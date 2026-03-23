Макдональд Гордон - Обновление вашей духовной жизни

В мире, который боготворит внешнюю продуктивность, мы часто забываем о «внутреннем дворике» нашей души. Гордон Макдональд, опираясь на десятилетия пасторского опыта, утверждает: если наш внутренний мир находится в хаосе, крушение внешнего мира — лишь вопрос времени.

Эта книга — не просто духовное наставление, а практическое руководство по наведению порядка в пяти ключевых сферах:

Мотивация: Почему мы делаем то, что делаем?

Использование времени: Как вырваться из тирании срочных дел ради важных?

Интеллектуальный рост: Почему разум нуждается в дисциплине не меньше, чем дух?

Духовная дисциплина: Путь к истинному покою и молитве.

Отдых: Почему «ничегонеделание» жизненно необходимо для продуктивности.

Для кого эта книга? Для тех, кто чувствует выгорание, живет в состоянии постоянной спешки или ищет глубокий, осознанный подход к своей вере и личному призванию. Макдональд предлагает инструменты, которые помогут вам превратить внутренний хаос в упорядоченную структуру, способную выдержать любые внешние штормы.

«Если мой частный мир в порядке, то это потому, что я убежден: мир во мне гораздо важнее, чем мир вокруг меня».

Гордон Макдональд – Обновление вашей духовной жизни

Пер. с англ. – СПб.: «Мирт», 2000. – 168 с.

ISBN 5-88869-062-7

Гордон Макдональд – Обновление вашей духовной жизни – Содержание

Предисловие

Глава 1. Внутренний огонь

Глава 2. Когда интерес угас

Глава 3. «Все пропало!»

Глава 4. Когда силы на исходе

Глава 5. Что может остудить духовный пыл

Глава 6. Приносящие радость

Глава 7. Потребители

Глава 8. Огонь по своим

Глава 9. Искушение честолюбием

Глава 10. Важно то, что внутри

Глава 11. Как уложить шары в пирамиду

Глава 12. Убежища

Глава 13. Божественные тайны

Глава 14. Время побыть с Богом

Глава 15. Близкие друзья

Глава 16. Очень близкие друзья

Глава 17. Обновление вашей духовной жизни

Учебный путеводитель