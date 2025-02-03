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Макдауэлл - Доказательства воскресения

Макдауэлл - Доказательства воскресения
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Всякий раз, когда я, выступая перед американскими студентами, задаю три простых вопроса: „Кто вы? Зачем родились на свет? Что будет с вами?”, в аудитории неизменно воцаряется мертвая тишина. Отчего это происходит?

Джош Мак-Дауэлл – Доказательства воскресения

Переводчик Александр Сумеркин

Slavic Gospel Press, 1990. - 202 с.

ISBN 5-85300-028-4

Джош Мак-Дауэлл – Доказательства воскресения - Содержание

  • Глава первая Борьба

  • Глава вторая Очевидные наблюдения

  • Глава третья Меры предосторожности

  • Глава четвертая Факты, с которыми необходимо считаться

  • Глава пятая Попытка объяснить случившееся

  • Глава шестая Теории, теории, теории

  • Глава седьмая Косвенные доказательства

  • Глава восьмая Он изменил мою жизнь

  • Приложения

  • Три дня и три ночи в гробнице?

  • Все о жизни Христа

  • Суд над Иисусом

  • Список сокращений

Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2025
Author SamuelAKim
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5.0/5 (1)

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