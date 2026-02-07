«Прямой разговор с подростком» — это призыв к родителям взять на себя роль главных учителей в жизни своих детей. Джош и Дотти Макдауэлл убеждены: если родители молчат, за них «скажет» интернет, улица или сверстники, и эта информация вряд ли будет созидательной.

Книга написана очень теплым и доступным языком. Авторы подчеркивают, что подростку нужны не лекции, а искренний интерес к его жизни. Они предлагают не просто набор запретов, а философию жизни, в которой чистота и верность являются логичным путем к счастью. Книга помогает родителям стать для своего ребенка не «полицейским», а мудрым наставником и другом, к которому тот придет в трудную минуту.

Макдауэлл Джош, Макдауэлл Дотти - Прямой разговор с подростком

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2019. — 192 с. — (Христианское воспитание).

ISBN 978-5-9909244-7-5

Макдауэлл Джош, Макдауэлл Дотти - Прямой разговор с подростком – Содержание

Глава 1. Всего в одном клике

ЧАСТЬ I. СЕКС КАК ЧАСТЬ БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА

Глава 2. Секс дан человеку, сотворенному по образу и подобию Бога

Глава 3. Секс: наслаждение в рамках брака

Глава 4. Как говорить о сексе в контексте близких отношений

Глава 5. Кирпичики для строительства близких отношений

ЧАСТЬ II. СОВЕТЫ И ИДЕИ ДЛЯ ВАШИХ БЕСЕД

Глава 6. Кто или что влияет на поведение вашего ребенка?

Глава 7. От кого ваш ребенок хочет узнавать о сексе?

Глава 8. Почему нужно говорить со своим ребенком о сексе?

Глава 9. А разве разговоры о сексе не подталкивают детей к экспериментам?

Глава 10. В каком возрасте «пора» говорить о сексе?

Глава 11. Стоит ли затевать «серьезный разговор»?

Глава 12. Что может произойти, если не говорить со своим ребенком о сексе?

Глава 13. А вдруг тема секса вызовет у моего ребенка чрезмерное любопытство?

Глава 14. Как насчет «псевдонимов» для некоторых частей тела?

Глава 15. Сколько для этого нужно знаний?

Глава 16. Может, некоторые темы лучше все-таки опустить?

Глава 17. Как часто следует говорить со своим ребенком о сексе?

Глава 18. Разве мой ребенок не сочтет меня занудой, если я буду говорить с ним об одном и том же?

Глава 19. Как часто нужно отслеживать, чем живет ваш ребенок?

Глава 20. Где та грань, за которой контроль поведения собственного ребенка становится вторжением в его личное пространство?

Глава 21. Как реагировать на «первую любовь» своего ребенка?

Глава 22. Какие правила или границы в отношении секса нужно установить своему ребенку?

Глава 23. Реалистично ли думать, что подростки будут «терпеть» до брака?

Глава 24. Как научить своего ребенка правильно вести себя с представителями противоположного пола?

Глава 25. Как относиться к пересылке СМС-сообщений откровенного содержания и что с этим делать?

Глава 26. Как помочь своему ребенку сопротивляться сексуальному давлению?

Глава 27. Как сексуально активный юноша или девушка могут начать жизнь с чистого листа?

Глава 28. Большинство детей не верят, что оральный секс тоже секс. Как развеять это их заблуждение?

Глава 29. Как здоровая самооценка защитит вашего ребенка от добрачного секса?

Глава 30. Шесть способов стать мудрыми родителями, которые говорят со своим ребенком о сексе

Примечания