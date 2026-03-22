Мак-Артур - Толкование книг НЗ - 1-е Послание к Коринфянам

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Первого послания апостола Павла к Коринфянам — одного из наиболее практических и актуальных текстов Нового Завета. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и значение для жизни церкви и каждого верующего.

В толковании рассматриваются проблемы, с которыми сталкивалась ранняя церковь в Коринфе: разделения, духовная гордость, нравственные нарушения, злоупотребление христианской свободой, беспорядок в богослужении и неправильное понимание духовных даров. Мак-Артур показывает, как апостол Павел призывает верующих к святости, духовному единству и зрелости.

Особое внимание уделяется таким важным темам послания, как истинная мудрость Божья, превосходство любви, значение Вечери Господней, духовные дары и учение о воскресении мёртвых.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Ф. Мак-Артур (младший) – Толкование книг Нового Завета - 1-е Послание к Коринфянам

Славянское Евангельское Общество, 2005 г. – 572 с. - ISBN 1-56773-027-2

Джон Ф. Мак-Артур (младший) – Толкование книг Нового Завета - 1-е Послание к Коринфянам - Содержание

Предисловие

Введение

Призванные быть святыми (1:1–3) Преимущества святости (1:4–9) Расколы и ссоры в церкви (1:10–17) Немудрое Божье — часть 1 (1:18–25) Немудрое Божье — часть 2 (1:26–2:5) Понимание Божьей мудрости (2:6–16) Плотские христиане (3:1–9) Оценка всех дел верующих (3:10–17) Как избежать разделений (3:18–23) Верные служители Христовы (4:1–5) Тщеславие и смирение (4:6–13) Качества духовного отца (4:14–21) Безнравственность в церкви (5:1–13) Запрещение тяжб (6:1–11) Христианская свобода и половая распущенность (6:12–20) Жениться или не жениться? (7:1–7) Божественные указания о браке (7:8–16) Христиане и социальная реформа (7:17–24) Причины оставаться безбрачным (7:25–40) Пределы христианской свободы (8:1–13) Поддержка Божьих служителей (9:1–14) Отказ воспользоваться своей свободой (9:15–27) Опасность чрезмерной уверенности (10:1–13) Правда об идолопоклонстве (10:14–22) Использование свободы для славы Божьей (10:23–11:1) Женщины в церкви: подчинение и равенство (11:2–16) Празднование Вечери Господней (11:17–34) Происхождение и выявление поддельных духовных даров (12:1–3) Источник и цель духовных даров (12:4–7) Разновидности духовных даров (12:8–11) Единство и многообразие (12:12–19) Взаимозависимость, а не отсутствие зависимости (12:20–31) Превосходство любви (13:1–3) Свойства любви — часть 1 (13:4–5) Свойства любви — часть 2 (13:6–7) Постоянство любви (13:8–13) Место дара языков (14:1–19) Цель и действие дара языков (14:20–28) Порядок использования дара пророчества (14:29–40) Свидетельство воскресения Христа (15:1–11) Важность воскресения в теле (15:12–19) План воскресения (15:20–28) К чему побуждает воскресение (15:29–34) В каком теле воскреснут мёртвые (15:35–49) Победа над смертью (15:50–58) О сборе пожертвований (16:1–4) Делать Божье дело по Божьему (16:5–12) Принципы плодотворной жизни (16:13–14) Признаки любви в церкви (16:15–24)

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов

Указатель еврейских слов

Указатель мест Священного Писания

Предметный указатель