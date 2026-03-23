Вы когда-нибудь чувствовали, что чем больше вы успеваете дел во внешнем мире, тем меньше порядка остается в вашей душе? Гордон Макдональд уверен: большинство из нас живет «снаружи внутрь», позволяя обстоятельствам диктовать наше состояние. Автор предлагает радикальную смену парадигмы — навести порядок во внутреннем мире, чтобы изменить мир внешний.

Ключевые темы:

Синдром «разбитого мира»: Почему успешные люди внезапно выгорают и теряют ориентиры.

Организация внутреннего пространства: Как структурировать свои мысли, духовную жизнь и личное время.

Дисциплина против хаоса: Практические шаги по восстановлению ментального и эмоционального здоровья.

Наследие и ценности: Как перестать просто «выживать» и начать строить жизнь, имеющую глубокий смысл.

«Мир принадлежит тем, кто умеет управлять собой до того, как начнет управлять обстоятельствами».

Эта книга стала классикой, потому что она не предлагает поверхностных советов по тайм-менеджменту. Она обращается к корням нашей неудовлетворенности. Макдональд пишет с обезоруживающей честностью (в том числе о собственных падениях), что делает его советы живыми и выполнимыми.

Макдональд, Гордон - Перемена жизненного курса

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2005. - 253 с.

ISBN 5-88869-188-7.

Макдональд, Гордон - Перемена жизненного курса – Содержание

Предисловие. Жизненный оптимизм

Введение. Как эта книга получила свое название

КАК КОРРЕКТИРОВАТЬ ЖИЗНЕННЫЙ КУРС

Глава 1. В поисках прямого пути

Глава 2. Слова, которые изменяют

Глава 3. Истинная перемена

Глава 4. Самосовершенствование или полная перемена?

НАЧНИ С ПРИЗЫВА ОСТАВИТЬ ВСЕ

Глава 5. По веревочной тропе

Глава 6. Старая детская игра

Глава 7. Путь в тумане

Глава 8. Учиться доверять

Глава 9. Шрамы на моей вере

Глава 10. Разговор с победителем

ПРОДОЛЖАТЬ СЛЕДОВАТЬ

Глава 11. Грохочущие сапоги

Глава 12. Духовное падение

Глава 13. Духовное падение продолжается

Глава 14. Есть ли «Израиль» во мне?

Глава 15. Принцип матрешки

Глава 16. Что значит «следовать»?

Глава 17. Слушать голос

Глава 18. Созидание характера

Глава 19. Характер лидера

СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД К ВЫСОТАМ ДУХА

Глава 20. Сокрушая преграды

Глава 21. Обращение длиною в жизнь

Глава 22. Несмотря ни на что, пишу стихи

Послесловие. Подведение итогов

Библиография

Об авторе