Макдауэлл - Джонсон - Божья воля – это лучшее для твоей жизни

«Божья воля – это лучшее для твоей жизни» — это ободряющее руководство для тех, кто боится будущего. Макдауэлл и Джонсон объясняют, что Божий план — это не узкая тропинка над пропастью, а широкая дорога, защищенная Его мудростью.

Авторы подчеркивают: Бог больше заинтересован в том, каким человеком вы станете, чем в том, какую именно работу вы выберете. Книга помогает переключить внимание с поиска «магических знаков» на развитие близких отношений с Создателем. Это простое, но глубокое пособие, которое учит доверять Богу свои мечты и видеть в Его заповедях не «забор», а «защитный пояс», позволяющий прожить максимально полную и счастливую жизнь.

Макдауэлл Джош, Джонсон Кевин - Божья воля — это лучшее для твоей жизни

СПб.: Новое и Старое, 2002. - 160 с.

ISBN 5-8318-0084-9

Макдауэлл Джош, Джонсон Кевин - Божья воля — это лучшее для твоей жизни – Содержание