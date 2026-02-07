Макдауэлл - Непоколебимый
«Непоколебимый» — это книга о невероятной трансформации. Она показывает «человеческое лицо» Джоша Макдауэлла, объясняя, почему он так страстно защищает истину и семейные ценности в других своих работах. Это не просто история успеха, а честный рассказ о боли, стыде и борьбе с внутренними демонами.
Книга доказывает, что никакое прошлое не является окончательным приговором. Она служит мощным вдохновением для тех, кто пережил насилие, отверженность или разочарование. Макдауэлл демонстрирует, что вера — это не только интеллектуальное согласие с фактами, но и реальная сила, способная восстановить разрушенную жизнь. По книге также был снят одноименный документально-художественный фильм.
Макдауэлл, Джош – Непоколебимый – Подлинная история человека, который прошел путь от трагических воспоминаний до несказанной благодати
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2014. — 240 с.
ISBN 978-5-905913-40-2
Макдауэлл, Джош – Непоколебимый – Содержание
Глава первая. Все прекрасно на земле
Глава вторая. В начале
Глава третья. Уэйн
Глава четвертая. Предательство Меньшого
Глава пятая. Школа
Глава шестая. Военно-воздушные силы
Глава седьмая. Новые горизонты
Глава восьмая. Великобритания
Глава девятая. Путешествие продолжается
Глава десятая. Все сначала
Глава одиннадцатая. Уитон и далее
Глава двенадцатая. Возвращение домой
Глава тринадцатая. Лето года
Глава четырнадцатая. Выпускной курс
Глава пятнадцатая. Помолвка и окончание учебы
Глава шестнадцатая. Последнее лето
Глава семнадцатая. На Запад
Глава восемнадцатая. Призыв
Глава девятнадцатая. Океанская синева
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