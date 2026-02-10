Макаров Дмитрий - Антропология и космология св. Григория Паламы
Монография Дмитрия Макарова — это глубокое погружение в интеллектуальный мир поздней Византии. Автор убедительно показывает, что антропология и космология Григория Паламы — это не абстрактные схемы, а учение о призвании человека стать проводником Божественного света для всей твари. Книга будет полезна всем, кто интересуется исихазмом, византийской философией и христианским пониманием природы человека.
Серия «Библиотека христианской мысли». Исследования
Санкт-Петербург: «Издательство Олега Абышко», 2003 г. — 544 с.
ISBN 5-7435-0229-3
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Космологические воззрения св. Григория Паламы в контексте развития восточно-христианской космологии (I-XIVвв.)
Раздел I. Основные вехи развития восточно-христианской космологии (I—XIV вв.)
§ 1.1. Космология мужей апостольских и апологетов (I-II вв.)
§ 1.2. Экскурс: учение о стихиях в античности и Византии (до середины XIII в.)
§ 1.3. Восточно-христианская космология в III-IVвв
§ 1.4. Космология в средневизантийскую эпоху (VI—XII вв.)
§1.5. Развитие космологии в эпоху Никейской империи (1204-1261 гг.)и при династии Палеологов(1261-1453 гг.)
Раздел II. Космологические возрения св. Григория Паламы
§ 2.1.К анализу языка космологических описаний: о значении слова «космос» в гомилиях
§ 2.2. Учение о творении мира Богом. Причины и цель творения. Характер присутствия Божия в мире
§ 2.3. Ангелология св. Григория Паламы
§ 2.4. Учение о творении мира Богом. Возникновение первооснов: дни первый-третий
§2.5. Особая проблема: учение об эфире. Христианский платонизм?
§2.6. Учение о творении мира Богом. От хаоса к космосу: единство и гармония в многообразии. Дни четвертый-пятый
§ 2.7. Человек и его путь в мироздании: peraspera... ad Deum. Дни шестой-седьмой
§ 2.8. Христианский символизм и его преломление в космологии св. Григория Паламы
§ 2.9. Отражение античной метеорологической традиции в космологии св. Григория Паламы
§2.10. Нумерология св. Григория Паламы. Космос как проекция божественного совершенства. Модификация картины мира
ГЛАВА ВТОРАЯ. Антропологические воззрения св. Григория Паламы
§ 1. Сотворение человека и его цель
§2. Состав и устроение человеческого естества
§ 3. Ситуация человеческого существования: Грех. Грехопадение. Смертность
§ 4. Учение о страстях и их генезисе. Характеристика и классификация страстей
§ 5. Возможность очищения от страстей и греха. Христологические основания спасения
§ 6. Путь спасения как следование за Христом. Учение о добродетели. Классификация добродетелей
§ 7. Сотериология sub specie eschatologiae: учение об умной молитве и единстве с Богом через просветление
§ 8. Наглядный пример «свершившейся эсхатологии»: образ св. Иоанна Крестителя в истолковании св. Григория Паламы
§9. Некоторые итоги
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Отражение в гомилиях св. Григория Паламы современной ему социально-политической и культурной действительности
§ 1. Гомилии св. Григория Паламы как источник по истории восстания зилотов
§ 2. Черты концепции социального мира в гомилиях св. Григория Паламы
§ 3. Проблемы экономического неравенства в трактовке Паламы. Зарождение идеи реформизма?
§4. Экономические воззрения св. Григория Паламы
§ 5. Социальная структура фессалоникийского общества 1350-х гг. по данным гомилий Паламы
§ 6. Политические воззрения Паламы: черты концепции симфонии?
§ 7. Бытовое и обрядовое поведение средних и низших слоев города в освещении гомилий Паламы
§8. Некоторые итоги
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Риторико-стилистическое оформление гомилий св. Григория Паламы (Предварительные замечания)
§ 1. Некоторые вводные замечания: к теории и методологии литературоведческого анализа гомилий св. Григория Паламы
§ 2. Выделение и анализ основных риторических формул в гомилиях: от слова к Логосу
§3. Вместо заключения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. Св. Григорий Палама. Три главы о молитве и чистоте сердца (Перевод Д. И. Макарова)
БЛАГОДАРНОСТИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
