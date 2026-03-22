Мак-Артур - Толкование книг НЗ - 1-е Послание к Коринфянам

Bible Commentaries, Theology, Ecclesiology Faith Experience

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Первого послания апостола Павла к Коринфянам — одного из наиболее практических и актуальных текстов Нового Завета. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и значение для жизни церкви и каждого верующего.

В толковании рассматриваются проблемы, с которыми сталкивалась ранняя церковь в Коринфе: разделения, духовная гордость, нравственные нарушения, злоупотребление христианской свободой, беспорядок в богослужении и неправильное понимание духовных даров. Мак-Артур показывает, как апостол Павел призывает верующих к святости, духовному единству и зрелости.

Особое внимание уделяется таким важным темам послания, как истинная мудрость Божья, превосходство любви, значение Вечери Господней, духовные дары и учение о воскресении мёртвых.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Ф. Мак-Артур (младший) – Толкование книг Нового Завета - 1-е Послание к Коринфянам

Славянское Евангельское Общество, 2005 г. – 572 с. - ISBN 1-56773-027-2

Джон Ф. Мак-Артур (младший) – Толкование книг Нового Завета - 1-е Послание к Коринфянам - Содержание

Предисловие
Введение

  1. Призванные быть святыми (1:1–3)

  2. Преимущества святости (1:4–9)

  3. Расколы и ссоры в церкви (1:10–17)

  4. Немудрое Божье — часть 1 (1:18–25)

  5. Немудрое Божье — часть 2 (1:26–2:5)

  6. Понимание Божьей мудрости (2:6–16)

  7. Плотские христиане (3:1–9)

  8. Оценка всех дел верующих (3:10–17)

  9. Как избежать разделений (3:18–23)

  10. Верные служители Христовы (4:1–5)

  11. Тщеславие и смирение (4:6–13)

  12. Качества духовного отца (4:14–21)

  13. Безнравственность в церкви (5:1–13)

  14. Запрещение тяжб (6:1–11)

  15. Христианская свобода и половая распущенность (6:12–20)

  16. Жениться или не жениться? (7:1–7)

  17. Божественные указания о браке (7:8–16)

  18. Христиане и социальная реформа (7:17–24)

  19. Причины оставаться безбрачным (7:25–40)

  20. Пределы христианской свободы (8:1–13)

  21. Поддержка Божьих служителей (9:1–14)

  22. Отказ воспользоваться своей свободой (9:15–27)

  23. Опасность чрезмерной уверенности (10:1–13)

  24. Правда об идолопоклонстве (10:14–22)

  25. Использование свободы для славы Божьей (10:23–11:1)

  26. Женщины в церкви: подчинение и равенство (11:2–16)

  27. Празднование Вечери Господней (11:17–34)

  28. Происхождение и выявление поддельных духовных даров (12:1–3)

  29. Источник и цель духовных даров (12:4–7)

  30. Разновидности духовных даров (12:8–11)

  31. Единство и многообразие (12:12–19)

  32. Взаимозависимость, а не отсутствие зависимости (12:20–31)

  33. Превосходство любви (13:1–3)

  34. Свойства любви — часть 1 (13:4–5)

  35. Свойства любви — часть 2 (13:6–7)

  36. Постоянство любви (13:8–13)

  37. Место дара языков (14:1–19)

  38. Цель и действие дара языков (14:20–28)

  39. Порядок использования дара пророчества (14:29–40)

  40. Свидетельство воскресения Христа (15:1–11)

  41. Важность воскресения в теле (15:12–19)

  42. План воскресения (15:20–28)

  43. К чему побуждает воскресение (15:29–34)

  44. В каком теле воскреснут мёртвые (15:35–49)

  45. Победа над смертью (15:50–58)

  46. О сборе пожертвований (16:1–4)

  47. Делать Божье дело по Божьему (16:5–12)

  48. Принципы плодотворной жизни (16:13–14)

  49. Признаки любви в церкви (16:15–24)

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов
Указатель еврейских слов
Указатель мест Священного Писания
Предметный указатель

