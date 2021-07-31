Доналд Мак Гавран - Закономерности роста церкви

В последние два десятилетия XX века Церковь вновь услышала призыв Бога донести веру и послушание Ему до народов всех континентов. Все больше и больше сил посвящает она благовестию. Малые и крупные деноминации, протестанты и католики направляют усилия на проповедь Евангелия в своих странах и за их пределами. Стало совершенно ясно, что в мире не будет никакого продвижения к праведности, миру и справедливости, пока во всех уголках Земли не появится больше практикующих христиан и церквей, наполненных верующими. Евангелизация нацелена на спасение отдельных людей и на умножение церквей Христовых. Проповедь Евангелия и рост Церкви — существенная часть христианской веры и неотъемлемая часть церковной работы. Церковь — это тело Христово, и если она действенно проповедует Евангелие и объединяет верующих, то тем самым она несет отдельным людям и целым народам веру и покорность Богу. Уверовав в это, Церковь становится готовой к действию.

Однако, занимаясь множеством добрых дел, христиане часто недооценивают задачу роста и распространения Церкви. Они не молятся за это всерьез и не работают для этого систематически. Они полагают, что это произойдет само собой, если христиане будут изучать Библию, делать добро другим и чтить Бога. В итоге при наличии огромного числа мужчин и женщин, потенциально восприимчивых к Слову Божию, рост многих церквей прекращается и они становятся неподвижными анклавами общества, состоящими из благонамеренных христиан среднего класса. Они кормят голодных, посещают больных, одевают раздетых, строят впечатляющие здания для богослужений, готовят лидеров, оказывают положительное воздействие на общество, но они не множатся. В них нет динамизма ранней Церкви. Большая часть населения Европы и Северной Америки и огромные массы людей в Африке, Азии и Латинской Америке не просвещены. У них нет Сына Божия. У них нет вечной жизни. Рост Церкви как бы подразумевается, но его, увы, не происходит. Такой была судьба христианских миссий в середине XX века. На миссионерскую работу были израсходованы огромные средства, но рост Церкви был весьма невелик. Это естественно для стран и ситуаций, где рост был в принципе невозможен, но чаще всего такой результат отнюдь не неизбежен. Христиане — пастыри и миссионеры — вышли на жатву с пустыми руками.

В первые послевоенные десятилетия незначительный или нулевой рост был отмечен в большинстве деноминаций в Соединенных Штатах. И пасторы в Америке, и их собратья в дальних странах возглавляют такие конгрегации, численность которых не увеличилась на протяжении многих лет, а иногда и сократилась на несколько сот человек. Определенные попытки осознать закономерности роста Церкви, систематизировать то, что удалось и что не удалось, и выяснить причины роста и упадка впервые были предприняты дальними миссиями. Бог подарил мне уникальную возможность изучать эту тему во многих странах. Между 1955 и 1970 годами Движение за рост Церкви (Church Growth Movement) усиленно занималось вопросами роста церквей в «третьем мире». Как можно укрепить веру церквей? Распространились ли миссии настолько широко, насколько это возможно? Увеличивается ли число конгрегаций в Африке, Азии и Латинской Америке, как того желает Господь? Как повысить эффективность деятельности миссионеров? Какие факторы ускоряют или замедляют рост деноминаций? — таковы были вопросы. Международный журнал «Бюллетень роста Церкви» (Church Growth Bulletin) опубликовал на эти темы сотни статей, авторами которых были ведущие представители христианской мысли многих стран. Для изучения этих проблем профессиональные миссионеры собирались на семинары по вопросам роста Церкви (Church Growth Seminars), проходившие в знаменитом Институте роста Церкви (Institute of Churh Growth) в Юджине, штат Орегон, а позднее во Всемирной миссионерской школе (School of World Mission) в Фуллеровской богословской семинарии (Fuller Theological Seminary).

Доналд Мак Гавран - Закономерности роста церкви

СПб.: Изд-во христианского общества "Библия для всех», 1994. — 464 с.

ISBN: 5-7454-0028-5

Доналд Мак Гавран - Закономерности роста церкви - Содержание

Предисловие к изданию 1980 года

Предисловие к изданию 1970 года

О специфических терминах

ЧАСТЬ I ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1. РОСТ ЦЕРКВИ КАК СЛОЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВЕРЫ

2. ВОЛЯ БОГА И РОСТ ЦЕРКВИ

3. СЕГОДНЯШНЯЯ ЗАДАЧА: ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЧАСТЬ II ОБЩИЕ КОНТУРЫ

4. УДИВИТЕЛЬНАЯ МОЗАИКА

5. ПОЛНЫЙ ТУМАН

6. НЕОБХОДИМЫЕ ФАКТЫ

ЧАСТЬ III ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕРКВИ

7. ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

8. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЧИНАХ РОСТА

9. ЧТО ПОМОГАЕТ И ЧТО МЕШАЕТ ПОНИМАНИЮ

10. ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ И РОСТ ЦЕРКВИ

ЧАСТЬ IV СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

11. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И РОСТ ЦЕРКВИ

12. НЕ РАЗРУШАЯ БАРЬЕРОВ

13. ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ЛЮДЕЙ И ОБЩЕСТВ

ЧАСТЬ V ОСОБЫЕ ТИПЫ РОСТА ЦЕРКВИ

14. МАССЫ, КЛАССЫ И РОСТ ЦЕРКВИ

15. ОСТАНОВКА РОСТА ИЗ-ЗА СПАСЕНИЯ И ПОДЪЕМА

16. ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ

17. НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

18. ВИДЫ НАРОДНЫХ ДВИЖЕНИЙ И ПОПЕЧЕНИЕ О НИХ

19. ПРИНЦИПЫ ТУЗЕМНОЙ ЦЕРКВИ И РАСТУЩИЕ ЦЕРКВИ

ЧАСТЬ VI ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РОСТ ЦЕРКВИ

20. ДЕЙСТВУЙТЕ ЧЕРЕЗ МОСТЫ

21. СТАВЬТЕ СЕБЕ ЦЕЛИ

22. СОСТАВЛЯЙТЕ НАПРЯЖЕННЫЕ, СМЕЛЫЕ ПЛАНЫ

ЭПИЛОГ