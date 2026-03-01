Макдауэлл - Развод родителей

Книга «Развод родителей» (2021) из серии «911: Скорая психологическая помощь» представляет собой практическое руководство, написанное известным христианским апологетом Джошем Макдауэллом в соавторстве с Эдом Стюартом. Повествование строится вокруг истории пятнадцатилетней Джессики и её семьи, проходящей через болезненный процесс распада брака. Авторы мастерски описывают различные эмоциональные реакции подростков на семейный кризис: от открытого гнева и «выпускания пара» до глубокого ухода в себя и эскапизма через музыку или компьютерные игры.

Основная цель издания — помочь молодому человеку справиться с чувством вины, одиночества и крушением привычного мира. Книга не просто констатирует печальные факты, но предлагает читателю интерактивный раздел «Время поразмышлять», где через призму библейских ценностей и психологических советов даются инструменты для эмоционального восстановления. Макдауэлл подчеркивает, что даже в ситуации, когда родители принимают решение расстаться, подросток может найти опору в Боге и сохранить собственную целостность, не беря на себя ответственность за ошибки взрослых.

Небольшой объем и доступный стиль изложения делают это пособие эффективным средством первой помощи в острый период семейного конфликта. Книга помогает подросткам понять, что их чувства — страх, раздражение или пустота — нормальны, и направляет их к поиску конструктивного выхода из депрессивного состояния. Это важное издание для школьных психологов, пастырей и самих подростков, столкнувшихся с реальностью развода и нуждающихся в бережной поддержке и духовном ориентире.

СПб.: Виссон, 2021. — 64 с.

(Серия: 911: Скорая психологическая помощь)

ISBN 0-8499-3794-9 (англ.)

