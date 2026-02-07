При виде вызывающего тревогу роста интереса к оккультному возникает неизбежный вопрос — «почему?»: почему столько людей, которые живут в наш просвещенный век с его невиданными научно-техническими достижениями, оказываются вовлеченными в оккультную практику? Мы считаем, что росту популярности оккультизма способствуют несколько факторов.

Секуляризация христианства. В последние годы происходит отказ от кардинальных положений христианского вероучения со стороны ряда лиц, занимающих ведущее положение в церкви. Это создает огромный духовный вакуум в мире, что толкает людей, имеющих большие духовные потребности, к чему-то иному, что якобы может эти потребности удовлетворить. Более того, некоторые из церковных лидеров, по сути отказавшихся от Евангелия, сами начали практиковать оккультизм, и это создало соответствующий настрой, вызвало желание последовать за ними у многих бывших прихожан.

Классический пример — епископ Епископальной церкви Джеймс Пайк, который отверг веру церкви в божественность Христа, в Его девственное рождение и другие основные истины. После того, как покончил самоубийством его сын, Пайк начал консультироваться с медиумами, в том числе со знаменитым Артуром Фордом, желая вступить в контакт с духом умершего сына. Пайк начал твердо верить в посмертную жизнь, исходя не из библейского учения, а из своих оккультных увлечений. Когда церковь «смягчает» Евангелие Иисуса Христа, то широко открываются двери оккультной практике.

Джош Макдауэлл - Мир оккультного

М., «Протестант», 1994, 80 с.

ISBN 5—85770—145—7

Джош Макдауэлл - Мир оккультного - Содержание