Если мы посмотрим на мир, в котором живем, то увидим, что в нем господствует разделение. Мы разделены по многим признакам. Богатые и бедные, черные и белые, либералы и консерваторы, мужчины и женщины - этот список можно продолжать до бесконечности. К сожалению, и в Церкви происходит то же самое. Крещение, духовные дары, стили поклонения - вот лишь некоторые вещи, из-за которых между нами возникают разногласия.

В обществе есть силы, которые непрерывно стремятся разъединить, разделить и унизить людей. Вы можете видеть их проявление, когда люди разводятся, подвергаются киберзапугиванию и даже когда в правительстве разгораются дебаты о реформах в системе общественного здравоохранения. Невольно приходишь к неутешительному выводу: мы разделены. Мы живем в таком себялюбивом обществе, где нас непрерывно учат «ублажать себя, любимого» и помнить, что «своя рубашка ближе к телу», в то время как мы должны в первую очередь заботиться о ближнем, поставив себя на его место, и сражаться за тех, кто не в силах отстоять свои интересы и достоинство. Иногда вместо того, чтобы пытаться быть понятыми, мы должны попытаться понять.

Тоби Mак - Город на коленях

К.: Кириченко, 2012. - 200 с.

ISBN: 978-966-426-214-6

Тоби Mак - Город на коленях - Содержание

«Город на коленях»: Стены разделений

Град Божий: Город на коленях