Макаров Дмитрий - Антропология и космология св. Григория Паламы
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History
Series Библиотека христианской мысли. Исследования (2 books)

Монография Дмитрия Макарова — это глубокое погружение в интеллектуальный мир поздней Византии. Автор убедительно показывает, что антропология и космология Григория Паламы — это не абстрактные схемы, а учение о призвании человека стать проводником Божественного света для всей твари. Книга будет полезна всем, кто интересуется исихазмом, византийской философией и христианским пониманием природы человека.

Дмитрий Макаров - Антропология и космология св. Григория Паламы (на примере гомилий)

Серия «Библиотека христианской мысли». Исследования

Санкт-Петербург: «Издательство Олега Абышко», 2003 г. — 544 с.

ISBN 5-7435-0229-3

Дмитрий Макаров - Антропология и космология св. Григория Паламы (на примере гомилий) - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Космологические воззрения св. Григория Паламы в контексте развития восточно-христианской космологии (I-XIVвв.)

Раздел I. Основные вехи развития восточно-христианской космологии (I—XIV вв.)

  • § 1.1. Космология мужей апостольских и апологетов (I-II вв.)

  • § 1.2. Экскурс: учение о стихиях в античности и Византии (до середины XIII в.)

  • § 1.3. Восточно-христианская космология в III-IVвв

  • § 1.4. Космология в средневизантийскую эпоху (VI—XII вв.)

  • §1.5. Развитие космологии в эпоху Никейской империи (1204-1261 гг.)и при династии Палеологов(1261-1453 гг.)

Раздел II. Космологические возрения св. Григория Паламы

  • § 2.1.К анализу языка космологических описаний: о значении слова «космос» в гомилиях

  • § 2.2. Учение о творении мира Богом. Причины и цель творения. Характер присутствия Божия в мире

  • § 2.3. Ангелология св. Григория Паламы

  • § 2.4. Учение о творении мира Богом. Возникновение первооснов: дни первый-третий

  • §2.5. Особая проблема: учение об эфире. Христианский платонизм?

  • §2.6. Учение о творении мира Богом. От хаоса к космосу: единство и гармония в многообразии. Дни четвертый-пятый

  • § 2.7. Человек и его путь в мироздании: peraspera... ad Deum. Дни шестой-седьмой

  • § 2.8. Христианский символизм и его преломление в космологии св. Григория Паламы

  • § 2.9. Отражение античной метеорологической традиции в космологии св. Григория Паламы

  • §2.10. Нумерология св. Григория Паламы. Космос как проекция божественного совершенства. Модификация картины мира

ГЛАВА ВТОРАЯ. Антропологические воззрения св. Григория Паламы

  • § 1. Сотворение человека и его цель

  • §2. Состав и устроение человеческого естества

  • § 3. Ситуация человеческого существования: Грех. Грехопадение. Смертность

  • § 4. Учение о страстях и их генезисе. Характеристика и классификация страстей

  • § 5. Возможность очищения от страстей и греха. Христологические основания спасения

  • § 6. Путь спасения как следование за Христом. Учение о добродетели. Классификация добродетелей

  • § 7. Сотериология sub specie eschatologiae: учение об умной молитве и единстве с Богом через просветление

  • § 8. Наглядный пример «свершившейся эсхатологии»: образ св. Иоанна Крестителя в истолковании св. Григория Паламы

  • §9. Некоторые итоги

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Отражение в гомилиях св. Григория Паламы современной ему социально-политической и культурной действительности

  • § 1. Гомилии св. Григория Паламы как источник по истории восстания зилотов

  • § 2. Черты концепции социального мира в гомилиях св. Григория Паламы

  • § 3. Проблемы экономического неравенства в трактовке Паламы. Зарождение идеи реформизма?

  • §4. Экономические воззрения св. Григория Паламы

  • § 5. Социальная структура фессалоникийского общества 1350-х гг. по данным гомилий Паламы

  • § 6. Политические воззрения Паламы: черты концепции симфонии?

  • § 7. Бытовое и обрядовое поведение средних и низших слоев города в освещении гомилий Паламы

  • §8. Некоторые итоги

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Риторико-стилистическое оформление гомилий св. Григория Паламы (Предварительные замечания)

  • § 1. Некоторые вводные замечания: к теории и методологии литературоведческого анализа гомилий св. Григория Паламы

  • § 2. Выделение и анализ основных риторических формул в гомилиях: от слова к Логосу

  • §3. Вместо заключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. Св. Григорий Палама. Три главы о молитве и чистоте сердца (Перевод Д. И. Макарова)

БЛАГОДАРНОСТИ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

