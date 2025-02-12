Книгу подобного уровня невозможно написать без участия многих выдающихся людей. Мы хотели бы выразить благодарность за участие в проекте:

Джорджу Барна и Исследовательской группе Барна за экспертное руководство проектом «Опрос церковной молодежи 2004» и за проницательно вы полненный Джорджем первичный анализ результатов;

Маркусу Мэрэнто из исследовательского отдела Служения Джоша Макдауэлла за кропотливые часы, проведенные в подборе результатов исследований для разных глав книги;

Доктору Норману Гайслеру и Дэрил Мак-Кати за редактирование черновиков и задельные замечания и советы;

Дэйвиду Н. Вейс за возможность обращаться к его опыту и за его замечания; Бекки Биллэйс за долгую и непростую работу за компьютером и за ее советы;

Бобу Ивэнсу за техническое сопровождение и самоотверженную помощь, поддержавшую проект в самые трудные минуты;

Алисе Лунсбери, нашему редактору, за професси овальную вычитку и дельные предложения на за ключительных стадиях написания книги;

Маше Хэмэн, а также семействам Котнеров, Тер неров, Шевландам, Йеркам, Корнвибельсам, Уолле сам, Зюнгэйсам и Кьюнсам за участие в рабочей группе, за практические советы, руководство проектом и за придание книге окончательной направленности;

Лауре Майнчи, которая верила в замысел этого издания и разделяла видение о том, что детям необходимо донести послание «Как отличить хорошее от плохого»;

Джою Паулю, который оказал колоссальную помощь, за его мудрость и поддержку этой книги, ос новному поборнику кампании «Как отличить хорошее от плохого» ;

Дейву Беллис, моему (Джоша) соработнику в течение вот уже семнадцати лет, за планирование и координацию проведения всей кампании «Отличить правду от лжи», за проведение деноминационного симпозиума, координацию исследований, предложенную направленность кампании, составление и издание многих других продуктов кампании, а так же за попечение над программой маркетинга. Участие Дейва в проекте заслуживает особого упоминания. Мы благодарны ему за неустанный труд по оттачиванию основных концепций этой книги, за предоставленные наброски отдельных глав, за их переписывание и дальнейшее редактирование и вообще за направление проекта в нужную сторону и придание книге ее окончательной формы. Во многих отношениях Дейва можно было бы считать «третьим автором», и мы бесконечно ему признательны за участие в проекте.

И, наконец, мы очень благодарны многим братьям и сестрам во Христе, которые рецензировали книгу и предложили свои замечания по ее улучшению, поддержав это начинание. Мы благодарим вас!

Джош Макдауэлл - Боб Хостетлер - Как отличить хорошее от плохого

ISBN 978-5-7454-1041-3

Библия для всех, 2009

Джош Макдауэлл - Боб Хостетлер - Как отличить хорошее от плохого - Содержание

Благодарности

ЧАСТЬ I Кризис истины

1. Поколение в кризисе

2. Истина — это важно

3. Сейсмическое смещение

4. От поколения к поколению

5. Не выдумка, а настоящая реальность

ЧАСТЬ 2 ЗАЩИТА ИСТИНЫ

6. Проверка на истинность

7. Подтверждение истины

8. Научение истине

9. Договариваясь с истиной

ЧАСТЬ 3 ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ

10. Правда о сексе

11. Истина о честности

12. Истина о семье

13. Истина о других истинах

14. Исправляя ситуацию

ЧАСТЬ 4 АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение в анализ исследования

15. Анализ исследования по вопросам любви и сексуальных отношений

16. Анализ исследования по вопросам семьи и брака

17. Анализ исследования по вопросам веры и религии

18. Анализ исследования по вопросам стилей жизни и отношений

Дополнительные материалы

Примечания .