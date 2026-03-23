Макдональд Гордон - Как упорядочить свой внутренний мир

Макдональд Гордон - Как упорядочить свой внутренний мир
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга «Как упорядочить свой внутренний мир» посвящена теме внутренней дисциплины, духовной целостности и осознанного управления личной жизнью. Гордон МакДональд рассматривает человека как систему, в которой хаос мыслей, перегруженность делами и внешние ожидания постепенно вытесняют внутреннюю устойчивость и глубину.

Автор предлагает концепцию «личного внутреннего мира» — пространства ценностей, мотивов и убеждений, которое требует регулярного внимания и структурирования. Через практические наблюдения, библейские примеры и личный опыт МакДональд показывает, как восстановить внутренний порядок, научиться управлять временем, эмоциями и приоритетами, не теряя духовного фокуса.

Издание ориентировано на широкую аудиторию: читателей, ищущих баланс между внешней активностью и внутренней зрелостью, лидеров, служителей и всех, кто стремится к гармоничному развитию личности.

Гордон МакДональд - Как упорядочить свой внутренний мир

Пер. с англ. 12-е изд. СПб.: Ми т, 2020. 192 с.

ISBN 978-5-88869-269-1

Гордон МакДональд - Как упорядочить свой внутренний мир - Содержание

Предисловие

Введение: Памятка для неорганизованного

  • 1. Синдром карстовой воронки

  • 2. Взгляд с мостика

Сектор 1: Мотивация

  • 3. Пойманный в золотой клетке

  • 4. Трагическая история преуспевшего лентяя

  • 5. Быть призванным человеком

Сектор 2: Использование времени

  • 6. Не видел ли ктонибудь мое время? Я куда-то подевал его!

  • 7. Возвращение времени

Сектор 3: Разум и знание

  • 8. Когда лучший проигрывает

  • 9. Сожаление о так и не прочитанной книге

Сектор 4: Духовная сила

  • 10. Порядок в саду

  • 11. Внешние «подпорки» не нужны

  • 12. Все надо «вводить» в свое сердце

  • 13. Смотреть божественными глазами

Сектор 5: Восстановление

  • 14. Отдых, который выше досуга

Эпилог: Прялка

Примечания

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

