Макдауэлл - 10 обязательств отца

Практическое руководство для отцов о том, как выстроить глубокие и благотворные отношения с детьми. Джош Макдауэлл раскрывает 10 ключевых обязательств, помогающих воспитывать с любовью, верой и ответственностью.

Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2016. — 224 с. — (Христианское воспитание).

15ВЫ 978-5-94861-226-3 (ЛКС)

18ВМ 978-5-9907921-0-4 (Виссон)

Предисловие Шона Макдауэлла

Глава1. Так что же делать отцу?

Глава 2. Первое обязательство. Постараться всегда с любовью говорить ребенку истину

Глава 3. Второе обязательство. Постараться нести ответственность не за ребенка, а перед ним. Часть первая

Глава 4. Второе обязательство. Постараться нести ответственность не за ребенка, а перед ним. Часть вторая

Глава 5. Третье обязательство. Постараться быть ребенку примером для подражания

Глава 6. Четвертое обязательство. Постараться объяснить ребенку, Кто такой Бог и на кого Он похож

Глава 7. Пятое обязательство. Постараться научить ребенка не быть эгоистом

Глава 8. Шестое обязательство . Постараться объяснить ребенку, что такое настоящая любовь

Глава 9. Седьмое обязательство. Постараться научить ребенка отличать добро от зла

Глава 10. Восьмое обязательство. Постараться объяснить ребенку Божий замысел интимных отношений

Глава 11. Девятое обязательство. Постараться объяснить ребенку, почему мы верим в то, во что мы верим