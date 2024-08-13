Однажды, много лет назад, в маленькой уединенной комнатке на окраине города Гэлвей жил один ирландец. Как-то ночью он увидел во сне сокровище, зарытое под одним из мостов Дублина. Видение повторялось и в следующие ночи. Человек не мог отделаться от мысли о сокровище и отправился в Дублин с твердым намерением отыскать эти деньги. Он даже нашел точно место, которое представлялось ему во сне, но клада там не было! Подавленный, он рассказал об этой своей неудаче случайно встреченному полисмену. Тот высмеял его: «Нет, снам нельзя доверять, это уж точно! Представляете, на днях я видел во сне ящик денег, замурованный в стену дома в Гэлвее!». И полицейский в точности описал комнату своего собеседника. «Поистине, ни один разумный человек не станет верить снам», — заключил он.

Наш герой был поражен рассказом полисмена. Улыбнувшись, он поспешно распрощался с офицером и помчался домой. Он вбежал в свою комнату, расковырял стену и действительно нашел ящик денег, которых ему хватило на всю оставшуюся жизнь. Он обладал этим сокровищем всегда. Однако, чтобы найти его, он должен был совершить далекое путешествие. Он нуждался в указании, которое получил от незнакомца.

Иисус — сокровище, скрытое где-то внутри нас, в нашем духе. Чтобы отыскать его, мы должны отправиться в путешествие. Не вокруг света, как Улисс, переплывая опасные моря. Наше путешествие — внутреннее. Нам не надо удаляться, нет, мы должны — углубиться.

Эта книга будет путеводителем в нашем походе. В такой путь никто не отправляется в одиночку. И у меня была потребность в проводнике. И я хочу поделиться с вами моим опытом, хотя это всего лишь подсказка для вашего собственного поиска. Итак, я выбрал десять образов Иисуса.

Образ — это не снимок, он больше, чем просто изображение. Образ — это откровение. Когда я в последний раз был в России, я видел много икон. Фигуры на иконах не воспроизводили в точности людей, как мы их видим в жизни. Это были образы людей, преображенные благодатью и святостью. Каждый из них был откровением. Я видел сотни людей, зажигавших свечи перед этими иконами, а затем низко кланявшихся. И это было не идолослужение, но — признание истинного откровения святости. Таким образом люди входили в общение со святыми. Это было сверхъестественное, внутреннее общение.

Альфред Макбрайд - Образы Иисуса - Десять граней личности Христа

Москва: ББИ, 2003. – 194 с.

ISBN 5-89647-084-3

Альфред Макбрайд - Образы Иисуса - Содержание

Введение

Піава 1 Иисус — мой Друг Две души в одном теле

Піава 2 Иисус — Целитель Четыре этапа выздоровления

Піава 3 Иисус — мой Учитель Мастер созерцания

Піава 4 Иисус — мой Господь Сын Божий

Піава 5 Иисус — мой Наставник Три ступени ученичества

Піава 6 Иисус — мой Руководитель на пути служения Социальное Евангелие

Піава 7 Иисус — мой Спаситель Победитель зла

Піава 8 Иисус — мой Благовестник Распространение Евангелия

Піава 9 Иисус — Несущий крест Почему Он пошел на крест?

Піава 10 Иисус — моя Радость Пережить Пасху

Заключеше