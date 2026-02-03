Макдауэлл - Джонсон - Божья воля – это лучшее для твоей жизни
«Божья воля – это лучшее для твоей жизни» — это ободряющее руководство для тех, кто боится будущего. Макдауэлл и Джонсон объясняют, что Божий план — это не узкая тропинка над пропастью, а широкая дорога, защищенная Его мудростью.
Авторы подчеркивают: Бог больше заинтересован в том, каким человеком вы станете, чем в том, какую именно работу вы выберете. Книга помогает переключить внимание с поиска «магических знаков» на развитие близких отношений с Создателем. Это простое, но глубокое пособие, которое учит доверять Богу свои мечты и видеть в Его заповедях не «забор», а «защитный пояс», позволяющий прожить максимально полную и счастливую жизнь.
Макдауэлл Джош, Джонсон Кевин - Божья воля — это лучшее для твоей жизни
СПб.: Новое и Старое, 2002. - 160 с.
ISBN 5-8318-0084-9
Макдауэлл Джош, Джонсон Кевин - Божья воля — это лучшее для твоей жизни – Содержание
1. Введение в план Божий
2. Я хочу жить полноценной жизнью
3. Я хочу любить и быть любимым
4. Я хочу быть в окружении верующих друзей
5. Я хочу сделать значимую карьеру
6. Я хочу хорошо жить
7. Я хочу быть близок к Богу
8. Я хочу, чтобы моя жизнь имела смысл
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