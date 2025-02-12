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Макдауэлл - Хостетлер - Как отличить хорошее от плохого

Джош Макдауэлл - Боб Хостетлер - Как отличить хорошее от плохого
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Книгу подобного уровня невозможно написать без участия многих выдающихся людей. Мы хотели бы выразить благодарность за участие в проекте:
Джорджу Барна и Исследовательской группе Барна за экспертное руководство проектом «Опрос церковной молодежи 2004» и за проницательно вы полненный Джорджем первичный анализ результатов;
Маркусу Мэрэнто из исследовательского отдела Служения Джоша Макдауэлла за кропотливые часы, проведенные в подборе результатов исследований для разных глав книги;
Доктору Норману Гайслеру и Дэрил Мак-Кати за редактирование черновиков и задельные замечания и советы;
Дэйвиду Н. Вейс за возможность обращаться к его опыту и за его замечания; Бекки Биллэйс за долгую и непростую работу за компьютером и за ее советы;
Бобу Ивэнсу за техническое сопровождение и самоотверженную помощь, поддержавшую проект в самые трудные минуты;
Алисе Лунсбери, нашему редактору, за професси овальную вычитку и дельные предложения на за ключительных стадиях написания книги;
Маше Хэмэн, а также семействам Котнеров, Тер неров, Шевландам, Йеркам, Корнвибельсам, Уолле сам, Зюнгэйсам и Кьюнсам за участие в рабочей группе, за практические советы, руководство проектом и за придание книге окончательной направленности;
Лауре Майнчи, которая верила в замысел этого издания и разделяла видение о том, что детям необходимо донести послание «Как отличить хорошее от плохого»;
Джою Паулю, который оказал колоссальную помощь, за его мудрость и поддержку этой книги, ос новному поборнику кампании «Как отличить хорошее от плохого» ;
Дейву Беллис, моему (Джоша) соработнику в течение вот уже семнадцати лет, за планирование и координацию проведения всей кампании «Отличить правду от лжи», за проведение деноминационного симпозиума, координацию исследований, предложенную направленность кампании, составление и издание многих других продуктов кампании, а так же за попечение над программой маркетинга. Участие Дейва в проекте заслуживает особого упоминания. Мы благодарны ему за неустанный труд по оттачиванию основных концепций этой книги, за предоставленные наброски отдельных глав, за их переписывание и дальнейшее редактирование и вообще за направление проекта в нужную сторону и придание книге ее окончательной формы. Во многих отношениях Дейва можно было бы считать «третьим автором», и мы бесконечно ему признательны за участие в проекте.
И, наконец, мы очень благодарны многим братьям и сестрам во Христе, которые рецензировали книгу и предложили свои замечания по ее улучшению, поддержав это начинание. Мы благодарим вас!

Джош Макдауэлл - Боб Хостетлер - Как отличить хорошее от плохого

ISBN 978-5-7454-1041-3
Библия для всех, 2009

Джош Макдауэлл - Боб Хостетлер - Как отличить хорошее от плохого - Содержание

Благодарности
ЧАСТЬ I Кризис истины
  • 1. Поколение в кризисе
  • 2. Истина — это важно
  • 3. Сейсмическое смещение
  • 4. От поколения к поколению
  • 5. Не выдумка, а настоящая реальность
ЧАСТЬ 2 ЗАЩИТА ИСТИНЫ
  • 6. Проверка на истинность
  • 7. Подтверждение истины
  • 8. Научение истине
  • 9. Договариваясь с истиной
ЧАСТЬ 3 ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ
  • 10. Правда о сексе
  • 11. Истина о честности
  • 12. Истина о семье
  • 13. Истина о других истинах
  • 14. Исправляя ситуацию
ЧАСТЬ 4 АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • Введение в анализ исследования
  • 15. Анализ исследования по вопросам любви и сексуальных отношений
  • 16. Анализ исследования по вопросам семьи и брака
  • 17. Анализ исследования по вопросам веры и религии
  • 18. Анализ исследования по вопросам стилей жизни и отношений
Дополнительные материалы
Примечания .
Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 12.02.2025
Author brat Artem
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5.0/5 (2)

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