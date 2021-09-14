Макарий Великий - Последний диалог

Дети мои, будьте внимательны, да не дерзайте приступать к святым Таинствам, если сомневаетесь по какой-либо причине, дабы не погибнуть. Не опаздывайте к церковной службе, слушайте псалмы и хвалебные песни и святое Писание, прежде чем приступить к Телу Христову и Его Животворящей Крови. Так святое Таинство изгоняет из ваших душ все силы тьмы и очищает ваше сердце от всякой нечистоты по словам Спасителя "Кто ест Тело мое и пьет Кровь мою, пребывает во Мне и Я в нем." ( Ин. 6, 54) Что же до того, кто небрежен и упорствует, не вкушая Тело и Кровь Господа, силы тьмы восторжествуют над ним, оскверняют его сердце и удаляют от благодати, данной ему нашим Спасителем. Итак, мы не должны оставлять в себе пороки и скверны, которые мешают нам причащаться, с чистым сердцем и душой. Всегда соединяйтесь со Христом, потому что Им мы освобождаемся от власти врага.

Итак бодрствуйте духом и исполнитесь веры, дабы вы могли приблизиться к Господу с чистым сердцем и добрыми делами без лицеприятия, чтобы достойными войти в Иерусалим горний и получить нетленные венцы. И благословен тот, кто обретет Спасителя нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков с Его Отцом и Его Святым Духом, аминь. Затем, в конце своей речи, он сказал им: «Братья, давайте плакать и пусть текут слезы из глаз наших сейчас, прежде чем мы пойдем туда, где наши слезы напрасно сжигают наши тела». Тогда преподобный Макарий заплакал, и все стали плакать вместе с ним, и они пали ниц, говоря: «Отец, молись о нас».

Последний диалог преподобного Макария Великого

Монастырь Преподобного Макария Великого В Скете, Египет

Из двух рукописей монастыря преподобного Макария Великого в Скете, Египет Рукопись № 383 и Рукопись № 384

Последний диалог преподобного Макария Великого

Но покаяние - это не только грехи тела, но и все грехи, будь то телесные или душевные. И тот, кто стремится к покаянию, тот верный человек, который начал строить на камне. Дети мои, молю Бога, трепещущего за вас, чтобы вы не попались в лукавый соблазн, и чтобы сердца ваши не привыкли к небрежности, потому что это отделяет вас от ревности раскаяния и в конце пути лишит вас покаяния. Пока вы в теле, держите покаяние и не позволяйте ему ускользнуть от вас. Потому что все, кто отказывается от покаяния, милосердия, удаляет от себя и царствие небесное. Всегда молитесь и плачьте перед нашим Спасителем, чтобы вы были достойны услышать глас - ваши грехи прощены вам. Он добрый наш Спаситель. Он любит людей. Он радуется вашему покаянию и просит о вас Отца. Но не пренебрегайте добротой его сердца и не обращайтесь к своим грехам, чтобы мольба за вас стала бесполезной.