Не так давно я разговаривал с группой людей в Лос-Анджелесе. Я спросил их: — Кто, по-вашему, был Иисус Христос? — Он был великим религиозным вождем, — ответили мне. Что же, я с этим согласен. Конечно, Иисус Христос был великим религиозным вождем. Но я убежден, что он не только великий религиозный вождь. На протяжении веков люди спорили о том, кем же был Иисус. Почему из-за этого человека было столько споров?

Почему его имя вызывает у людей куда более сильную реакцию, чем имена других религиозных вождей? Чем Иисус так отличается от них? Почему имена Будды, Магомета и Конфуция не вызывают такой болезненной реакции? Причина в том, что лишь Иисус объявил себя Богом: в этом-то и есть главное отличие от других. Люди, знавшие Иисуса, очень быстро поняли, что он приписывает себе совершенно невероятные свойства. Из его слов было ясно, что он считает себя не просто пророком или учителем - он явно претендовал на родство с Богом. Он утверждал, что только в нем, и в нем одном путь к Богу, к прощению грехов и к спасению. Многим кажется, что такая исключительность чересчур их ограничивает, и они не хотят в это верить.

Однако в данный момент дело даже не в том, во что мы хотим или не хотим верить. Вопрос пока в другом: кем считал себя сам Иисус? Что говорят на эту тему документы, содержащиеся в Новом Завете? Часто приходится слышать слова "божественная сущность Христа". Имеется в виду, что Иисус Христос есть Бог. А. Х. Стронг в своей "Систематической теологии" предлагает следующее определение Бога: "Это безграничный и совершенный дух, в котором все сущее находит свое начало, движущую силу и завершение". Это определение подходит для любой веры, в том числе и для мусульман, и для иудаистов. Теизм учит, что Бог есть личность, и что вселенная была задумана и создана им. Бог поддерживает в ней жизнь и управляет ею по сей день.

Джош Макдауэлл – Не просто плотник

Перевод с английского – Александра Сумеркина

Издательство – «Новая жизнь» – 98 с.

Москва – 2003 г.

ISBN 5-94173-014-4

Джош Макдауэлл – Не просто плотник – Содержание