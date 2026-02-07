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Макдауэлл - Ларсон - Иисус

Макдауэлл - Ларсон - Иисус
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Когда-то я принялся за изучение христианства с тем, чтобы написать книгу в насмешку над ним. Я думал, что столкнусь с богословской идеологией или с философской гипотезой, изложенной в богословских терминах. Для меня христианство было всего лишь верой, построенной на учении ее основателя, набором простых житейских и религиозных принципов.

Однако после тщательных изысканий я пришел к выводу, что христианство — это вовсе не религия людей, прокладывающих путь к Богу посредством „добрых дел”, не послушание шаблону религиозного обряда. Нет. Оно оказалось отношением с Богом Живым через Его Сына Иисуса Христа. К изумлению своему, я столкнулся с личностью, а не с религией. Это была личность с ошеломляющими притязаниями насчет Себя — наравне со всеобъемлющими притязаниями на м о ю жизнь. Как непохож оказался Иисус на то, чего я ожидал! Другие религиозные вожди предлагали свои учения. Иисус предлагал Себя Самого. Другие бы спросили: „Как вы относитесь к моему учению?” Иисус спрашивал: „Как вы относитесь ко Мне?”

Личная моя борьба столкнула меня лицом к лицу с личностью: Иисусом Христом. Но был ли Он тем, кем объявлял Себя?

В других книгах („Неоспоримые свидетельства", „Не просто плотник”, „Фактор воскресения” и др.) я приводил некоторые из свидетельств, как библейских, так и исторических, которые убедили меня в том, что Иисус — Сын Божий. После этих работ я ощутил потребность в книге, сосредоточенной на библейских притязаниях Иисуса быть Богом в человеческой плоти, воплощенным Богом. Позвольте нам с Бартом поделиться с вами своими изысканиями и находками.

Джош Макдауэлл - Барт Ларсон - Иисус

Slavic Gospel Press a division of Slavic Gospel Association Chicago, IL 60690-0516 USA

Новосибирск, Типография издательства «Советская Сибирь»

1989 г. - 143 с.

Джош Макдауэлл - Барт Ларсон - Иисус - Содержание

  • Предисловие

  • Иисус Христос - Бог

  • Иисусу Христу принадлежат имена и звания Бога

  • Иисусу христу принадлежат определения Бога

  • Иисусу Христу принадлежит власть Бога

  • В Иисусе Христе Бог стал человеком

  • Мы располагаем свидетельством ранней церкви

  • Каковы некоторые распространенные возражения против Божествености Христа

  • Ваш ли Господь Иисус Христос?

  • Как авторы открыли для себя новую жизнь в Иисусе Христе

  • Различные взгляды на божественность Христа

Примечания

Список рекомендуемого чтения

Views 220
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author SamuelAKim
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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