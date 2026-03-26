Макарий Симонопетрский - Синаксарь - 4

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 4

Синаксарь: Жития святых Православной Церкви : В 6 т. / Адаптир. пер. с франц.

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 4 - Память преподобномученицы Евдокии Илиопольской

Святая мученица за Христа Евдокия была по происхождению самаритянкой. Она жила в гор. Илиополе в Финикии Ливанской в правление императора Траяна (96-116). Ничего не зная о Боге, она позволила блуду увлечь себя и порочила свое тело, которое Создатель наделил редкой красотой. Столь многие приходили издалека, предлагая ей большие деньги, что через это постыдное ремесло она накопила огромное состояние.

Так жила она без забот до того дня, пока не остановился в доме по соседству монах по имени Герман. Он прибыл в город за какой-то надобностью. Вечером, сотворив в надлежащий час в своей комнате богослужение, как если бы он был в монастыре, Герман принялся громко читать книгу, в которой говорилось о Страшном Суде, о наказании грешников и вознаграждении праведников. Услышав эти грозные слова, Евдокия внутренне содрогнулась. Совесть ее вышла из оцепенения, в которое была погружена на протяжении долгих лет, прожитых во грехе. Всю ночь она лила горькие слезы.