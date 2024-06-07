Макдауэлл – 10 рецептов счастья в браке
Однажды, заработавшись допоздна, я едва не подпрыгнул на месте от неожиданности, когда мою сосредоточенность нарушил телефонный звонок.
— Мистер Макдауэлл? — Молодая женщина на другом конце провода так сильно торопилась высказаться, что даже не дала мне ответить. — Я всего шесть месяцев замужем, — сказала она, — а изначально гармоничные отношения уже закончились. Сегодня после того, как между нами произошла серьезная ссора, мой муж отправился в бар со своими друзьями. Я чувствую себя одинокой и отвергнутой. Сижу и думаю: «И это все, чего можно ждать от семейной жизни?»
Женщина явно была сильно огорчена. Ее голос, когда она договаривала: «Пожалуйста, скажите мне, что есть что-то еще», дрожал от едва сдерживаемых чувств.
У звонившей мне незнакомки были свои представления о том, чего следует ждать от семейной жизни, и очевидно, что происходящее с ней сейчас было совсем не тем, чего она ожидала от замужества. Она повторила свою просьбу:
— Пожалуйста, скажите мне, что есть что-то еще.
— Да, есть, — ответил я. — Это называется близкими отношениями.
Знакома ли вам ситуация, когда вы жаждали провести с мужем романтический вечер, а вместо этого услышали недовольное бурчание поглощенного футбольным или бейсбольным матчем супруга? Приходилось ли вам, спешащему на свидание, спрашивать себя, перерастет ли влюбленность в милую вам девушку в настоящую крепкую любовь? Не задавались ли вы вопросом, как сделать так, чтобы просто удачный брак превратился в замечательный?
Если вы хотите узнать, как зажечь искру в любовных отношениях или обогатить их, вы не одиноки. Поиск настоящей крепкой любви — тема большинства песен в наших хит-парадах и основной лейтмотив большинства кинофильмов. Поиск секрета такой любви — плоть и кровь миллионов бестселлеров и произведений научно-популярного жанра. Не отстает и телевидение: немало телепрограмм откликается на запрос телезрителей и заново пробуждает мечту о непреходящей любви. Но для многих людей глубокие и длительные любовные отношения по-прежнему остаются чем-то далеким и труднодостижимым.
Джош Макдауэлл – 10 рецептов счастья в браке - Решения, которые помогут супругам сохранить любовь
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2017. —224 с.
ISBN 978-5-9907921-6-6
Джош Макдауэлл – 10 рецептов счастья в браке – Содержание
- Глава 1 Чего вы хотите от любовных отношений?
- Глава 2. Первое решение Поставить Бога на первое место в своей жизни
- Глава 3. Второе решение Любить и принимать себя таким, какой я есть
- Глава 4. Третье решение Стать фантастическим возлюбленным. Часть первая
- Глава 5. Третье решение Стать фантастическим возлюбленным. Часть вторая
- Глава 6. Четвертое решение Стать прекрасным слушателем
- Глава 7. Пятое решение Овладеть искусством общения
- Глава 8. Шестое решение Демонстрировать принимающую, преданную и непреходящую любовь
- Глава 9. Седьмое решение Быстро разрешать конфликты
- Глава 10. Восьмое решение Всегда прощать
- Глава 11. Девятое решение Серьезно относиться к семейному бюджету
- Глава 12. Десятое решение Сохранять свежесть и яркость своих чувств
Тест на определение эмоциональных потребностей Примечания
No comments yet. Be the first!