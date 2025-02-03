Макдауэлл - Доказательства воскресения
Всякий раз, когда я, выступая перед американскими студентами, задаю три простых вопроса: „Кто вы? Зачем родились на свет? Что будет с вами?”, в аудитории неизменно воцаряется мертвая тишина. Отчего это происходит?
Джош Мак-Дауэлл – Доказательства воскресения
Переводчик Александр Сумеркин
Slavic Gospel Press, 1990. - 202 с.
ISBN 5-85300-028-4
Джош Мак-Дауэлл – Доказательства воскресения - Содержание
Глава первая Борьба
Глава вторая Очевидные наблюдения
Глава третья Меры предосторожности
Глава четвертая Факты, с которыми необходимо считаться
Глава пятая Попытка объяснить случившееся
Глава шестая Теории, теории, теории
Глава седьмая Косвенные доказательства
Глава восьмая Он изменил мою жизнь
Приложения
Три дня и три ночи в гробнице?
Все о жизни Христа
Суд над Иисусом
Список сокращений
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