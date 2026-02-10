Труд Дмитрия Макарова — это фундаментальное исследование для тех, кто хочет понять, «из какого духа» выросла византийская цивилизация последних веков её существования. Книга объясняет, почему споры о тонкостях богословия были для византийцев вопросами жизни и смерти, идентичности и будущего. Это чтение для специалистов, студентов гуманитарных вузов и всех, кто всерьез интересуется историей христианской мысли и византинистикой.

Макаров Дмитрий - Паламизм до святителя Григория Паламы, спор о Филиокве и примат папы в византийской экклесиологии XII–XIV вв.

отв. ред. Д. С. Бирюков. — Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2017. — 92 с.

ISBN 978–5-9908364–8-8

Макаров Дмитрий - Паламизм до святителя Григория Паламы - Содержание

Введение

1. Спор о Филиокве и развитие протопаламитской и фотианской догматической мысли XII–XIV вв. Связь пневматологии и экклесиологии

1.1. Николай Мефонский, Никита Сеид, Георгий Мосхамбар и Григорий Кипрский: критика Филиокве, учение о перихорезе Лиц Святой Троицы, обожении и дарах Святого Духа

1.1.1. Николай Мефонский и Георгий Мосхамбар о перихорезе Ипостасей Святой Троицы

1.1.2. Никита Сеид: связь учения о перихорезе с греко‑латинской полемикой

1.1.3. Николай Мефонский и Георгий Мосхамбар об обожении и дарах Святого Духа: некоторые замечания

1.2. Иоанн Х Каматир, св. Нил Кавасила и Варлаам Калабрийский: от триадологии и пневматологии — к соборному учению о Церкви и критике римского примата

1.2.1. Нил Кавасила, Варлаам Калабрийский, Никифор Григора и Матфей Властарь: критика папы, общая для паламитов и антипаламитов

1.2.2. Образ Иоанна Векка у униатов и их противников как живая иллюстрация полемики вокруг Филиокве

2. Принцип «экклесиологического Филиокве», его актуализация в переписке Иннокентия III и Иоанна Х Каматира и критика у византийских богословов и полемистов XIII–XIV вв.

2.1. Постановка проблемы

2.2. Георгий Акрополит, Герман II (1223–1240), Георгий Мосхамбар и Варлаам Калабрийский об уделении даров Святого Духа апостолам

2.2.1. Георгий Акрополит и Герман II: Сын как единственный Податель Святого Духа Церкви

2.2.2. Николай Мефонский, Георгий Мосхамбар и Варлаам Калабрийский: от перихорезы Ипостасей Святой Троицы — к равенству святого Петра и прочих апостолов

2.3. Иннокентий III, Иоанн Х Каматир и Варлаам Калабрийский об «экклесиологическом Филиокве»

2.3.1. Экклесиологическая аргументация Иннокентия III

2.3.2. Критика Иоанном Х Каматиром экклесиологии Иннокентия III

Заключение. Св. Максим Исповедник и св. Иоанн Дамаскин: Христос, Его образ и Его Промысл (власть) над Церковью и миром

Приложение

Указатель имен древних и средневековых писателей и церковно-исторических деятелей

Указатель имен современных авторов

Указатель цитат из Священного Писания

Ветхий Завет

Новый Завет

Список сокращений