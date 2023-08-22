Макдональд Гордон - Устойчивая жизнь

В своем Послании к римским христианам Павел объясняет духовное состояние общества и культуры, где нравственность и цивилизация сломаны. Говоря о людях, где есть неповиновение Богу, он писал: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили» (К Римлянам 1:21).

Согласно Павлу, общества, пришедшие в упадок, характеризуются двумя проблемами: нежелание признавать (или почитать) Создателя и сопротивление благодарности. Выражая вторую идею словами, мой внук давал попять, что человеческая раса не хочет благодарить. По природе своей никто из нас не хочет.

Все же это первичный знак устойчивых людей, как они смотрят на прошлое. Они ищут, то, что вызывает благодарность. Они говорят спасибо людям, которые внесли разнообразие в их жизнь. Благодарность Богу за выгоду и благословение, что они открыли для себя, неисчислима. Благодарят в основном за дары жизни, мысли, красоту и другие вещи.

Предмет благодарности так прост, что он легко познается, как что‑то, о чем можно сказать «ежу понятно». Каждый, ну почти каждый, знает, что несколько слов благодарности замечательно помогают в общественных отношениях.

Сотрудник магазина подает нам наши покупки и говорит «спасибо, хорошего вам дня». Служащий авиакомпании благодарит нас за то, что мы летим его компанией. Пастор благодарит нас за присутствие на службе. Далее синтезированный голос на ATM благодарит нас за пользование его услугой. Факт в том, что мы слышим слово «спасибо» так часто, что забываем о значении того, за что благодарим.

Пока слова благодарности остаются важными — когда идут от души, — сердце полно благодарности.

Это то, что отличает устойчивых людей. Большая разница!

Десять прокаженных встретили Иисуса на дороге между Галилеей и Самарией. Из‑за того, что обычай требовал держаться на расстоянии, они могли только кричать: «Сжальтесь над нами!» То ли они просили милостыню, то ли знали, что Иисус может исцелять — неизвестно. Жалость была их признанием того, что они отмаялись получить милостыню, какую любой человек мог подать.

Макдональд Гордон - Устойчивая жизнь - Как справляться с проблемами на жизненном пути

Макдональд Гордон; Пер. с англ.

СПб.: Издательство «Мирт», 2011. — 296 с.

ISBN 978-5-88869-274-5

Гордон Макдональд - Устойчивая жизнь - Содержание

Об авторе

Замечание от Гордона Макдональда

Введение

Обыватель

Почти 50 лет спустя

Взгляд в прошлое

I. Стойкие люди настроены на рывок перед финишем

Глава 1 Бросить дело — не вариант

Глава 2 «Прогулочный шаг» неприемлем

Глава 3 Формирование стойкости — постоянный труд

Глава 4 Лицо бесцельности

Глава 5 Лицо чемпиона

II. Стойкие люди действуют, вдохновленные целостным видением жизни

Большая картина

Глава 6 Стойкие люди понимают смысл жизни

Глава 7 Стойкие люди заранее знают об основных проблемах на жизненном пути

Глава 8 Стойкие люди развивают христианский характер

Глава 9 Стойкие люди слушают Повеления Божьи

Глава 10 Стойкие люди уверены в своей одаренности

Глава 11 Стойкие люди проживают жизнь с пользой

III. Стойкие люди живут свободными от груза прошлого

В потере лежит учение

Глава 12 Стойкие люди осознают важность исправления ошибок прошлого

Глава 13 Стойкие люди понимают силу воспоминаний

Глава 14 Стойкие люди не боятся раскаиваться

Глава 15 Стойкие люди не затягивают с прощением

Глава 16 Стойкие люди преисполнены благодарности

Глава 17 Стойкие люди используют мудрость прошлого по максимуму

IV. Стойкие люди готовятся пройти всю дистанцию жизни до конца

Беги либо на маленькую, либо на большую дистанцию

Глава 18 Стойкие люди готовят себя к «чрезвычайным ситуациям» жизни

Глава 19 Стойкие люди точно знают, что нужно делать

Глава 20 Стойкие люди заботятся о своем физическом здоровье

Глава 21 Стойкие люди развивают свой ум

Глава 22 Стойкие люди не дают волю эмоциям

Глава 23 Стойкие люди контролируют свое эго

Глава 24 Стойкие люди открывают свои сердца Богу

V. Стойкие люди двигаются в компании «горсточки счастливцев»

Горсточка счастливцев

Глава 25 Цена промедления

Глава 26 Опасность одиночества

Глава 27 Как работает дружба

Глава 28 Есть определенные люди

Эпилог