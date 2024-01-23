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Макдауэлл Джош - Свидетельства достоверности Библии - Иисус - Мир оккультного - Голые факты

Джош Макдауэлл - Свидетельства достоверности Библии - повод к размышлениям и основание для принятия решения
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational

Заслуживает ли христианство доверия? Имеет ли вера в Иисуса Христа как Сына Божия разумное основание? На протяжении многих столетий миллионы ученых, студентов и самых разных людей отвечают на эти вопросы твердым и уверенным «да!». Книга Джоша Макдауэлла «Свидетельства достоверности Библии: повод к размышлениям и основание для принятия решения» повествует именно об этом.

С 1964 года Джош Макдауэлл является постоянным представителем международной христианской организации «Campus Crusade for Christ International». Более семи миллионов преподавателей и студентов в более чем семистах университетах из восьмидесяти четырех стран благодаря вдохновенному учению и свидетельству Джоша получили неоценимую помощь и поддержку, назидание и вдохновение. Джош имеет огромный опыт общения со студенческой аудиторией — и многолюдной, и немногочисленной, выступлений в стенах университетов, а также встреч с молодежью на сотнях различных конференций и коллоквиумах. К другим заслугам Джоша можно отнести степень magna cum laude, полученную им в Богословской семинарии Талбота, и большой исследовательский труд об исторических основаниях христианской веры. Все это дает Джошу право авторитетно и со знанием дела говорить и писать об исторической достоверности христианства.

Некий законник однажды спросил Иисуса: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус ответил: «"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим": сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22:36-38). Бог даровал человеку способность думать, приобретать знания и различать добро и зло. Бог хочет, чтобы мы научились использовать свой разум.

Джош Макдауэлл - Свидетельства достоверности Библии - повод к размышлениям и основание для принятия решения

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2009. — 747 с.

Издание 2-е

Переводчики: Шемпелъ Р. (гл. 1 — 26)

Скороходов Б. (гл. 32 — 33)

Носов. М. (гл. 27 — 31, 34 — 40)

Josh McDowell The new evidence that demands a verdict

Thomas Nelson Publishers Nashville

ISBN 0-7852-4219-8 (англ.)

ISBN 978-5-7454-1174-8 (русск.)

Джош Макдауэлл - Свидетельства достоверности Библии - повод к размышлениям и основание для принятия решения - Cодержание

  • Предисловие

  • Вступление

  • Как пользоваться книгой «Свидетельства достоверности Библии»

  • Пояснения к общей структуре книги

  • Выражение признательности

  • Бог изменил мою жизнь

  • Введение

Часть первая СВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ БИБЛИИ

  • 1 Уникальность Библии

  • 2 Как возникла Библия

  • 3 Можно ли считать Новый Завет исторически достоверным?

  • 4 Можно ли считать Ветхий Завет исторически достоверным?

Часть вторая ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ИИСУСА ХРИСТА

  • 5 Иисус Христос, реальная личность в истории

  • 6 He будь Иисус Богом, Он получил бы «Оскара»

  • 7 Божественность Иисуса: Господь, обманщик или душевнобольной

  • 8 Подтверждение Божественности Иисуса Христа: исполнившиеся в Нем ветхозаветные пророчества

  • 9 Подтверждение Божественности Иисуса Христа: воскресение — обман или исторический факт?

  • 10 Подтверждение Божественности Иисуса Христа: великая гипотеза

Часть третья ЗАЩИТА ХРИСТИАНСТВА И ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ НЕГО

Раздел I Введение

  • 11 Действительно ли Библия вдохновлена Богом?

  • 12 Исходные посылки противников сверхъестественного

  • 13 Археология и критика Библии

Раздел II Документальная гипотеза

  • 14 Введение в документальную гипотезу

  • 15 Введение в библейскую критику

  • 16 Введение в Пятикнижие

  • 17 Развитие документальной критики

  • 18 Основные правила

  • 19 Исходные посылки документалистов

  • 20 Последствия радикальной высокой критики

  • 21 Доказательства авторства Моисея

  • 22 Феномен Божиих имен

  • 23 Повторяющиеся повествования и предполагаемые противоречия

  • 24 Несоответствия

  • 25 Внутренние противоречия

  • 26 Заключительное слово по документальной гипотезе

Раздел III Библейская критика и Новый Завет

  • 27 Введение в критику формы Нового Завета

  • 28 Исторический скептицизм

  • 29 Иисус под огнем

  • 30 Заключение о критике формы

  • 31 Современное богословие и библейская критика

Часть четвертая ИСТИНА ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ

  • Личные заметки автора

  • 32Природа истины

  • 33 Познаваемость истины

  • 34 Ответ постмодернизму

  • 35 Ответ скептицизму

  • 36 Ответ агностицизму

  • 37 Ответ мистицизму

  • 38 Достоверность и уверенность

  • 39 Обоснование чудес

  • 40 Познаваема ли история?

Библиография

Краткие биографии цитируемых авторов

Указатель имен

Тематический указатель

Вы когда-нибудь слышали о четырех духовных законах?

Джош Макдауэлл - Свидетельства достоверности Библии

Views 2 461
Rating 4.7 / 5
Added 23.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.7/5 (11)

Comments (4 comments)

G
gios76 2 years ago

спасибо!
S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!
Y
yuniy 3 years ago

Дякую.
ЮрийБ 6 years ago

Дякую! Дуже цінна книга!

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