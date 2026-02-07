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Макдауэлл - Непоколебимый

Макдауэлл - Непоколебимый
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, *Biographies Memoirs

«Непоколебимый» — это книга о невероятной трансформации. Она показывает «человеческое лицо» Джоша Макдауэлла, объясняя, почему он так страстно защищает истину и семейные ценности в других своих работах. Это не просто история успеха, а честный рассказ о боли, стыде и борьбе с внутренними демонами.

Книга доказывает, что никакое прошлое не является окончательным приговором. Она служит мощным вдохновением для тех, кто пережил насилие, отверженность или разочарование. Макдауэлл демонстрирует, что вера — это не только интеллектуальное согласие с фактами, но и реальная сила, способная восстановить разрушенную жизнь. По книге также был снят одноименный документально-художественный фильм.

Макдауэлл, Джош – Непоколебимый – Подлинная история человека, который прошел путь от трагических воспоминаний до несказанной благодати

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2014. — 240 с.

ISBN 978-5-905913-40-2

Макдауэлл, Джош – Непоколебимый – Содержание

  • Глава первая. Все прекрасно на земле

  • Глава вторая. В начале

  • Глава третья. Уэйн

  • Глава четвертая. Предательство Меньшого

  • Глава пятая. Школа

  • Глава шестая. Военно-воздушные силы

  • Глава седьмая. Новые горизонты

  • Глава восьмая. Великобритания

  • Глава девятая. Путешествие продолжается

  • Глава десятая. Все сначала

  • Глава одиннадцатая. Уитон и далее

  • Глава двенадцатая. Возвращение домой

  • Глава тринадцатая. Лето года

  • Глава четырнадцатая. Выпускной курс

  • Глава пятнадцатая. Помолвка и окончание учебы

  • Глава шестнадцатая. Последнее лето

  • Глава семнадцатая. На Запад

  • Глава восемнадцатая. Призыв

  • Глава девятнадцатая. Океанская синева

Эпилог

Примечания

Views 319
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author SamuelAKim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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