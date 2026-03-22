Мак-Артур - Толкование книг НЗ - 1-е Послание к Коринфянам
Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Первого послания апостола Павла к Коринфянам — одного из наиболее практических и актуальных текстов Нового Завета. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и значение для жизни церкви и каждого верующего.
В толковании рассматриваются проблемы, с которыми сталкивалась ранняя церковь в Коринфе: разделения, духовная гордость, нравственные нарушения, злоупотребление христианской свободой, беспорядок в богослужении и неправильное понимание духовных даров. Мак-Артур показывает, как апостол Павел призывает верующих к святости, духовному единству и зрелости.
Особое внимание уделяется таким важным темам послания, как истинная мудрость Божья, превосходство любви, значение Вечери Господней, духовные дары и учение о воскресении мёртвых.
Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.
Джон Ф. Мак-Артур (младший) – Толкование книг Нового Завета - 1-е Послание к Коринфянам
Славянское Евангельское Общество, 2005 г. – 572 с. - ISBN 1-56773-027-2
Джон Ф. Мак-Артур (младший) – Толкование книг Нового Завета - 1-е Послание к Коринфянам - Содержание
Предисловие
Введение
Призванные быть святыми (1:1–3)
Преимущества святости (1:4–9)
Расколы и ссоры в церкви (1:10–17)
Немудрое Божье — часть 1 (1:18–25)
Немудрое Божье — часть 2 (1:26–2:5)
Понимание Божьей мудрости (2:6–16)
Плотские христиане (3:1–9)
Оценка всех дел верующих (3:10–17)
Как избежать разделений (3:18–23)
Верные служители Христовы (4:1–5)
Тщеславие и смирение (4:6–13)
Качества духовного отца (4:14–21)
Безнравственность в церкви (5:1–13)
Запрещение тяжб (6:1–11)
Христианская свобода и половая распущенность (6:12–20)
Жениться или не жениться? (7:1–7)
Божественные указания о браке (7:8–16)
Христиане и социальная реформа (7:17–24)
Причины оставаться безбрачным (7:25–40)
Пределы христианской свободы (8:1–13)
Поддержка Божьих служителей (9:1–14)
Отказ воспользоваться своей свободой (9:15–27)
Опасность чрезмерной уверенности (10:1–13)
Правда об идолопоклонстве (10:14–22)
Использование свободы для славы Божьей (10:23–11:1)
Женщины в церкви: подчинение и равенство (11:2–16)
Празднование Вечери Господней (11:17–34)
Происхождение и выявление поддельных духовных даров (12:1–3)
Источник и цель духовных даров (12:4–7)
Разновидности духовных даров (12:8–11)
Единство и многообразие (12:12–19)
Взаимозависимость, а не отсутствие зависимости (12:20–31)
Превосходство любви (13:1–3)
Свойства любви — часть 1 (13:4–5)
Свойства любви — часть 2 (13:6–7)
Постоянство любви (13:8–13)
Место дара языков (14:1–19)
Цель и действие дара языков (14:20–28)
Порядок использования дара пророчества (14:29–40)
Свидетельство воскресения Христа (15:1–11)
Важность воскресения в теле (15:12–19)
План воскресения (15:20–28)
К чему побуждает воскресение (15:29–34)
В каком теле воскреснут мёртвые (15:35–49)
Победа над смертью (15:50–58)
О сборе пожертвований (16:1–4)
Делать Божье дело по Божьему (16:5–12)
Принципы плодотворной жизни (16:13–14)
Признаки любви в церкви (16:15–24)
Библиография
Указатели
Указатель греческих слов
Указатель еврейских слов
Указатель мест Священного Писания
Предметный указатель
