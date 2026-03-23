Макдональд Гордон - Мужчины – о себе

нига «Мужчины — о себе» посвящена внутреннему миру мужчины: его призванию, ответственности, духовной зрелости и кризисам идентичности. Гордон МакДональд исследует вопросы лидерства, верности, силы характера и личной целостности, обращаясь к теме внутреннего выбора, который формирует судьбу человека.

Автор анализирует вызовы, с которыми сталкивается современный мужчина — давление успеха, соблазн внешних достижений, эмоциональную закрытость и утрату глубины. Через библейские образы, жизненные истории и практические размышления он предлагает путь к восстановлению внутреннего порядка и подлинной мужественности, основанной не на доминировании, а на ответственности и духовной устойчивости.

Издание адресовано широкой аудитории и будет полезно мужчинам, стремящимся к осознанному развитию личности, а также тем, кто интересуется вопросами лидерства и духовного формирования характера.

Гордон Макдональд – Мужчины – о себе

Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. — СПб.: Мирт, 2010. — 326 с.

ISBN 978-5-88869-260-8

Гордон Макдональд – Мужчины – о себе – Содержание

Предисловие

Полночные игры

Введение. Когда мужчины думают о себе

Глава 1. Что значит быть «настоящим мужчиной»

Глава 2. Тайны близости

Глава 3. Сексуальная близость

Глава 4. Предрассудки и заблуждения

Глава 5. Обретение отца

Глава 6. Воспитание чувств

Глава 7. В поисках дружбы

Глава 8. Сожаления в нашей жизни

Глава 9. Что на самом деле нужно вашей жене

Глава 10. Штормовые предупреждения

Глава 11. Искусство властвовать собою

Глава 12. Формирование характера

Глава 13. Значение работы

Глава 14. Значение наследия

Эпилог. Обращение к моим внукам: мысли старого человека