Однажды, заработавшись допоздна, я едва не подпрыгнул на месте от неожиданности, когда мою сосредоточенность нарушил телефонный звонок.

— Мистер Макдауэлл? — Молодая женщина на другом конце провода так сильно торопилась высказаться, что даже не дала мне ответить. — Я всего шесть месяцев замужем, — сказала она, — а изначально гармоничные отношения уже закончились. Сегодня после того, как между нами произошла серьезная ссора, мой муж отправился в бар со своими друзьями. Я чувствую себя одинокой и отвергнутой. Сижу и думаю: «И это все, чего можно ждать от семейной жизни?»

Женщина явно была сильно огорчена. Ее голос, когда она договаривала: «Пожалуйста, скажите мне, что есть что-то еще», дрожал от едва сдерживаемых чувств.

У звонившей мне незнакомки были свои представления о том, чего следует ждать от семейной жизни, и очевидно, что происходящее с ней сейчас было совсем не тем, чего она ожидала от замужества. Она повторила свою просьбу:

— Пожалуйста, скажите мне, что есть что-то еще.

— Да, есть, — ответил я. — Это называется близкими отношениями.

Знакома ли вам ситуация, когда вы жаждали провести с мужем романтический вечер, а вместо этого услышали недовольное бурчание поглощенного футбольным или бейсбольным матчем супруга? Приходилось ли вам, спешащему на свидание, спрашивать себя, перерастет ли влюбленность в милую вам девушку в настоящую крепкую любовь? Не задавались ли вы вопросом, как сделать так, чтобы просто удачный брак превратился в замечательный?

Если вы хотите узнать, как зажечь искру в любовных отношениях или обогатить их, вы не одиноки. Поиск настоящей крепкой любви — тема большинства песен в наших хит-парадах и основной лейтмотив большинства кинофильмов. Поиск секрета такой любви — плоть и кровь миллионов бестселлеров и произведений научно-популярного жанра. Не отстает и телевидение: немало телепрограмм откликается на запрос телезрителей и заново пробуждает мечту о непреходящей любви. Но для многих людей глубокие и длительные любовные отношения по-прежнему остаются чем-то далеким и труднодостижимым.

Джош Макдауэлл – 10 рецептов счастья в браке - Решения, которые помогут супругам сохранить любовь

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2017. —224 с.

ISBN 978-5-9907921-6-6

Джош Макдауэлл – 10 рецептов счастья в браке – Содержание

Глава 1 Чего вы хотите от любовных отношений?

Глава 2. Первое решение Поставить Бога на первое место в своей жизни

Глава 3. Второе решение Любить и принимать себя таким, какой я есть

Глава 4. Третье решение Стать фантастическим возлюбленным. Часть первая

Глава 5. Третье решение Стать фантастическим возлюбленным. Часть вторая

Глава 6. Четвертое решение Стать прекрасным слушателем

Глава 7. Пятое решение Овладеть искусством общения

Глава 8. Шестое решение Демонстрировать принимающую, преданную и непреходящую любовь

Глава 9. Седьмое решение Быстро разрешать конфликты

Глава 10. Восьмое решение Всегда прощать

Глава 11. Девятое решение Серьезно относиться к семейному бюджету

Глава 12. Десятое решение Сохранять свежесть и яркость своих чувств

Тест на определение эмоциональных потребностей Примечания