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Макдауэлл - Джонсон - Божья воля – это лучшее для твоей жизни

Макдауэлл - Джонсон - Божья воля – это лучшее для твоей жизни
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

«Божья воля – это лучшее для твоей жизни» — это ободряющее руководство для тех, кто боится будущего. Макдауэлл и Джонсон объясняют, что Божий план — это не узкая тропинка над пропастью, а широкая дорога, защищенная Его мудростью.

Авторы подчеркивают: Бог больше заинтересован в том, каким человеком вы станете, чем в том, какую именно работу вы выберете. Книга помогает переключить внимание с поиска «магических знаков» на развитие близких отношений с Создателем. Это простое, но глубокое пособие, которое учит доверять Богу свои мечты и видеть в Его заповедях не «забор», а «защитный пояс», позволяющий прожить максимально полную и счастливую жизнь.

Макдауэлл Джош, Джонсон Кевин - Божья воля — это лучшее для твоей жизни

СПб.: Новое и Старое, 2002. - 160 с.

ISBN 5-8318-0084-9

Макдауэлл Джош, Джонсон Кевин - Божья воля — это лучшее для твоей жизни – Содержание

  • 1. Введение в план Божий

  • 2. Я хочу жить полноценной жизнью

  • 3. Я хочу любить и быть любимым

  • 4. Я хочу быть в окружении верующих друзей

  • 5. Я хочу сделать значимую карьеру

  • 6. Я хочу хорошо жить

  • 7. Я хочу быть близок к Богу

  • 8. Я хочу, чтобы моя жизнь имела смысл

Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2026
Author SamuelAKim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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