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Mак - Город на коленях

Тоби Mак - Город на коленях
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art

Если мы посмотрим на мир, в котором живем, то увидим, что в нем господствует разделение. Мы разделены по многим признакам. Богатые и бедные, черные и белые, либералы и консерваторы, мужчины и женщины - этот список можно продолжать до бесконечности. К сожалению, и в Церкви происходит то же самое. Крещение, духовные дары, стили поклонения - вот лишь некоторые вещи, из-за которых между нами возникают разногласия.
В обществе есть силы, которые непрерывно стремятся разъединить, разделить и унизить людей. Вы можете видеть их проявление, когда люди разводятся, подвергаются киберзапугиванию и даже когда в правительстве разгораются дебаты о реформах в системе общественного здравоохранения. Невольно приходишь к неутешительному выводу: мы разделены. Мы живем в таком себялюбивом обществе, где нас непрерывно учат «ублажать себя, любимого» и помнить, что «своя рубашка ближе к телу», в то время как мы должны в первую очередь заботиться о ближнем, поставив себя на его место, и сражаться за тех, кто не в силах отстоять свои интересы и достоинство. Иногда вместо того, чтобы пытаться быть понятыми, мы должны попытаться понять.

Тоби Mак - Город на коленях

К.: Кириченко, 2012. - 200 с.
ISBN: 978-966-426-214-6

Тоби Mак - Город на коленях - Содержание

«Город на коленях»: Стены разделений
Град Божий: Город на коленях
  • РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ЕСЛИ НАМ СУЖДЕНО КОГДА-НИБУДЬ НАЧАТЬ, ТО ПОЧЕМУ НЕ СЕЙЧАС?
  • РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ МИРОВ
  • РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. МЫ НАУЧИМСЯ ЖИТЬ В ЕДИНСТВЕ
  • РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. У НАС ЕСТЬ НАДЕЖДА

Views 259
Rating 5.0 / 5
Added 30.11.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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