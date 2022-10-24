Мак-Таггарт - Сила восьми
Однажды вечером в конце апреля 2008 года мы с моим мужем Брайаном сидели за компьютером и пытались сообразить, как могли бы приспособить большущий эксперимент по намерению для малых семинаров, которые планировали проводить в Америке и Лондоне следующим летом, стараясь не заострять внимания на том, что всего лишь месяц назад имели самое смутное представление о том, что вообще собираемся делать.
Мне хотелось вложить в этот семинар нечто большее, нежели избитые трюизмы о силе мысли, но твердо я знала только одно: чего мне не хотелось, а именно притворяться, что я могу помочь людям совершать чудеса.
Что главным образом занимало меня в то время, так это организационная работа: естественное ограничение пространства семинара. Сила мысли, способная влиять на физическую реальность, могла проявиться в течение нескольких недель, месяцев или даже лет и подтверждалась в основном в лабораторных условиях. Каким образом мы собирались продемонстрировать какую-либо значительную трансформацию в период между пятницей и ранним вечером воскресенья?
Я стала записывать свои соображения на слайде Power Point.
Я напечатала «Фокусировка». Все «мастера намерения», у которых я брала интервью – буддистские монахи, мастера Цигун, мастера- целители, – говорили о вхождении в высокоэнергетическое и сфокусированное состояние ума.
– Концентрация, – сказал Брайан.
Возможно, массовое намерение повышало эту силу. Так, несомненно, казалось.
Фокусировка.
Концентрация.
А затем я написала: Сообщество.
Малая группа. Поскольку мои большие намерения были, по сути,
филантропическим предприятием – попыткой исцелить что-либо на планете, – нам казалось логичным попытаться помочь исцелить что- нибудь в жизни наших посетителей.
– Давай попробуем распределить их по малым группам, от 8 до 12 человек. Попросим их направлять коллективное целительное намерение на кого-нибудь в этой группе, у кого проблемы со здоровьем,– сказала я Брайану.
Этот семинар в каком-то смысле будет еще одним экспериментом. Я смогу выяснить, обладает ли малая группа мощностью более крупных групп. Где находится точка перелома? Нужна ли критическая масса людей, чтобы достичь размаха какого-нибудь из наших крупных экспериментов, или хватит всего восемь человек? Мы уже не помним, кто из нас – вероятно, Брайан, прирожденный составитель заголовков, – предложил эту идею, но мы окрестили группы «Сила восьми», и ко времени нашего прибытия в Чикаго 17 мая собирались составить план.
Я думала, это будет примерно так же, как случилось с Доном Берри. В марте 2007 года Дон, ветеран армии США из города Туллахома в штате Теннесси, написал мне на форуме веб-сайта «Эксперимент по намерению», предложив стать нашим первым участником эксперимента по намерению. В 1981 году у него диагностировали ревматоидный спондилит, и его позвоночник был сплавлен в единую массу, отчего не мог сгибаться в стороны. За прошедшие годы ему заменили оба бедренных сустава, и Дон постоянно испытывал боль. Поскольку ему пришлось сделать уйму рентгеновских снимков и пройти множество прочих диагностических обследований, по его словам, он мог предоставить полную историю своей болезни, по которой можно будет отслеживать любые изменения.
Линн Мак-Таггарт - Сила восьми. Научное доказательство эффекта молитвы и группового намерения
«Издательство «Эксмо», 2020, - 287 с.
ISBN 978-5-04-094969-4
Линн Мак-Таггарт - Сила восьми. Научное доказательство эффекта молитвы и группового намерения - Содержание
Пролог
Часть I Пространство возможностей
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Глава 1
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Глава 2
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Глава 3
Часть II Экстрасенсорный интернет
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Глава 4
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Глава 5
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Глава 6
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Глава 7
Часть III Священный миг
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Глава 8
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Глава 9
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Глава 10
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Глава 11
Часть IV Святая вода
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Глава 12
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Глава 13
Часть V Башни-близнецы как символ мира
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Глава 14
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Глава 15
Часть VI Эффект зеркала
Глава 16
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Глава 17
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Глава 18
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Глава 19
Часть VII Год намерения
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Глава 20
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Глава 21
Часть VIII Упражнения «Силы восьми»
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Глава 22
Примечания
спасибо