Макдональд Гордон - Мужчины – о себе

Макдональд Гордон - Мужчины – о себе
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

нига «Мужчины — о себе» посвящена внутреннему миру мужчины: его призванию, ответственности, духовной зрелости и кризисам идентичности. Гордон МакДональд исследует вопросы лидерства, верности, силы характера и личной целостности, обращаясь к теме внутреннего выбора, который формирует судьбу человека.

Автор анализирует вызовы, с которыми сталкивается современный мужчина — давление успеха, соблазн внешних достижений, эмоциональную закрытость и утрату глубины. Через библейские образы, жизненные истории и практические размышления он предлагает путь к восстановлению внутреннего порядка и подлинной мужественности, основанной не на доминировании, а на ответственности и духовной устойчивости.

Издание адресовано широкой аудитории и будет полезно мужчинам, стремящимся к осознанному развитию личности, а также тем, кто интересуется вопросами лидерства и духовного формирования характера.

Гордон Макдональд – Мужчины – о себе

Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. — СПб.: Мирт, 2010. — 326 с.

ISBN 978-5-88869-260-8

Гордон Макдональд – Мужчины – о себе – Содержание

Предисловие

Полночные игры

Введение. Когда мужчины думают о себе

  • Глава 1. Что значит быть «настоящим мужчиной»

  • Глава 2. Тайны близости

  • Глава 3. Сексуальная близость

  • Глава 4. Предрассудки и заблуждения

  • Глава 5. Обретение отца

  • Глава 6. Воспитание чувств

  • Глава 7. В поисках дружбы

  • Глава 8. Сожаления в нашей жизни

  • Глава 9. Что на самом деле нужно вашей жене

  • Глава 10. Штормовые предупреждения

  • Глава 11. Искусство властвовать собою

  • Глава 12. Формирование характера

  • Глава 13. Значение работы

  • Глава 14. Значение наследия

Эпилог. Обращение к моим внукам: мысли старого человека

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

