Макдауэлл - Непоколебимый

«Непоколебимый» — это книга о невероятной трансформации. Она показывает «человеческое лицо» Джоша Макдауэлла, объясняя, почему он так страстно защищает истину и семейные ценности в других своих работах. Это не просто история успеха, а честный рассказ о боли, стыде и борьбе с внутренними демонами.

Книга доказывает, что никакое прошлое не является окончательным приговором. Она служит мощным вдохновением для тех, кто пережил насилие, отверженность или разочарование. Макдауэлл демонстрирует, что вера — это не только интеллектуальное согласие с фактами, но и реальная сила, способная восстановить разрушенную жизнь. По книге также был снят одноименный документально-художественный фильм.

Макдауэлл, Джош – Непоколебимый – Подлинная история человека, который прошел путь от трагических воспоминаний до несказанной благодати

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2014. — 240 с.

ISBN 978-5-905913-40-2

Макдауэлл, Джош – Непоколебимый – Содержание

Глава первая. Все прекрасно на земле

Глава вторая. В начале

Глава третья. Уэйн

Глава четвертая. Предательство Меньшого

Глава пятая. Школа

Глава шестая. Военно-воздушные силы

Глава седьмая. Новые горизонты

Глава восьмая. Великобритания

Глава девятая. Путешествие продолжается

Глава десятая. Все сначала

Глава одиннадцатая. Уитон и далее

Глава двенадцатая. Возвращение домой

Глава тринадцатая. Лето года

Глава четырнадцатая. Выпускной курс

Глава пятнадцатая. Помолвка и окончание учебы

Глава шестнадцатая. Последнее лето

Глава семнадцатая. На Запад

Глава восемнадцатая. Призыв

Глава девятнадцатая. Океанская синева

Эпилог

Примечания