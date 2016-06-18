Религиозное сознание, будь то глубоко потаенное чувство, смутное представление или отчетливая идея, нуждается в словесном выражении. Закрепленные в словах религиозные чувства, представления и идеи являются основой вероучений, объединяющих единоверцев и делающих возможным существование религиозных групп, сообществ, конфессий и религий. Вербальный пласт религий выражается в устной традиции (народные поверья, поучения, проповеди, наставления и т. п.), в священных текстах и церковных преданиях, в теологических и религиозно-философских трактатах.

Он постоянно изменяется; некоторые его части устаревают, а затем отмирают, другие уточняются и наполняются новым смыслом. Время от времени появляются новые слова и термины, отражающие изменения в религиозном сознании и соответствующие духу времени. Этот бесконечный, по сути, процесс явственно прослеживается в многочисленных комментариях к священным текстам, глоссариях, словарях, справочниках, энциклопедиях.

Изучение этой литературы позволяет проследить развитие религиозной мысли, ее историю и современное состояние. Помимо этого, справочная литература способствует популяризации религиозных идей, разъясняя их и делая доступными для широкого круга читателей.

Предлагаемый читателю «Вестминстерский словарь теологических терминов», автором которого является Дональд Мак-Ким, вышел в свет в США в 1996 г. Он содержит более 5500 теологических терминов, относящихся главным образом к западному христианству. При сравнительно небольшом объеме издания это достигнуто благодаря тому, что автору удалось раскрыть смысл охваченных словарем терминов в кратких и четких формулировках, даже при трактовке таких сложных и не оддающихся однозначной оценке понятий, как, например, «религия».

Умело избегая широко дискутируемого вопроса об определении этого понятия, автор лишь упоминает о разных его трактовках и кратко описывает основные элементы религиозного комплекса, давая читателю самое общее и в то же время адекватное представление о данном феномене.

Мак-Ким Дональд К. — Вестминстерский словарь теологических терминов

Пер. с англ. - М.: Республика, 2004. - 503 с.

ISBN 5-250-01856-4

Мак-Ким Дональд К. — Вестминстерский словарь теологических — Предисловие

Слова - это строительный материал для христианской теологии. На протяжении многих столетий христианская теологическая мысль выражала себя в словах. Создавался определенный запас слов. Происходили разные события, и возникали новые слова для их описания. Христианская церковь совершала богослужения, занималась образованием и проповедовала. Формировалась традиция веры. Одни идеологические движения зарождались, набирали силу, другие - отмирали. Церковные организации действовали в истории. Христиане стремились к духовному росту, и руководство в этом осуществлялось вященнослужителями. Церковь изучала и толковала Священное Писание и видоизменяла этические взгляды. Все это и многое другое происходило в жизни церкви, и слова играли решающую роль в этих процессах.

Многолетнее преподавание в теологических учебных заведениях убедило меня в необходимости создания словаря, в котором давались бы определения важнейших теологических терминов. Ряд специализированных словарей и энциклопедий предлагает углубленные трактовки слов, используемых в частных областях, например в библеистике, в теологии, в церковной истории, в богослужении. Это очень важные источники. И все же издаваемые в настоящее время многочисленные теологические словари являются, как правило, техническими по своей сути. Специализированные словари и не претендуют на то, чтобы быть всеобъемлющими. Таким образом, возникает необходимость в более широкой и синтетической работе, в которой содержались бы сжатые определения слов, используемых практически во всех теологических дисциплинах. Предлагаемый читателю словарь ставит перед собой именно эту задачу.

«Вестминстерский словарь теологических терминов» состоит из кратких, от одного до трех предложений, определений теологических терминов, используемых в 21 теологической дисциплине. Более 5500 терминов взяты из следующих областей: библеистика, история американской церкви, церковное управление, всеобщая история церкви, этика, евангелизм, феминистская теология, фундаментализм, религия, либеральная теология, литургическая теология, лютеранская теология, пастырство, философская теология, реформатская теология, римско-католическая теология, соционаучные термины, духовность, теология, уэслианская теология, богослужение. Этот словарь не претендует на «глубину» и не предполагает погружение в тонкости теологических дискуссий, он скорее предлагает «широту» охвата и стремится обозначить общее направление движения к той или иной области знания. Я надеюсь, что словарь такого типа заполнит важную нишу в теологической литературе, поскольку он обеспечивает легкий доступ к весьма широкому кругу теологических терминов.