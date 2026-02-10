Макаров Дмитрий - Мариология Феофана Никейского
Труд Дмитрия Макарова — это сложное и глубокое исследование, посвященное вершине византийского богословия. Автор доказывает, что мариология Феофана Никейского представляет собой органичный синтез предшествующей традиции, предлагая максимально высокую степень почитания Богородицы, возможную в рамках православия. Книга будет крайне полезна византинистам, патрологам и всем, кто интересуется историей догматической мысли и средневековой философией.
Дмитрий Макаров - Мариология Феофана Никейского в контексте византийской богословской традиции VII-XIV вв.
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2015. — 416 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 978-5-903525-75-1
Дмитрий Макаров - Мариология Феофана Никейского в контексте византийской богословской традиции VII-XIV вв. - Содержание
Предисловие
Введение
Мариология Феофана Никейского в ее взаимосвязи с учением о Св. Троице, Воплощении Господнем, о Церкви, Таинствах и человеке
Глава 1. Исторический контекст развития Богородичного богословия Феофана: третий этап исихастских споров и столкновение со схоластикой
1.1. Схоластическая и исихастская экзегеза Ареопагита. Иоанн VI Кантакузин и братья Кидонисы
1.2. Павел Константинопольский как представитель антипаламитского учения о символе
1.3. Феофан Никейский, Димитрий Кидонис и иконоборческая христология
1.4. Феофан Никейский и 7-я «Амбигва к Иоанну» преп. Максима Исповедника
1.5. Иконоборческая христология, Леонтий Византийский... и снова Феофан?
Глава 2. Пневматологические основания мариологии Феофана Никейского
2.1. Триадологические и пневматологические основания мариологии Феофана
2.2. Мариология Феофана Никейского в аспекте взаимосвязи с пневматологией, согласно Похвальному слову Пресвятой Богородице
2.3. Непризнание Непорочного Зачатия. Исторический контекст: полемика св. Филофея Коккина и Иоанна Кантакузина с Димитрием Кидонисом
2.4. Богородица как Связующее звено между Христом и Церковью. Феофан Никейский и св. Николай Кавасила: некоторые замечания о возможной идейной близости
Глава 3. Проблема непосредственных истоков пневматологии Феофана Никейского в ее связи с мариологией (отождествление соответствующих цитат)
Глава 4. Связь мариологии и христологии. Феофан Никейский и 60-й «Вопросоответ к Фалассию» преп. Максима Исповедника
Глава 5. Богородица как Рай, Источник и Подательница даров Св. Духа
Глава 6. Богородица как Святыня: Храм, Обиталище Божие, Кивот и Град Божий
Глава 7. Богородица стоит на границе между Ветхим и Новым Заветами. Богородица как новозаветное Святое Святых
Глава 8. Богородица — «Внутреннейшее завесы»: от мариологии — к экклесиологии. Феофан Никейский и св. Феолипт Филадельфийский
8.1. Паламитская интерпретация цитаты из Пс.-Дионисия Ареопагита (DNII, 8)
8.2. Язык взаимообмена естеств: переклички между мариологией и христологией
Глава 9, Учение Феофана Никейского о Богородице как Отце верующих и Посреднице между Богом и Церковью в деле нашего спасения
Глава 10. Учение Феофана Никейского о «мариологической перихорезе»
10.1. Основания учения о мариологической перихорезе в триадологии Великих Каппадокийцев
10.2. Халкидонская христология как основание учения о мариологической перихорезе
10.3. Феофан Никейский о существе мариологической перихорезы
10.4. Наглядный пример христианизации неоплатонизма: Христос как Единое-Само-по-Себе. Энергийный характер мариологической перихорезы
10.5. Перихореза по гномическому качеству души
Глава 11. A realibus ad realiora: Феофан Никейский и Прохор Кидонис о трезвении и восхождении от чувственного к непосредственному богопознанию
11.1. Богородица как Алтарь и Трапеза. Связь соответствующего учения Феофана с учением о символах Пс.-Дионисия Ареопагита и исихастской экзегезой Ареопагитик
11.2. Прохор Кидонис о трезвении и Богопознании
Глава 12. Богородица как Вершина земной и небесной иерархий. Феофан Никейский и Пс.-Дионисий Ареопагит
12.1. Учение Феофана Никейского о трех чинах христиан и Пс.-Дионисий Ареопагит
12.2. Учение Феофана о Богородице как Небе и Вершине земной и небесной иерархий
12.3. Учение об ангелах как посредниках между Богом и верными
12.4. Учение о Пресвятой Богородице как Посреднице между Богом и иерархиями
12.5. Учение о Пресвятой Богородице как Вершине иерархий ангельских
12.6. Полемика с предполагаемыми оппонентами: к проблеме антиоригенизма Феофана Никейского
12.7. Прочие имена: Богородица как Ангел и Архангел, Воевода, Епископ и Око Премудрости Божией
12.8. Частная проблема: отождествление цитат из Пс.-Дионисия Ареопагита
Глава 13. Учение о символе в Богородичном слове Феофана в его связи с христологией
13.1. Символический аспект Таинства Крещения по учению Феофана....
13.2. Понятие «символ» в христологии Феофана
Глава 14. Феофан Никейский о Таинстве Евхаристии
Глава 15. Основные черты экзегетического метода Феофана Никейского в «Похвальном слове»
15.1. Отождествление двух цитат из св. Максима Исповедника
15.2. Образцы экзегезы Св. Писания в «Слове» Феофана
Глава 16. В завершение: и вновь — про обожение
Вместо заключения
Приложения
Приложение 1. Никифор Влеммид
1.1. Никифор Влеммид. Другие силлогизмы об исхождении Св. Духа
1.2. Никифор Влеммид. Повествование о переговорах с латинянами об унии Церквей в 1234 г. («Автобиография» II, 25-40)
1.3. Никифор Влеммид. Повествование о переговорах с латинянами об унии Церквей в 1250 г. («Автобиография» II, 50-60)
Приложение 2. Св. Каллист I Константинопольский. Святейшего патриарха Константинопольского кир Каллиста Сто глав о чистоте души: как она мало-помалу очищается и восходит к созерцанию
Приложение 3. Рукописная традиция Слова Феофана Никейского и проблема уточнения текста
Список сокращений
Список литературы
Источники
Современная научная и богословская литература
Указатель имен древних и средневековых авторов
Указатель имен современных авторов
No comments yet. Be the first!