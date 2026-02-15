Книга «Как встречать врага» — это трезвое и мощное руководство по духовной безопасности. Джон Мак-Артур переводит тему духовной войны из области мистики и страха в область библейской дисциплины и верности Слову. Это книга о том, как побеждать искушения, распознавать ложь и сохранять верность Христу в мире, враждебном истине.

Джон Ф. МакАртур – Как встречать врага – Вооружаясь для духовной войны

С приложением Учебного пособия для индивидуального и группового изучения. – Сакраменто, Калифорния, США: Grace Publishing International, 2004. – 297 с.

ISBN 0-9741206-0-Х

Джон Ф. МакАртур – Как встречать врага - Содержание

Введение

1. Составление плана сражения

2. Сатана - орудие в Божьих руках

3. Сатана нападает на Церковь

4. Обязанность верующих

5. Призыв к посвящению

6. Защита разума и чувств

7. Благовествование мира

8. Вера - наш щит

9. Будущая слава верующего

10. Духовный меч

11. Молитвы на поле боя

12. Призыв к победе

Учебное пособие