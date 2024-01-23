Макдауэлл Джош - Свидетельства достоверности Библии - Иисус - Мир оккультного - Голые факты
Заслуживает ли христианство доверия? Имеет ли вера в Иисуса Христа как Сына Божия разумное основание? На протяжении многих столетий миллионы ученых, студентов и самых разных людей отвечают на эти вопросы твердым и уверенным «да!». Книга Джоша Макдауэлла «Свидетельства достоверности Библии: повод к размышлениям и основание для принятия решения» повествует именно об этом.
С 1964 года Джош Макдауэлл является постоянным представителем международной христианской организации «Campus Crusade for Christ International». Более семи миллионов преподавателей и студентов в более чем семистах университетах из восьмидесяти четырех стран благодаря вдохновенному учению и свидетельству Джоша получили неоценимую помощь и поддержку, назидание и вдохновение. Джош имеет огромный опыт общения со студенческой аудиторией — и многолюдной, и немногочисленной, выступлений в стенах университетов, а также встреч с молодежью на сотнях различных конференций и коллоквиумах. К другим заслугам Джоша можно отнести степень magna cum laude, полученную им в Богословской семинарии Талбота, и большой исследовательский труд об исторических основаниях христианской веры. Все это дает Джошу право авторитетно и со знанием дела говорить и писать об исторической достоверности христианства.
Некий законник однажды спросил Иисуса: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус ответил: «"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим": сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22:36-38). Бог даровал человеку способность думать, приобретать знания и различать добро и зло. Бог хочет, чтобы мы научились использовать свой разум.
Джош Макдауэлл - Свидетельства достоверности Библии - повод к размышлениям и основание для принятия решения
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2009. — 747 с.
Издание 2-е
Переводчики: Шемпелъ Р. (гл. 1 — 26)
Скороходов Б. (гл. 32 — 33)
Носов. М. (гл. 27 — 31, 34 — 40)
Josh McDowell The new evidence that demands a verdict
Thomas Nelson Publishers Nashville
ISBN 0-7852-4219-8 (англ.)
ISBN 978-5-7454-1174-8 (русск.)
Джош Макдауэлл - Свидетельства достоверности Библии - повод к размышлениям и основание для принятия решения - Cодержание
Предисловие
Вступление
Как пользоваться книгой «Свидетельства достоверности Библии»
Пояснения к общей структуре книги
Выражение признательности
Бог изменил мою жизнь
Введение
Часть первая СВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ БИБЛИИ
1 Уникальность Библии
2 Как возникла Библия
3 Можно ли считать Новый Завет исторически достоверным?
4 Можно ли считать Ветхий Завет исторически достоверным?
Часть вторая ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ИИСУСА ХРИСТА
5 Иисус Христос, реальная личность в истории
6 He будь Иисус Богом, Он получил бы «Оскара»
7 Божественность Иисуса: Господь, обманщик или душевнобольной
8 Подтверждение Божественности Иисуса Христа: исполнившиеся в Нем ветхозаветные пророчества
9 Подтверждение Божественности Иисуса Христа: воскресение — обман или исторический факт?
10 Подтверждение Божественности Иисуса Христа: великая гипотеза
Часть третья ЗАЩИТА ХРИСТИАНСТВА И ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ НЕГО
Раздел I Введение
11 Действительно ли Библия вдохновлена Богом?
12 Исходные посылки противников сверхъестественного
13 Археология и критика Библии
Раздел II Документальная гипотеза
14 Введение в документальную гипотезу
15 Введение в библейскую критику
16 Введение в Пятикнижие
17 Развитие документальной критики
18 Основные правила
19 Исходные посылки документалистов
20 Последствия радикальной высокой критики
21 Доказательства авторства Моисея
22 Феномен Божиих имен
23 Повторяющиеся повествования и предполагаемые противоречия
24 Несоответствия
25 Внутренние противоречия
26 Заключительное слово по документальной гипотезе
Раздел III Библейская критика и Новый Завет
27 Введение в критику формы Нового Завета
28 Исторический скептицизм
29 Иисус под огнем
30 Заключение о критике формы
31 Современное богословие и библейская критика
Часть четвертая ИСТИНА ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ
Личные заметки автора
32Природа истины
33 Познаваемость истины
34 Ответ постмодернизму
35 Ответ скептицизму
36 Ответ агностицизму
37 Ответ мистицизму
38 Достоверность и уверенность
39 Обоснование чудес
40 Познаваема ли история?
Библиография
Краткие биографии цитируемых авторов
Указатель имен
Тематический указатель
Вы когда-нибудь слышали о четырех духовных законах?
спасибо!
Огромное спасибо!
Дякую.
Дякую! Дуже цінна книга!