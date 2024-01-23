Макдауэлл Джош - Свидетельства достоверности Библии - Иисус - Мир оккультного - Голые факты

Заслуживает ли христианство доверия? Имеет ли вера в Иисуса Христа как Сына Божия разумное основание? На протяжении многих столетий миллионы ученых, студентов и самых разных людей отвечают на эти вопросы твердым и уверенным «да!». Книга Джоша Макдауэлла «Свидетельства достоверности Библии: повод к размышлениям и основание для принятия решения» повествует именно об этом.

С 1964 года Джош Макдауэлл является постоянным представителем международной христианской организации «Campus Crusade for Christ International». Более семи миллионов преподавателей и студентов в более чем семистах университетах из восьмидесяти четырех стран благодаря вдохновенному учению и свидетельству Джоша получили неоценимую помощь и поддержку, назидание и вдохновение. Джош имеет огромный опыт общения со студенческой аудиторией — и многолюдной, и немногочисленной, выступлений в стенах университетов, а также встреч с молодежью на сотнях различных конференций и коллоквиумах. К другим заслугам Джоша можно отнести степень magna cum laude, полученную им в Богословской семинарии Талбота, и большой исследовательский труд об исторических основаниях христианской веры. Все это дает Джошу право авторитетно и со знанием дела говорить и писать об исторической достоверности христианства.

Некий законник однажды спросил Иисуса: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус ответил: «"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим": сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22:36-38). Бог даровал человеку способность думать, приобретать знания и различать добро и зло. Бог хочет, чтобы мы научились использовать свой разум.

Джош Макдауэлл - Свидетельства достоверности Библии - повод к размышлениям и основание для принятия решения

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2009. — 747 с.

Издание 2-е

Переводчики: Шемпелъ Р. (гл. 1 — 26)

Скороходов Б. (гл. 32 — 33)

Носов. М. (гл. 27 — 31, 34 — 40)

Josh McDowell The new evidence that demands a verdict

Thomas Nelson Publishers Nashville

ISBN 0-7852-4219-8 (англ.)

ISBN 978-5-7454-1174-8 (русск.)

Джош Макдауэлл - Свидетельства достоверности Библии - повод к размышлениям и основание для принятия решения - Cодержание

Предисловие

Вступление

Как пользоваться книгой «Свидетельства достоверности Библии»

Пояснения к общей структуре книги

Выражение признательности

Бог изменил мою жизнь

Введение

Часть первая СВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ БИБЛИИ

1 Уникальность Библии

2 Как возникла Библия

3 Можно ли считать Новый Завет исторически достоверным?

4 Можно ли считать Ветхий Завет исторически достоверным?

Часть вторая ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ИИСУСА ХРИСТА

5 Иисус Христос, реальная личность в истории

6 He будь Иисус Богом, Он получил бы «Оскара»

7 Божественность Иисуса: Господь, обманщик или душевнобольной

8 Подтверждение Божественности Иисуса Христа: исполнившиеся в Нем ветхозаветные пророчества

9 Подтверждение Божественности Иисуса Христа: воскресение — обман или исторический факт?

10 Подтверждение Божественности Иисуса Христа: великая гипотеза

Часть третья ЗАЩИТА ХРИСТИАНСТВА И ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ НЕГО

Раздел I Введение

11 Действительно ли Библия вдохновлена Богом?

12 Исходные посылки противников сверхъестественного

13 Археология и критика Библии

Раздел II Документальная гипотеза

14 Введение в документальную гипотезу

15 Введение в библейскую критику

16 Введение в Пятикнижие

17 Развитие документальной критики

18 Основные правила

19 Исходные посылки документалистов

20 Последствия радикальной высокой критики

21 Доказательства авторства Моисея

22 Феномен Божиих имен

23 Повторяющиеся повествования и предполагаемые противоречия

24 Несоответствия

25 Внутренние противоречия

26 Заключительное слово по документальной гипотезе

Раздел III Библейская критика и Новый Завет

27 Введение в критику формы Нового Завета

28 Исторический скептицизм

29 Иисус под огнем

30 Заключение о критике формы

31 Современное богословие и библейская критика

Часть четвертая ИСТИНА ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Личные заметки автора

32Природа истины

33 Познаваемость истины

34 Ответ постмодернизму

35 Ответ скептицизму

36 Ответ агностицизму

37 Ответ мистицизму

38 Достоверность и уверенность

39 Обоснование чудес

40 Познаваема ли история?

Библиография

Краткие биографии цитируемых авторов

Указатель имен

Тематический указатель

Вы когда-нибудь слышали о четырех духовных законах?