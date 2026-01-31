Мак-Грат - Опасная идея христианства

Идея, лежавшая в сердце Реформации XVI в. и породившая англиканство, а также другие протестантские церкви, заключалась в том, что Библия может быть понятна всем христианам и все они имеют право толковать ее и настаивать на серьезном отношении к своим взглядам. Но это недвусмысленное утверждение духовной демократии привело к высвобождению сил, которые грозили дестабилизировать церковь и в конечном счете привели к расколам и образованию отделившихся движений. Англиканство, возможно, еще последует примеру других протестантских групп и станет «семьей» деноминаций, каждой из которых будет присуще свое прочтение и применение Библии.

Опасная новая идея, создающая основание протестантской революции, подразумевала, что у всех христиан есть право самостоятельно толковать Библию. Но в конечном счете эта идея оказалась неконтролируемой и привела к событиям, которые мало кто мог учесть или предсказать. Суровые конвульсии начала XVI в. — то, что историки сейчас называют «Реформацией», — привнесли в историю христианства опасную новую идею, которая, с одной стороны, дала импульс невиданным ранее творческой деятельности и росту, а с другой стороны, вызвала новые конфликты и споры, которые, по сути своей, вряд ли разрешимы. На развитие протестантизма как одной из главных религиозных сил во всем мире решающее влияние оказали творческие конфликты, вытекающие из этого принципа.

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Многие придают появлению и распространению пятидесятничества в XX в. не меньшую значимость, чем Реформации, происходившей в XVI в. Некоторые даже называют возникновение пятидесятничества «второй реформацией» или «новой реформацией».

Оба этих ярльиса понятны, но ошибочны. Термин «вторая реформация» широко использовался у предыдущего поколения ученых для описания того, что сейчас называется более точным термином «конфессионализация». Это явление понималось не как «вторая» или «новая» реформация, а как вторая стадия в процессе постоянной перепроверки и обновления формулировок, — процесса, который лежит в сердце протестантского богословского поиска.

Пятидесятничество следует воспринимать как часть протестантской рефлексии, пересмотра прежних решений и обновления прежних толкований. Это движение является не последствием какой-то «новой реформации», но вполне закономерным результатом продолжающейся программы, которая -характеризовала и определяла протестантизм с самого начала. Как и большинство других движений в протестантизме, пятидесятничество основывается на том, что было раньше. Его духовный эгалитаризм явно представляет собой и восстановление, и новую формулировку классической протестантской доктрины «священства всех верующих». Учение о важности личного опыта и необходимости личного преображения уходит своими корнями в ранний пиетизм и в ту форму, которая развивалась в традиции святости. Но пятидесятничество решительно и бесповоротно связало эти элементы с характерным пониманием христианской жизни и с учением о том, как следует встречаться с Богом и проповедовать о Нем. Пятидесятничество предлагает протестантизму новую парадигму самореализации — парадигму, которая в основных направлениях протестантизма раньше считалаСь маргинальной и несколько эксцентричной. Сто лет спустя пятидесятничество само оказывает влияние на эти основные направления, во многом определяя их.

Алистер Мак-Грат - Опасная идея христианства - Протестантская революция: история с XVI до XXI века

СПб.: Библия для всех, 2017. — 528 с.

ISBN 978-5-7454-1460-2

CHRISTIANITY'S DANGEROUS IDEA

The Protestant Revolution— A History from the Sixteenth Century to the Twenty-First by Mister Е. McGrath

Алистер Мак-Грат - Опасная идея христианства - Протестантская революция: история с XVI до XXI века

Введение

Часть I ИСТОКИ ПРОТЕСТАНТИЗМА 1. Шторм надвигается - 2. Случайный революционер. Мартин Лютер - 3. Альтернативы Лютеру. Разные типы Реформации - 4. Расстановка сил меняется. Кальвин и Женева - 5. Англия. Возникновение англиканства - 6. Война, мир и равнодушие. Европейский протестантизм в период кризиса 1560-1800-х гг. - 7. Протестантизм в Америке - 8. Девятнадцатый век. Всемирное распространение протестантизма

Часть II ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА 9. Библия и протестантизм - 10. Верить и принадлежать. Некоторые характерные протестантские верования - 11. Структуры веры. Организация, поклонение и проповедь - 12. Протестантизм и формирование западной культуры - 13. Протестантизм, искусство и наука -

Часть III ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА 14. Меняющаяся форма американского протестантизма - 15. Языки огненные. Пятидесятническая революция в протестантизме - 16. Новые рубежи протестантизма. Глобальный Юг - 17. Протестантизм. Следующее поколение

Примечания