Макдональд Гордон - Жизнь, благословленная Богом

Книга «Жизнь, благословленная Богом» посвящена осмыслению духовной зрелости и пониманию того, что означает жить под Божьим благословением в повседневной реальности. Гордон МакДональд рассматривает благословение не как внешнее благополучие или материальный успех, а как внутреннее состояние человека, находящегося в гармонии с Божьей волей.

Автор раскрывает принципы духовного роста, верности в малом, ответственности, служения и доверия Богу в периоды испытаний. Через библейские примеры и личные наблюдения он показывает, что подлинное благословение связано с характером, внутренним миром и способностью оставаться устойчивым перед жизненными вызовами.

Издание адресовано широкому кругу читателей, стремящихся к углублению веры, переосмыслению жизненных приоритетов и формированию зрелой духовной позиции.

Гордон Макдональд – Жизнь, благословленная Богом

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. — 218 с.

ISBN 5-88869-115-1.

Гордон Макдональд – Жизнь, благословленная Богом – Содержание

Предисловие

Яхта «Персона» (притча)

Глава 1. Затерянный в океане

Глава 2. Бури случаются

Глава 3. Бури и критические моменты

Глава 4. Качество души

Глава 5. В поисках духовности

Глава 6. Взгляд змеи

Глава 7. Каким стариком вам хотелось бы стать?

Глава 8. Миссия оформляет душу

Глава 9. Прекрасная душа

Глава 10. Где будешь ты?

Глава 11. Убеждения вырастают на особой почве

Глава 12. Я называю это разговором в душе

Глава 13. Откуда берется энергия?

Эпилог

Яхта «Христос» (притча)

Библиография

Руководство по изучению и обсуждению