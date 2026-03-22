Мак-Артур - Толкование книг НЗ - Евреям

Книга Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания к Евреям — одного из наиболее глубоких и богословски насыщенных текстов Нового Завета. Автор последовательно анализирует послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и практическое значение для жизни верующих.
Основная тема послания — превосходство Иисуса Христа. Автор показывает, что Христос превосходит ангелов, Моисея, ветхозаветное священство и систему жертвоприношений. Через Свою жертву Он стал совершенным Первосвященником и единственным посредником между Богом и людьми.
Мак-Артур также подробно рассматривает предупреждения, содержащиеся в послании, призывающие верующих к стойкости в вере, духовной зрелости и верности Христу. Особое внимание уделяется таким темам, как новая жертва и новый завет, истинная вера, духовная дисциплина и надежда на вечное наследие.
Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.
Джон Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета - Евреям
Перевод с английского. - Издательство – «Библия для всех» – 501 с.- Санкт-Петербург – 2019 г. - ISBN 978-5-7454-1572-2
Джон Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета - Евреям - Содержание
Предисловие
Введение
Превосходство Христа (1:1–2)
Преобладание Христа (1:2–3)
Иисус Христос превосходит ангелов (1:4–14)
Трагедия пренебрежения спасением (2:1–4)
Исправление положения заблудшего человека (2:5–9)
Наш совершенный Спаситель (2:9–18)
Иисус более велик, чем Моисей (3:1–6)
Не ожесточите свои сердца (3:7–19)
Как войти в Божий покой (4:1–13)
Наш великий Первосвященник (4:14–16)
Христос как совершенный Священник (5:1–10)
Трагическое отвержение полного откровения — часть 1 (5:11–14)
Трагическое отвержение полного откровения — часть 2 (6:1–8)
Трагическое отвержение полного откровения — часть 3 (6:9–12)
Надежность Божьего обетования (6:13–20)
Мелхиседек — прообраз Христа (7:1–10)
Иисус, высший Священник — часть 1 (7:11–19)
Иисус, высший Священник — часть 2 (7:20–28)
Новый Завет — часть 1 (8:1–13)
Новый Завет — часть 2 (9:1–14)
Новый Завет — часть 3 (9:15–28)
Христос как совершенная жертва (10:1–18)
Принятие Христа (10:19–25)
Отступничество: отвержение Христа (10:26–39)
Что такое вера (11:1–3)
Авель: поклонение в вере (11:4)
Енох: хождение в вере (11:5–6)
Ной: послушание в вере (11:7)
Авраам: жизнь в вере (11:8–19)
Вера, которая побеждает смерть (11:20–22)
Моисей: решения веры (11:23–29)
Смелость веры (11:30–40)
Бегите, спасая свою жизнь (12:1–3)
Божья дисциплина (12:4–11)
Лишение Божьей благодати (12:12–17)
Гора Синай и гора Сион (12:18–29)
Поведение христиан: отношения с другими (13:1–3)
Поведение христиан: отношение к себе (13:4–9)
Поведение христиан: отношения с Богом (13:10–21)
Краткое послесловие (13:22–25)
Библиография
Указатели
Указатель стихов из Библии
Именной указатель
