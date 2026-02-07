Позвольте проиллюстрировать. В своей ранней христианской жизни я мог исповедовать грехи Богу, осознавать Его прощение, но затем мучился тем, что совершил. Очень скоро я стал носить в себе огромное чувство вины. Хотя я знал, что Бог простил меня, мне казалось, что теперь надо доказать, что я достоин прощения. Я думал, что надо заслужить право прощать себя самого. Я считал, что не должен совершать никаких ошибок, если занимаюсь служением во имя Иисуса. Не правда ли, интересно, что иногда мы относимся к себе строже, чем Бог?

И вот некоторое время назад произошло событие, ясно показавшее мне, что главным вопросом в деле прощения самого себя является не то, сколько раз или как сильно я согрешил. Главный вопрос заключается в том, как я отвечаю Богу, когда согрешил.

Однажды в ресторане я глубоко обидел человека, сказав слова, которые никогда не должен был бы про износить. Это было грехом с моей стороны. По дороге домой до меня дошел смысл моего неуместного замечания. я сразу же покаялся в своем грехе Богу. Мне также стало ясно, что надо вернуться в ресторан и покаяться в грехе человеку, которого я обидел.

Я вернулся, нашел этого брата и сказал ему: «Я был неправ и знаю, что обидел вас. Я исповедался в грехе перед Богом и вернулся просить у вас прощения. Вы меня прощаете?»

К моему изумлению, он ответил: «Нет. Я не могу простить вас. Люди вашего положения так не говорят». Мы поспорили, но он все равно отказался простить меня.

Домой я вернулся расстроенным и смущенным. Вскоре чувство вины еще больше усилилось, когда я спросил себя: «Как ты мог сказать это? Разве может христианин так обижать брата? Как может Бог использовать тебя после этого?» Мое самоистязание звучало почти как новая песня о страдании, вызванном чувством вины: «О, горе мне!»

Джош Макдауэлл - Сексуальный грех и прощение

М., «Протестант», 1994, 64 с.

ISBN 5—85770—146—5

Джош Макдауэлл - Сексуальный грех и прощение - Содержание

Глава первая. Секс и чувство вины

Глава вторая. Как избавиться от чувства вины

Глава третья. Прощение других

Глава четвертая. Освобождение от оков прошлого

Глава пятая. Сексуальные оскорбления

Приложение 1. Вопросы в связи с сексуальными оскорблениями

Приложение 2. Книги, которые вы можете использовать