Макдауэлл - Хостетлер - Поиск верных решений

ДИНОЗАВРЫ И КИНОЗВЕЗДЫ.

Телеигра.

Брат Миша и сестра Маша.

Полнолуния и проносящиеся кометы.

Телевизионная программа новостей «Битва за Иерихон: один день спустя».

Бесы и ангелы; истории, игры и шутки; ученые и фермеры; ворона и канарейка; тесты и опросы и даже фантастическая ящерица Микату — все это ты найдешь на страницах данной книги. «Ежедневное чтение для подростков» Джоша Макдауэлла — это ежедневная пища для размышлений и поиска верных решений. Захватывающее путешествие от «куртки Андрея» чтения первого января до чтения 31-го декабря под названием «Полезные мечты» включает в себя 366 увлекательных эпизодов, которые научат тебя отличать верные решения от ошибочных и помогут всегда делать верный выбор.

Каждое чтение на день включает короткий отрывок из Библии, ключевой стих, несколько вопросов или советов, которые помогут применять в жизни истину, заключенную в отрывке этого дня, и короткую молитву. Однако материал каждого дня не похож на другой. Один представляет собой короткий рассказ, другой — тест; что-то заставит рассмеяться, а что-то может растрогать; в одних рассказах есть вымысел, другие же совсем неправдоподобны. При этом чтение каждого дня заставит задуматься — и начать жить — как «чаду Божьему непорочному среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире» (Филиппийцам 2:15).

* * *

Куртка Андрея

В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым (Судей 17:6).

— ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на последний выпуск ток-шоу «Современная культура»! Я — его ведущий, и зовут меня Дмитрий! Сегодня мы поговорим с нашими гостями, — самыми обычными людьми, о вопросах морали, этических ценностях, узнаем их мнение о том, что правильно, а что — нет. Наш первый гость — старшеклассник Андрей!

Дмитрий с серьезным видом кивает в камеру, потом разворачивается и протягивает микрофон подростку, одетому в черное. Пока Андрей решительно шагает по студии, ведущий пытается не отстать от него и задает вопросы:

— Кажется, ты вполне смышленый парень, — говорит он, — как ты отличаешь правильное от неправильного?

Андрей останавливается и смотрит прямо в камеру.

— Правильное от неправильного?! В мире нет ни правильного, ни неправильного! Перечитай-ка Макиавелли, чувак! Вспомни, что говорил Ницше! Эти слова — ничто! Все это выдумки общества слабаков, которые не решаются принять реальность безбожного мира и полное отсутствие абсолютных нравственных истин! Вот о чем говорит Макиавелли! Прислушайся к его словам!

Андрей идет дальше. Дмитрий следует за молодым человеком, стараясь не отстать от него. Вдруг Андрей с ошеломленным видом останавливается у вешалки.

— Что-то не так? — спрашивает ведущий. — С тобой все в порядке?

— Моя куртка! Она пропала! Кто-то стащил мою куртку!

Схватившись за голову, Андрей расхаживает перед вешалкой.

— Так, парень, это неправильно! Это совсем неправильно!

— Но я думал, Макиавелли говорит...

— Ой, помолчи, а?! У твоего Макиавелли не было такой модной куртки — водонепроницаемой, с подстежкой из гортекса и кучей полезных вещей в карманах, типа кошелька и ключей! Это совершенно неправильно!!!

Подходит другой ученик.

— Кажется, ты сунул куртку в рюкзак, — говорит он.

Андрей опять резко останавливается и смотрит в камеру.

— Точно! — облегченно вздыхает он. — Клево!

Андрей с приятелем уходят. Ведущий поворачивается к камере и постукивает согнутым пальцем по голове.

ПОДУМАЙ: в этой истории Андрей ссылается на Макиавелли и Ницше. Эти философы утверждали, что не существует ничего «правильного» и «неправильного». Их сочинения сильно повлияли на Адольфа Гитлера и других диктаторов двадцатого века. Как ты думаешь, Андрей и правда верит в то, что говорит? Почему ты так считаешь? Как ты сам понимаешь, что «правильно» и «неправильно»?

МОЛИТВА: «Боже, я признаю, что иногда поступаю так, будто нет понятий "правильно" и "неправильно". Но я не хочу делать то, что правильно по-моему; я хочу делать то, что правильно с Твоей точки зрения. Пожалуйста, помоги мне в

Джош Макдауэлл, Боб Хостетлер - Поиск верных решений - Чтение для подростков на каждый день

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2006. – 386 с.

ISBN 5-7454-0959-2

Джош Макдауэлл, Боб Хостетлер - Поиск верных решений – Содержание

Введение