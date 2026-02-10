Макаров Дмитрий - Мариология Феофана Никейского

Труд Дмитрия Макарова — это сложное и глубокое исследование, посвященное вершине византийского богословия. Автор доказывает, что мариология Феофана Никейского представляет собой органичный синтез предшествующей традиции, предлагая максимально высокую степень почитания Богородицы, возможную в рамках православия. Книга будет крайне полезна византинистам, патрологам и всем, кто интересуется историей догматической мысли и средневековой философией.

Дмитрий Макаров - Мариология Феофана Никейского в контексте византийской богословской традиции VII-XIV вв.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2015. — 416 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»

ISBN 978-5-903525-75-1

Дмитрий Макаров - Мариология Феофана Никейского в контексте византийской богословской традиции VII-XIV вв. - Содержание

Предисловие

Введение

Мариология Феофана Никейского в ее взаимосвязи с учением о Св. Троице, Воплощении Господнем, о Церкви, Таинствах и человеке

Глава 1. Исторический контекст развития Богородичного богословия Феофана: третий этап исихастских споров и столкновение со схоластикой

1.1. Схоластическая и исихастская экзегеза Ареопагита. Иоанн VI Кантакузин и братья Кидонисы

1.2. Павел Константинопольский как представитель антипаламитского учения о символе

1.3. Феофан Никейский, Димитрий Кидонис и иконоборческая христология

1.4. Феофан Никейский и 7-я «Амбигва к Иоанну» преп. Максима Исповедника

1.5. Иконоборческая христология, Леонтий Византийский... и снова Феофан?

Глава 2. Пневматологические основания мариологии Феофана Никейского

2.1. Триадологические и пневматологические основания мариологии Феофана

2.2. Мариология Феофана Никейского в аспекте взаимосвязи с пневматологией, согласно Похвальному слову Пресвятой Богородице

2.3. Непризнание Непорочного Зачатия. Исторический контекст: полемика св. Филофея Коккина и Иоанна Кантакузина с Димитрием Кидонисом

2.4. Богородица как Связующее звено между Христом и Церковью. Феофан Никейский и св. Николай Кавасила: некоторые замечания о возможной идейной близости

Глава 3. Проблема непосредственных истоков пневматологии Феофана Никейского в ее связи с мариологией (отождествление соответствующих цитат)

Глава 4. Связь мариологии и христологии. Феофан Никейский и 60-й «Вопросоответ к Фалассию» преп. Максима Исповедника

Глава 5. Богородица как Рай, Источник и Подательница даров Св. Духа

Глава 6. Богородица как Святыня: Храм, Обиталище Божие, Кивот и Град Божий

Глава 7. Богородица стоит на границе между Ветхим и Новым Заветами. Богородица как новозаветное Святое Святых

Глава 8. Богородица — «Внутреннейшее завесы»: от мариологии — к экклесиологии. Феофан Никейский и св. Феолипт Филадельфийский

8.1. Паламитская интерпретация цитаты из Пс.-Дионисия Ареопагита (DNII, 8)

8.2. Язык взаимообмена естеств: переклички между мариологией и христологией

Глава 9, Учение Феофана Никейского о Богородице как Отце верующих и Посреднице между Богом и Церковью в деле нашего спасения

Глава 10. Учение Феофана Никейского о «мариологической перихорезе»

10.1. Основания учения о мариологической перихорезе в триадологии Великих Каппадокийцев

10.2. Халкидонская христология как основание учения о мариологической перихорезе

10.3. Феофан Никейский о существе мариологической перихорезы

10.4. Наглядный пример христианизации неоплатонизма: Христос как Единое-Само-по-Себе. Энергийный характер мариологической перихорезы

10.5. Перихореза по гномическому качеству души

Глава 11. A realibus ad realiora: Феофан Никейский и Прохор Кидонис о трезвении и восхождении от чувственного к непосредственному богопознанию

11.1. Богородица как Алтарь и Трапеза. Связь соответствующего учения Феофана с учением о символах Пс.-Дионисия Ареопагита и исихастской экзегезой Ареопагитик

11.2. Прохор Кидонис о трезвении и Богопознании

Глава 12. Богородица как Вершина земной и небесной иерархий. Феофан Никейский и Пс.-Дионисий Ареопагит

12.1. Учение Феофана Никейского о трех чинах христиан и Пс.-Дионисий Ареопагит

12.2. Учение Феофана о Богородице как Небе и Вершине земной и небесной иерархий

12.3. Учение об ангелах как посредниках между Богом и верными

12.4. Учение о Пресвятой Богородице как Посреднице между Богом и иерархиями

12.5. Учение о Пресвятой Богородице как Вершине иерархий ангельских

12.6. Полемика с предполагаемыми оппонентами: к проблеме антиоригенизма Феофана Никейского

12.7. Прочие имена: Богородица как Ангел и Архангел, Воевода, Епископ и Око Премудрости Божией

12.8. Частная проблема: отождествление цитат из Пс.-Дионисия Ареопагита

Глава 13. Учение о символе в Богородичном слове Феофана в его связи с христологией

13.1. Символический аспект Таинства Крещения по учению Феофана....

13.2. Понятие «символ» в христологии Феофана

Глава 14. Феофан Никейский о Таинстве Евхаристии

Глава 15. Основные черты экзегетического метода Феофана Никейского в «Похвальном слове»

15.1. Отождествление двух цитат из св. Максима Исповедника

15.2. Образцы экзегезы Св. Писания в «Слове» Феофана

Глава 16. В завершение: и вновь — про обожение

Вместо заключения

Приложения

Приложение 1. Никифор Влеммид 1.1. Никифор Влеммид. Другие силлогизмы об исхождении Св. Духа 1.2. Никифор Влеммид. Повествование о переговорах с латинянами об унии Церквей в 1234 г. («Автобиография» II, 25-40) 1.3. Никифор Влеммид. Повествование о переговорах с латинянами об унии Церквей в 1250 г. («Автобиография» II, 50-60)

Приложение 2. Св. Каллист I Константинопольский. Святейшего патриарха Константинопольского кир Каллиста Сто глав о чистоте души: как она мало-помалу очищается и восходит к созерцанию

Приложение 3. Рукописная традиция Слова Феофана Никейского и проблема уточнения текста

Список сокращений

Список литературы

Источники

Современная научная и богословская литература

Указатель имен древних и средневековых авторов

Указатель имен современных авторов