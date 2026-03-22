Мак-Артур - Толкование книг НЗ - Евреям

Книга Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания к Евреям — одного из наиболее глубоких и богословски насыщенных текстов Нового Завета. Автор последовательно анализирует послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и практическое значение для жизни верующих.

Основная тема послания — превосходство Иисуса Христа. Автор показывает, что Христос превосходит ангелов, Моисея, ветхозаветное священство и систему жертвоприношений. Через Свою жертву Он стал совершенным Первосвященником и единственным посредником между Богом и людьми.

Мак-Артур также подробно рассматривает предупреждения, содержащиеся в послании, призывающие верующих к стойкости в вере, духовной зрелости и верности Христу. Особое внимание уделяется таким темам, как новая жертва и новый завет, истинная вера, духовная дисциплина и надежда на вечное наследие.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета - Евреям

Перевод с английского. - Издательство – «Библия для всех» – 501 с.- Санкт-Петербург – 2019 г. - ISBN 978-5-7454-1572-2

Джон Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета - Евреям - Содержание

Предисловие

Введение

Превосходство Христа (1:1–2) Преобладание Христа (1:2–3) Иисус Христос превосходит ангелов (1:4–14) Трагедия пренебрежения спасением (2:1–4) Исправление положения заблудшего человека (2:5–9) Наш совершенный Спаситель (2:9–18) Иисус более велик, чем Моисей (3:1–6) Не ожесточите свои сердца (3:7–19) Как войти в Божий покой (4:1–13) Наш великий Первосвященник (4:14–16) Христос как совершенный Священник (5:1–10) Трагическое отвержение полного откровения — часть 1 (5:11–14) Трагическое отвержение полного откровения — часть 2 (6:1–8) Трагическое отвержение полного откровения — часть 3 (6:9–12) Надежность Божьего обетования (6:13–20) Мелхиседек — прообраз Христа (7:1–10) Иисус, высший Священник — часть 1 (7:11–19) Иисус, высший Священник — часть 2 (7:20–28) Новый Завет — часть 1 (8:1–13) Новый Завет — часть 2 (9:1–14) Новый Завет — часть 3 (9:15–28) Христос как совершенная жертва (10:1–18) Принятие Христа (10:19–25) Отступничество: отвержение Христа (10:26–39) Что такое вера (11:1–3) Авель: поклонение в вере (11:4) Енох: хождение в вере (11:5–6) Ной: послушание в вере (11:7) Авраам: жизнь в вере (11:8–19) Вера, которая побеждает смерть (11:20–22) Моисей: решения веры (11:23–29) Смелость веры (11:30–40) Бегите, спасая свою жизнь (12:1–3) Божья дисциплина (12:4–11) Лишение Божьей благодати (12:12–17) Гора Синай и гора Сион (12:18–29) Поведение христиан: отношения с другими (13:1–3) Поведение христиан: отношение к себе (13:4–9) Поведение христиан: отношения с Богом (13:10–21) Краткое послесловие (13:22–25)

