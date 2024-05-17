О нарциссизме написано уже много, но очень мало — о тех из нас, кто вырос в одинокой тени родителя-нарцисса. А еще меньше — о том, как динамика нарциссической семьи передается из поколения в поколение, превращаясь в не­отъемлемую часть «ДНК отношений», если ее не вылечить. Моя книга заполнит эту пустоту, чтобы читатели, выросшие в нарциссической семье, нашли выход из цикла семейных травм и восстановили психологическое и эмоциональное здоровье.

Я выросла в нарциссической семье, где чужая радость — особенно наша, детская, — была серьезной угрозой для не­здоровой родительской власти. Из-за этого мне всю жизнь было трудно позволить себе ощутить и выразить радость. Как и многих детей родителей-нарциссов, меня не вдох­новляли на успех, а когда я все же добивалась его — или когда вела себя спонтанно, радостно, свободно, — родители с поразительной эффективностью умудрялись все портить и убивать мой энтузиазм вместо того, чтобы поддерживать. Результатом стала склонность сомневаться в себе, а также хроническое слабое чувство сверхбдительности: я постоянно жду, что вот-вот случится что-то нехорошее. Когда я была ма­ленькой, любое мое спонтанное проявление радости натыка­лось на резкие замечания, которые превращали мое счастье в чувство стыда, вины или сомнения в себе. Это так сбивало с толку! Я выросла с сокрушающим ощущением, что мне не­льзя быть слишком счастливой или слишком расслабляться: никогда не знаешь, когда случится что-то плохое.

Мой личный опыт вдохновил меня стать психотерапевтом и наставником, помогающим другим избавиться от ужасного наследия запретов и перекошенного самоощущения — по­следствий воспитания в нарциссической семейной системе. Работа моей жизни — помогать жертвам нарциссического насилия, чтобы они наконец научились непосредственно и в полной мере наслаждаться жизнью.

Кэрил Макбрайд - Это закончится на тебе - Выйти из цикла травм нарциссической семьи и обрести независимость

- Москва : МИФ, 2024. - 304 c.

ISBN: 978-5-00214-441-9

Кэрил Макбрайд - Это закончится на тебе - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I НАРЦИССИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

Глава 1. Дисфункциональная динамика нарциссической семьи

Глава 2. Искаженное общение

Глава 3. Писаные и неписаные правила

Глава 4. Действующие лица и исполнители

ЧАСТЬ II НАСЛЕДИЕ РОДИТЕЛЕЙ-НАРЦИССОВ

Вступление к части II. Наследие родителей-нарциссов

Глава 5. Задержка эмоционального развития

Глава 6. Подорванное доверие

Глава 7. Подавленная сепарация и индивидуация

Глава 8. Проблемы с чувством собственного достоинства и сложное ПТСР

ЧАСТЬ III ИСЦЕЛЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

Вступление к части III. Подготовка к восстановлению

Глава 9. Первый этап: принятие, оплакивание и проработка травмы

Глава 10. Второй этап: сепарация и индивидуация

Глава 11. Третий этап: окружите родительской заботой раненого внутреннего ребенка и станьте тем, кто вы есть на самом деле

Глава 12. Четвертый этап: дальнейшие отношения с родителем-нарциссом и остальной семьей

Глава 13. Пятый этап: устранение последствий искаженной любви

Диагностические критерии нарциссического расстройства личности

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