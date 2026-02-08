Книга У. Кирка Мак-Налти «Масонство: Символы, тайны, учения» представляет собой одно из самых полных и богато иллюстрированных изданий, посвященных «Братству вольных каменщиков». Автор, будучи глубоким знатоком предмета, предлагает читателю системный взгляд на масонство не как на тайный заговор, а как на этико-философскую систему, выраженную через аллегории и символы строительного искусства. Издание уникально своим визуальным рядом: 386 иллюстраций позволяют буквально увидеть ритуалы, регалии и архитектурные памятники, связанные с историей Ордена.
Книга охватывает путь масонства от легендарных корней и средневековых гильдий до его роли в современных социально-политических процессах. Мак-Налти подробно анализирует структуру Братства — от базовых «Голубых лож» с их тремя степенями до высших орденов Шотландского и Йоркского уставов. Особое внимание уделено масонской символике: циркулю, наугольнику, «пламенеющей звезде» и их значению в духовном строительстве личности. Автор также развенчивает популярные мифы, рассматривая связь масонства с Церковью, государством и такими историческими вехами, как американская и французская революции.
Раздел, посвященный тайнам и загадкам, анализирует присутствие масонских кодов в повседневности — от планировки Вашингтона до символики долларовой банкноты. Завершается труд галереей знаменитых братьев — политиков, ученых, писателей и композиторов, чье творчество было вдохновлено идеалами Свободы, Равенства и Братства. Это издание станет незаменимым источником как для серьезных исследователей эзотерических учений, так и для широкого круга читателей, желающих понять подлинную суть масонской традиции.
У. Кирк Мак-Налти — Масонство: Символы, тайны, учения
М.: АРТ-РОДНИК, 2007. — 320 с.: ил.
ISBN 978-5-9561-0212-1
У. Кирк Мак-Налти — Масонство - Содержание
Рассвет масонства: Истоки Ордена, связь с тамплиерами, розенкрейцерами и эпохой Ренессанса.
История и распространение: Создание первых Великих Лож, масонство в колониях и эпоха революций.
Степени мастерства: Ритуалы посвящения Ученика, Подмастерья и Мастера-каменщика.
Высшие степени: Обзор Королевской Арки, Рыцарей Храма, Шотландского и Йоркского уставов.
Масонство и общество: Вопросы милосердия, женское масонство и история оппозиции Ордену.
Тайны и символы: Масонская криптография, календарь и символика на банкнотах США.
Знаменитые масоны: Вклад братьев в искусство, науку и политику.
No comments yet. Be the first!