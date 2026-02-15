МакБирни - Три особенных благословения

«Три особенных благословения» — это глубокое и жизнеутверждающее исследование Уильяма МакБирни, в котором он анализирует духовные сокровища, доступные каждому верующему, но часто остающиеся невостребованными. Автор концентрирует внимание на трех ключевых аспектах Божьей благодати, которые способны радикально изменить качество жизни христианина: прощении, мире и радости. МакБирни утверждает, что эти благословения не являются наградой за достижения, а представляют собой дар, который необходимо принять верой для полноценного следования за Христом.

В первой части книги автор подробно разбирает «благословение прощения», показывая, что без осознания полной свободы от вины невозможно двигаться дальше. Вторая часть посвящена «миру Божьему», который МакБирни описывает не как отсутствие проблем, а как внутреннюю устойчивость посреди шторма. Завершает труд исследование «радости в Господе», которую автор отличает от временного земного счастья, подчеркивая её сверхъестественную природу. Книга написана доступным языком и наполнена практическими примерами, помогая читателю не просто знать об этих благословениях теоретически, но и сделать их повседневной реальностью своего хождения перед Богом.

Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2005. — 22 с.

ISBN 966-8617-01-0

МакБирни A. - Три особенных благословения – Содержание

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Заключение

«Господь —ТВЕРДЫНЯ моя...» (Пс. 17:3).

Когда на кого-нибудь нападает враг, будь-το человек или зверь, с целью навредить ему, то в первую очередь такой человек нуждается в защите. Не так ли? Если Вы христианин, и на Вас нападает Ваш духовный враг, сатана, Вам более всего нужна также защита.

В Псалме 17 Господь говорит, что Он Сам и есть та защита, в которой Вы нуждаетесь! ОН — RATITA ТВЕРДЫНЯ. ОН Сам предлагает такую защиту и безопасность, каких никто другой дать не может.

Твердыня — это прочная и безопасная крепость, так что враг не может коснуться тех, кто укрылся в ней. Христос желает дать верующему именно такую защиту. Он желает, чтобы мы в момент опасности или угрозы немедленно шли к Нему с верою, и Он защитит от любого нападения сатаны или тех людей и обстоятельств, какие он использует для нанесения нам вреда.