Книга У. Кирка Мак-Налти «Масонство: Символы, тайны, учения» представляет собой одно из самых полных и богато иллюстрированных изданий, посвященных «Братству вольных каменщиков». Автор, будучи глубоким знатоком предмета, предлагает читателю системный взгляд на масонство не как на тайный заговор, а как на этико-философскую систему, выраженную через аллегории и символы строительного искусства. Издание уникально своим визуальным рядом: 386 иллюстраций позволяют буквально увидеть ритуалы, регалии и архитектурные памятники, связанные с историей Ордена.

Книга охватывает путь масонства от легендарных корней и средневековых гильдий до его роли в современных социально-политических процессах. Мак-Налти подробно анализирует структуру Братства — от базовых «Голубых лож» с их тремя степенями до высших орденов Шотландского и Йоркского уставов. Особое внимание уделено масонской символике: циркулю, наугольнику, «пламенеющей звезде» и их значению в духовном строительстве личности. Автор также развенчивает популярные мифы, рассматривая связь масонства с Церковью, государством и такими историческими вехами, как американская и французская революции.

Раздел, посвященный тайнам и загадкам, анализирует присутствие масонских кодов в повседневности — от планировки Вашингтона до символики долларовой банкноты. Завершается труд галереей знаменитых братьев — политиков, ученых, писателей и композиторов, чье творчество было вдохновлено идеалами Свободы, Равенства и Братства. Это издание станет незаменимым источником как для серьезных исследователей эзотерических учений, так и для широкого круга читателей, желающих понять подлинную суть масонской традиции.

У. Кирк Мак-Налти — Масонство: Символы, тайны, учения

М.: АРТ-РОДНИК, 2007. — 320 с.: ил.

ISBN 978-5-9561-0212-1

