Введение в основное богословие - архиепископ Михаил (Мудьюгин)

Книга построена на материалах общего курса основного богословия, который автор в течение многих лет читал в Санкт-Петербургской Духовной Академии. В монографии раскрыты все аспекты Божественного Откровения, подробно рассмотрен вопрос историчности Иисуса Христа, освещена роль религии в жизни человека. Книга окажется полезной не только учащимся духовных учебных заведений, но и всем, интересующимся проблемами, богословия.

В послереволюционный период, в условиях ограничения церковной деятельности, богословские труды, как известно, в нашей стране почти не публиковались. Научные статьи и даже монографии, посвященные богословским проблемам, распространялись преимущественно «самиздатом». Именно таким образом пришли к читателю труды ныне покойных К. Сборовского и А. Шишкина, которые особенно ценны тем, что затрагивают многие мировоззренческие и философские проблемы, находившиеся тогда в «монопольном» ведении материалистов. Настоящая монография — дань благодарной памяти этим ученым. Также хочу выразить глубокую признательность моей ученице и духовной дочери Т. В. Кузнецовой, взявшей на себя труд редактора и корректора, а также моей бессменной сотруднице С. Н. Тетюшевой, которая в течение почти тридцати лет участвует в моей работе в качестве машинистки-референта. Архиепископ Михаил (Мудъюгин), декабрь 1994 г.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) - Введение в основное богословие

Библейс.-богослов. ин-т. - М. : Общедоступ. православ. ун-т, 1995. - 226 с.

ISBN 5-87507-006-4

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) - Введение в основное богословие - Содержание

ОБ АВТОРЕ ОТ АВТОРА ВВЕДЕНИЕ I. СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ III. МИРОВОЗЗРЕНИЕ И РЕЛИГИЯ IV. ХРИСТИАНСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ Рациональный аспект богопознания

Эмоциональный аспект богопознания

Волюнтаристский аспект богопознания

О необходимости богопознания V. ЦЕРКОВНОЕ УЧЕНИЕ ОБ ОТКРОВЕНИИ Виды Откровения Божьего VI. ИСТОРИЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА VII. БОЖЕСТВЕННОСТЬ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА VIII. РЕЛИГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Религия и труд

Религия и семья

Религия и государство

Религия и наука

Религия и искусство БИБЛИОГРАФИЯ ПРИМЕЧАНИЯ

Архиепископ Михаил (Мудьюгин) - Введение в основное богословие - Сущность религии



Религия есть данный в опыте факт, имеющий широчайшее, по мнению многих, даже универсальное распространение. Подавляющее большинство населения земного шара придерживается той или иной религии, считая ее положения истинными, т.е. адекватными реальной действительности. Такое признание называется исповеданием религии и потому можно сказать, что большинство людей исповедуют ту или иную

религию.



Определение понятия религии может быть дано в рамках социальной психологии. Исследователи, считающие себя чуждыми религии, изучают ее только в таком аспекте.



Еще более узкий характер имеет эмпирически-культовый аспект религии, изучение которого возможно чисто эмпирическим путем и потому общедоступно. Наиболее полное и всестороннее определение религии может быть дано только на основе религиозного опыта. Религиозный опыт является для верующего, как правило, тотальным, охватывает разум (рационально-познавательную функцию души), чувство (эмоциональную функцию) и волю (активно-деятельную функцию). Важнейшей и исходной составной частью религиозного опыта является восприятие и усвоение Откровения.