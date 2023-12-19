Архимандрит Макарий - Веретенников - Московские митрополиты XVI века

Высшей властью в Православной Церкви является Собор. В промежутках между созывами Соборов управление Церковью осуществляет ее предстоятель. История церковной власти в России остается до сих пор ненаписанной. Исследования о Соборах были написаны в первой половине XIX в. и давно уже устарели. Необходимы также монографические исследования о предстоятелях Русской Церкви с приложением всех документов, связанных с их деятельностью, с учетом современных требований исторической науки. В последнее время в историографии наблюдается вполне понятный и оправданный интерес к XX в. как малоизученному периоду нашей истории. Однако необходимо помнить и о предшествующих периодах. К этому побуждают также различные научные публикации документов прошлого.

В данной книге собраны материалы о предстоятелях Русской Церкви, которые подвизались в XVI в., во времена Московской Руси. В середине XVI в. Московского государя глава Русской Церкви венчал царским венцом, а в конце XVI в. Московский предстоятель возводится в патриаршее достоинство. Это было время значительного расширения пределов Русского государства, а, значит, и поля деятельности Русской Церкви.

Современный исследователь, отдавая предпочтение в именовании того времени личности первого Русского царя, пишет: «Многие памятники культуры, ставшие нашей национальной гордостью, были задуманы и созданы именно в царствование Ивана Грозного: собор Василия Блаженного, Великие Минеи Четьи, стихирарь “Дьячье око”, Степенная книга, Лицевой летописный свод, икона “Благословенно воинство Царя Небесного” и др. Все они представляют собой не традиционное повторение более древних образцов, а яркие оригинальные решения, творческое переосмысление опыта, накопленного за предыдущие столетия» (Сиренов Л.В. Степенная книга. История текста. М., 2007. С. 440). Но во всем этом немалая заслуга предстоятелей Русской Церкви. Их молитвенным заступлением устроялась государственная жизнь в стране и жизнь Русской Церкви, создавалась русская культура. В данной книге собраны сведения о митрополитах XVI в., сопровождаемые различными историческими документами, которые передают дух эпохи.

Архимандрит Макарий - Веретенников - Московские митрополиты XVI века

Издательство Учебный комитет Русской Православной Церкви, 2010. —352 с.

Архимандрит Макарий - Веретенников - Московские митрополиты XVI века - Содержание

Предисловие

Всероссийский митрополит Симон (1495—1511)

Всероссийский митрополит Варлаам (1511—1521; ǂ 1533)

Всероссийский митрополит Даниил (1522—1539; ǂ 22.V.1547)

Святой митрополит Иоасаф (1539—1542; ǂ 1555)

Святой митрополит Макарий (1542—1563; пам. 30 дек.)

Всероссийский митрополит Афанасий (1564-1566)

Святой митрополит Филипп II (1566—1568; ǂ 1569)

Всероссийский митрополит Кирилл III (1568-1572)

Всероссийский митрополит Антоний (1572-1581)

Всероссийский митрополит Дионисий (1581-1586)

Заключение

Приложения

Цитированная литература

Сокращения