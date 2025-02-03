Макдауэлл - Доказательства воскресения

Всякий раз, когда я, выступая перед американскими студентами, задаю три простых вопроса: „Кто вы? Зачем родились на свет? Что будет с вами?”, в аудитории неизменно воцаряется мертвая тишина. Отчего это происходит?

Джош Мак-Дауэлл – Доказательства воскресения

Переводчик Александр Сумеркин

Slavic Gospel Press, 1990. - 202 с.

ISBN 5-85300-028-4

Джош Мак-Дауэлл – Доказательства воскресения - Содержание