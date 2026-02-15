МакАртур - Как встречать врага

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга «Как встречать врага» — это трезвое и мощное руководство по духовной безопасности. Джон Мак-Артур переводит тему духовной войны из области мистики и страха в область библейской дисциплины и верности Слову. Это книга о том, как побеждать искушения, распознавать ложь и сохранять верность Христу в мире, враждебном истине.

Джон Ф. МакАртур – Как встречать врага – Вооружаясь для духовной войны

С приложением Учебного пособия для индивидуального и группового изучения. – Сакраменто, Калифорния, США: Grace Publishing International, 2004. – 297 с.

ISBN 0-9741206-0-Х

Джон Ф. МакАртур – Как встречать врага - Содержание

Введение

  • 1. Составление плана сражения

  • 2. Сатана - орудие в Божьих руках

  • 3. Сатана нападает на Церковь

  • 4. Обязанность верующих

  • 5. Призыв к посвящению

  • 6. Защита разума и чувств

  • 7. Благовествование мира

  • 8. Вера - наш щит

  • 9. Будущая слава верующего

  • 10. Духовный меч

  • 11. Молитвы на поле боя

  • 12. Призыв к победе

Учебное пособие

Views 77
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

