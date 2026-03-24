Макдональд Гордон - Жизнь, благословленная Богом

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга «Жизнь, благословленная Богом» посвящена осмыслению духовной зрелости и пониманию того, что означает жить под Божьим благословением в повседневной реальности. Гордон МакДональд рассматривает благословение не как внешнее благополучие или материальный успех, а как внутреннее состояние человека, находящегося в гармонии с Божьей волей.

Автор раскрывает принципы духовного роста, верности в малом, ответственности, служения и доверия Богу в периоды испытаний. Через библейские примеры и личные наблюдения он показывает, что подлинное благословение связано с характером, внутренним миром и способностью оставаться устойчивым перед жизненными вызовами.

Издание адресовано широкому кругу читателей, стремящихся к углублению веры, переосмыслению жизненных приоритетов и формированию зрелой духовной позиции.

Гордон Макдональд – Жизнь, благословленная Богом

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. — 218 с.

ISBN 5-88869-115-1.

Гордон Макдональд – Жизнь, благословленная Богом – Содержание

Предисловие

Яхта «Персона» (притча)

  • Глава 1. Затерянный в океане

  • Глава 2. Бури случаются

  • Глава 3. Бури и критические моменты

  • Глава 4. Качество души

  • Глава 5. В поисках духовности

  • Глава 6. Взгляд змеи

  • Глава 7. Каким стариком вам хотелось бы стать?

  • Глава 8. Миссия оформляет душу

  • Глава 9. Прекрасная душа

  • Глава 10. Где будешь ты?

  • Глава 11. Убеждения вырастают на особой почве

  • Глава 12. Я называю это разговором в душе

  • Глава 13. Откуда берется энергия?

Эпилог

Яхта «Христос» (притча)

Библиография

Руководство по изучению и обсуждению

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

Related Books

All Books