Мак-Таггарт - Сила восьми

Однажды вечером в конце апреля 2008 года мы с моим мужем Брайаном сидели за компьютером и пытались сообразить, как могли бы приспособить большущий эксперимент по намерению для малых семинаров, которые планировали проводить в Америке и Лондоне следующим летом, стараясь не заострять внимания на том, что всего лишь месяц назад имели самое смутное представление о том, что вообще собираемся делать.

Мне хотелось вложить в этот семинар нечто большее, нежели избитые трюизмы о силе мысли, но твердо я знала только одно: чего мне не хотелось, а именно притворяться, что я могу помочь людям совершать чудеса.

Что главным образом занимало меня в то время, так это организационная работа: естественное ограничение пространства семинара. Сила мысли, способная влиять на физическую реальность, могла проявиться в течение нескольких недель, месяцев или даже лет и подтверждалась в основном в лабораторных условиях. Каким образом мы собирались продемонстрировать какую-либо значительную трансформацию в период между пятницей и ранним вечером воскресенья?

Я стала записывать свои соображения на слайде Power Point.

Я напечатала «Фокусировка». Все «мастера намерения», у которых я брала интервью – буддистские монахи, мастера Цигун, мастера- целители, – говорили о вхождении в высокоэнергетическое и сфокусированное состояние ума.

– Концентрация, – сказал Брайан.

Возможно, массовое намерение повышало эту силу. Так, несомненно, казалось.

Фокусировка.

Концентрация.

А затем я написала: Сообщество.

Малая группа. Поскольку мои большие намерения были, по сути,

филантропическим предприятием – попыткой исцелить что-либо на планете, – нам казалось логичным попытаться помочь исцелить что- нибудь в жизни наших посетителей.

– Давай попробуем распределить их по малым группам, от 8 до 12 человек. Попросим их направлять коллективное целительное намерение на кого-нибудь в этой группе, у кого проблемы со здоровьем,– сказала я Брайану.

Этот семинар в каком-то смысле будет еще одним экспериментом. Я смогу выяснить, обладает ли малая группа мощностью более крупных групп. Где находится точка перелома? Нужна ли критическая масса людей, чтобы достичь размаха какого-нибудь из наших крупных экспериментов, или хватит всего восемь человек? Мы уже не помним, кто из нас – вероятно, Брайан, прирожденный составитель заголовков, – предложил эту идею, но мы окрестили группы «Сила восьми», и ко времени нашего прибытия в Чикаго 17 мая собирались составить план.

Я думала, это будет примерно так же, как случилось с Доном Берри. В марте 2007 года Дон, ветеран армии США из города Туллахома в штате Теннесси, написал мне на форуме веб-сайта «Эксперимент по намерению», предложив стать нашим первым участником эксперимента по намерению. В 1981 году у него диагностировали ревматоидный спондилит, и его позвоночник был сплавлен в единую массу, отчего не мог сгибаться в стороны. За прошедшие годы ему заменили оба бедренных сустава, и Дон постоянно испытывал боль. Поскольку ему пришлось сделать уйму рентгеновских снимков и пройти множество прочих диагностических обследований, по его словам, он мог предоставить полную историю своей болезни, по которой можно будет отслеживать любые изменения.

Линн Мак-Таггарт - Сила восьми. Научное доказательство эффекта молитвы и группового намерения

«Издательство «Эксмо», 2020, - 287 с.

ISBN 978-5-04-094969-4

Линн Мак-Таггарт - Сила восьми. Научное доказательство эффекта молитвы и группового намерения - Содержание

Пролог

Часть I Пространство возможностей

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Часть II Экстрасенсорный интернет

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Часть III Священный миг

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Часть IV Святая вода

Глава 12

Глава 13

Часть V Башни-близнецы как символ мира

Глава 14

Глава 15

Часть VI Эффект зеркала

Глава 16

Глава 17

Глава 18

Глава 19

Часть VII Год намерения

Глава 20

Глава 21

Часть VIII Упражнения «Силы восьми»

Глава 22

Примечания