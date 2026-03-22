Макбрайд - Как руководить малыми группами

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Как лидеру малой группы вам в первую очередь необходимо узнать о библейском учении, на котором основано ваше служение. Сначала наше внимание будет обращено на истоки библейского учения о малых группах и требования, которые Библия предъявляет к формированию малой группы, затем мы коротко рассмотрим вопрос о необходимости создания малых групп. Внимательно изучите этот материал: он поможет вам осознать, какая важная роль вверена вам, как руководителю малой группы.

Служение в малых группах имеет твердое библейское основание. Благодаря ему малым группам не страшны никакие перипетии жизни церкви, приносимые причудами новых церковных программ. Хотя эти программы поначалу кажутся интересными и обещают немалые диве- денты, по прошествию немногих дней они отходят, ибо не имеют твердого библейского основания. Малые группы - не просто какое-то модное увлечение современной церкви. Среди всех служений, доступных сегодня в церкви, малые группы, пожалуй, самое обоснованное библейское служение\ Поэтому вам, как руководителю малой группы, очень важно понять и оценить то богатое наследие, которым вы обладаете.

Современные малые группы берут свое начало в Ветхом Завете. Идею малой группы можно увидеть в самой природе Бога. Бытие 1:1 содержит простую, и, тем не менее, глубокую мысль о том, что Бог (Эло- хим) - создатель всего сущего. Слово Элохим записано при этом во множественном числе, подчеркивая, что Бог по своей природе - боль ше, чем одна личность. Хотя слово это на страницах Ветхого Завета переводится в единственном числе, оно, тем не менее, выражает триединую природу Бога, как Отца, Сына и Святого Духа. Три личности, представляющие собой единого Бога, равные по природе и одинаково славные - пример уникальных взаимоотношений, недоступных человеческому пониманию. Но именно Троица рисует для нас идеальную картину взаимоотношений в малой группе. Наша нужда в общении и наше постоянное пребывание в кругу других людей - логическое продолжение Божественной Троицы как первой сверхъестественной малой группы. Конечно же, термина «малая группа» в Писании вы не найдете, впрочем, как и термина «Троица».

Нил Ф. Макбрайд - Как руководить малыми группами

Москва: Издательство «Весть», Духовная Академия Апостола Павла, 2004. – 150 с.

ISBN 5-93213-025-3

Нил Ф. Макбрайд - Как руководить малыми группами – Содержание

Введение

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Библейское основание идеи малых групп

  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Вы в роли лидера малой группы

  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Как развивается ваша группа

  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Чем ваша группа отличается от других

  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Руководство вашей группой

  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Решение конфликтов в вашей группе

  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Оценка вашей группы

Заключение

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

