы 8–15)

  3. Евангелие от Матфея (главы 16–23)

  4. Евангелие от Матфея (главы 24–28)

  5. Евангелие от Марка 1-8

  6. Евангелие от Марка 9-16

  7. Евангелие от Иоанна (главы 1–11)

  8. Евангелие от Иоанна (главы 12–21)

  9. Деяния апостолов (главы 1–12)

  10. Деяния апостолов (главы 13–28)

  11. Послание к Римлянам (главы 1–8)

  12. Послание к Римлянам (главы 9–16)

  13. Первое послание к Коринфянам

  14. Второе послание к Коринфянам

  15. Послание к Галатам, Послание к Ефесянам

  16. Послание к Филиппийцам, Послание к Колоссянам, Первое и Второе послания к Фессалоникийцам

  17. Первое и Второе послания к Тимофею, Послание к Титу

  18. Послание к Филимону, Послание к Евреям

  19. Послание Иакова

  20. Первое и Второе послания Петра

  21. Первое, Второе и Третье послания Иоанна, Послание Иуды

  22. Книга Откровение (главы 1–11)

  23. Книга Откровение (главы 12–22)

  24. Библиографические и справочные материалы серии

Views 96
Rating 4.8 / 5
Added 13.07.2026
Author brat Vadim
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4.8/5 (4)

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