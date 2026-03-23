Макдональд Гордон - Как упорядочить свой внутренний мир
Книга «Как упорядочить свой внутренний мир» посвящена теме внутренней дисциплины, духовной целостности и осознанного управления личной жизнью. Гордон МакДональд рассматривает человека как систему, в которой хаос мыслей, перегруженность делами и внешние ожидания постепенно вытесняют внутреннюю устойчивость и глубину.
Автор предлагает концепцию «личного внутреннего мира» — пространства ценностей, мотивов и убеждений, которое требует регулярного внимания и структурирования. Через практические наблюдения, библейские примеры и личный опыт МакДональд показывает, как восстановить внутренний порядок, научиться управлять временем, эмоциями и приоритетами, не теряя духовного фокуса.
Издание ориентировано на широкую аудиторию: читателей, ищущих баланс между внешней активностью и внутренней зрелостью, лидеров, служителей и всех, кто стремится к гармоничному развитию личности.
Пер. с англ. 12-е изд. СПб.: Ми т, 2020. 192 с.
ISBN 978-5-88869-269-1
Гордон МакДональд - Как упорядочить свой внутренний мир - Содержание
Предисловие
Введение: Памятка для неорганизованного
1. Синдром карстовой воронки
2. Взгляд с мостика
Сектор 1: Мотивация
3. Пойманный в золотой клетке
4. Трагическая история преуспевшего лентяя
5. Быть призванным человеком
Сектор 2: Использование времени
6. Не видел ли ктонибудь мое время? Я куда-то подевал его!
7. Возвращение времени
Сектор 3: Разум и знание
8. Когда лучший проигрывает
9. Сожаление о так и не прочитанной книге
Сектор 4: Духовная сила
10. Порядок в саду
11. Внешние «подпорки» не нужны
12. Все надо «вводить» в свое сердце
13. Смотреть божественными глазами
Сектор 5: Восстановление
14. Отдых, который выше досуга
Эпилог: Прялка
Примечания
