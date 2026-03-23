Макдональд Гордон - Обновление вашей духовной жизни

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

В мире, который боготворит внешнюю продуктивность, мы часто забываем о «внутреннем дворике» нашей души. Гордон Макдональд, опираясь на десятилетия пасторского опыта, утверждает: если наш внутренний мир находится в хаосе, крушение внешнего мира — лишь вопрос времени.

Эта книга — не просто духовное наставление, а практическое руководство по наведению порядка в пяти ключевых сферах:

  • Мотивация: Почему мы делаем то, что делаем?

  • Использование времени: Как вырваться из тирании срочных дел ради важных?

  • Интеллектуальный рост: Почему разум нуждается в дисциплине не меньше, чем дух?

  • Духовная дисциплина: Путь к истинному покою и молитве.

  • Отдых: Почему «ничегонеделание» жизненно необходимо для продуктивности.

Для кого эта книга? Для тех, кто чувствует выгорание, живет в состоянии постоянной спешки или ищет глубокий, осознанный подход к своей вере и личному призванию. Макдональд предлагает инструменты, которые помогут вам превратить внутренний хаос в упорядоченную структуру, способную выдержать любые внешние штормы.

«Если мой частный мир в порядке, то это потому, что я убежден: мир во мне гораздо важнее, чем мир вокруг меня».

Гордон Макдональд – Обновление вашей духовной жизни

Пер. с англ. – СПб.: «Мирт», 2000. – 168 с.

ISBN 5-88869-062-7

Гордон Макдональд – Обновление вашей духовной жизни – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Внутренний огонь

  • Глава 2. Когда интерес угас

  • Глава 3. «Все пропало!»

  • Глава 4. Когда силы на исходе

  • Глава 5. Что может остудить духовный пыл

  • Глава 6. Приносящие радость

  • Глава 7. Потребители

  • Глава 8. Огонь по своим

  • Глава 9. Искушение честолюбием

  • Глава 10. Важно то, что внутри

  • Глава 11. Как уложить шары в пирамиду

  • Глава 12. Убежища

  • Глава 13. Божественные тайны

  • Глава 14. Время побыть с Богом

  • Глава 15. Близкие друзья

  • Глава 16. Очень близкие друзья

  • Глава 17. Обновление вашей духовной жизни

Учебный путеводитель

Views 45
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

