Європейська Реформаціїя X V I століття і далі полонить уяву істориків незалежно від того, що їх цікавить передусім - її соціальні, політичні чи інтелектуальні виміри. Серед багатьох питань, які потребують ретельного вивчення, може, найбільше інтригує питання інтелектуальних витоків Реформації. Я к пояснити походження особливих релігійних ідей Реформації на тлі загального розвитку думки 13 0 0 -16 0 0 років? До якої міри Реформація позначила розрив із думкою ранішого періоду і наскільки вона її продовжувала? Наскільки правомірно трактувати саму Реформацію як інтелектуально цілісну? Чи її слід розглядати як суму менших рухів, невиразно пов’язаних спільними очікуваннями й цілями, але досить відмінних у тому, як їх сформулювати й досягти?

Пер. з англ. М.Климчука і Т.Цимбала.

К.: Ніка-Центр, 2013. – 344 с.

Серія «Ідеї та Історії»; вип. 1.

ISBN 978-966-521-460-1

ISBN 978-966-521-459-5 (Серія «Ідеї та Історії»)

Алістер Мак-Грат - Інтелектуальні витоки європейської Реформації - Зміст

Переднє слово

Вступ

Частина перша Інтелектуальний контекст

Розділ 1 . Обриси пізньосередньовічної релігійної думки Піднесення мирської релігійності - Криза авторитету в Церкві - Розвиток доктринального розмаїття - Передвісники Реформації

Розділ 2. Гуманізм і Реформація Гуманізм: проблема дефініції - Характерні риси північноєвропейського гуманізму - Гуманізм і витоки реформатської церкви - Гуманізм і витоки лютеранської церкви

Розділ 3. Пізньосередньовічне богослов’я і Реформація Номіналізм: проблема означення - Via modema - Schola Augustiniana modema - Пізньосередньовічне богослов’я і зародження реформатського богослов’я - Пізньосередньовічне богослов’я і зародження лютеранського богослов’я

Частина друга Джерела і методи

Розділ 4. Письмо: переклад, текст і Передання Середньовічний консенсус навколо пріоритетності Святого Письма для богослов’я - Латинський переклад Біблії (Вульгата) - Гуман'стичне повернення ad fontes - Критика Вульгати - Концепція Передання - Принцип Sola Scriptura

Розділ 5. Інтерпретація Письма Схоластика: чотирискладниковий смисл Письма - Гуманізм: літера і дух - Герменевтика і витоки реформатської церкви - Герменевтика і витоки лютеранської церкви

Розділ 6. Патристичний спадок Схоластична рецепція Августина - Гуманістична рецепція Августина - Патристичний спадок і витоки реформатської церкви - Патристичний спадок і витоки лютеранської церкви - Висновок: інтелектуальна різнорідність ранньої Реформації

Примітки

Вибрана бібліографія

Список скорочень

Покажчик імен