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Макдауэлл - 10 обязательств отца

Макдауэлл - 10 обязательств отца
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Практическое руководство для отцов о том, как выстроить глубокие и благотворные отношения с детьми. Джош Макдауэлл раскрывает 10 ключевых обязательств, помогающих воспитывать с любовью, верой и ответственностью.

Джош Макдауэлл – 10 обязательств отца – Как сделать свое влияние на детей глубоким и благотворным

Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2016. — 224 с. — (Христианское воспитание).

15ВЫ 978-5-94861-226-3 (ЛКС)

18ВМ 978-5-9907921-0-4 (Виссон)

Джош Макдауэлл – 10 обязательств отца – Содержание

Предисловие Шона Макдауэлла

  • Глава1. Так что же делать отцу?

  • Глава 2. Первое обязательство. Постараться всегда с любовью говорить ребенку истину

  • Глава 3. Второе обязательство. Постараться нести ответственность не за ребенка, а перед ним. Часть первая

  • Глава 4. Второе обязательство. Постараться нести ответственность не за ребенка, а перед ним. Часть вторая

  • Глава 5. Третье обязательство. Постараться быть ребенку примером для подражания

  • Глава 6. Четвертое обязательство. Постараться объяснить ребенку, Кто такой Бог и на кого Он похож

  • Глава 7. Пятое обязательство. Постараться научить ребенка не быть эгоистом

  • Глава 8. Шестое обязательство . Постараться объяснить ребенку, что такое настоящая любовь

  • Глава 9. Седьмое обязательство. Постараться научить ребенка отличать добро от зла

  • Глава 10. Восьмое обязательство. Постараться объяснить ребенку Божий замысел интимных отношений

  • Глава 11. Девятое обязательство. Постараться объяснить ребенку, почему мы верим в то, во что мы верим

  • Глава 12. Десятое обязательство. Постараться воспитать в ребенке благодарное сердце

Послесловие. «Я сделаю все возможное»

Тест на определение эмоциональных потребностей

Примечания

Views 394
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Added 20.01.2026
Author SamuelAKim
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