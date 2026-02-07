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Макдауэлл Джош - Макдауэлл Дотти - Прямой разговор с подростком

Макдауэлл Джош - Макдауэлл Дотти - Прямой разговор с подростком
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Family

«Прямой разговор с подростком» — это призыв к родителям взять на себя роль главных учителей в жизни своих детей. Джош и Дотти Макдауэлл убеждены: если родители молчат, за них «скажет» интернет, улица или сверстники, и эта информация вряд ли будет созидательной.

Книга написана очень теплым и доступным языком. Авторы подчеркивают, что подростку нужны не лекции, а искренний интерес к его жизни. Они предлагают не просто набор запретов, а философию жизни, в которой чистота и верность являются логичным путем к счастью. Книга помогает родителям стать для своего ребенка не «полицейским», а мудрым наставником и другом, к которому тот придет в трудную минуту.

Макдауэлл Джош, Макдауэлл Дотти - Прямой разговор с подростком

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2019. — 192 с. — (Христианское воспитание).

ISBN 978-5-9909244-7-5

Макдауэлл Джош, Макдауэлл Дотти - Прямой разговор с подростком – Содержание

  • Глава 1. Всего в одном клике

ЧАСТЬ I. СЕКС КАК ЧАСТЬ БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА

  • Глава 2. Секс дан человеку, сотворенному по образу и подобию Бога

  • Глава 3. Секс: наслаждение в рамках брака

  • Глава 4. Как говорить о сексе в контексте близких отношений

  • Глава 5. Кирпичики для строительства близких отношений

ЧАСТЬ II. СОВЕТЫ И ИДЕИ ДЛЯ ВАШИХ БЕСЕД

  • Глава 6. Кто или что влияет на поведение вашего ребенка?

  • Глава 7. От кого ваш ребенок хочет узнавать о сексе?

  • Глава 8. Почему нужно говорить со своим ребенком о сексе?

  • Глава 9. А разве разговоры о сексе не подталкивают детей к экспериментам?

  • Глава 10. В каком возрасте «пора» говорить о сексе?

  • Глава 11. Стоит ли затевать «серьезный разговор»?

  • Глава 12. Что может произойти, если не говорить со своим ребенком о сексе?

  • Глава 13. А вдруг тема секса вызовет у моего ребенка чрезмерное любопытство?

  • Глава 14. Как насчет «псевдонимов» для некоторых частей тела?

  • Глава 15. Сколько для этого нужно знаний?

  • Глава 16. Может, некоторые темы лучше все-таки опустить?

  • Глава 17. Как часто следует говорить со своим ребенком о сексе?

  • Глава 18. Разве мой ребенок не сочтет меня занудой, если я буду говорить с ним об одном и том же?

  • Глава 19. Как часто нужно отслеживать, чем живет ваш ребенок?

  • Глава 20. Где та грань, за которой контроль поведения собственного ребенка становится вторжением в его личное пространство?

  • Глава 21. Как реагировать на «первую любовь» своего ребенка?

  • Глава 22. Какие правила или границы в отношении секса нужно установить своему ребенку?

  • Глава 23. Реалистично ли думать, что подростки будут «терпеть» до брака?

  • Глава 24. Как научить своего ребенка правильно вести себя с представителями противоположного пола?

  • Глава 25. Как относиться к пересылке СМС-сообщений откровенного содержания и что с этим делать?

  • Глава 26. Как помочь своему ребенку сопротивляться сексуальному давлению?

  • Глава 27. Как сексуально активный юноша или девушка могут начать жизнь с чистого листа?

  • Глава 28. Большинство детей не верят, что оральный секс тоже секс. Как развеять это их заблуждение?

  • Глава 29. Как здоровая самооценка защитит вашего ребенка от добрачного секса?

  • Глава 30. Шесть способов стать мудрыми родителями, которые говорят со своим ребенком о сексе

Примечания

Views 278
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author SamuelAKim
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5.0/5 (1)

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