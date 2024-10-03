МакДжордж - Прославление Бога через хвалу и поклонение

“И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид: благословен Ты, Господи, Боже Израиля, отца нашего, от века и до века! Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем; и в руке Твоей сила и могущество; и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя, и хвалим величественное имя Твое."

(1-я Паралипоминон 29: 10-13)

Давид, величайший псалмопевец из всех воздававших хвалу и поклоняющихся Богу, уловил сущность хвалы и поклонения в этих четырех коротких стихах, которые он написал в конце своей жизни. Бог хочет, чтобы мы были, как и Давид, мужчинами и женщинами хвалы и поклонения. Поэтому, эта книга является попыткой раскрыть, что же из себя представляют настоящие хвала и поклонение и как применить их к нашей повседневной жизни.

Бог создал нас как получателей Его полноты, чтобы мы могли служить своеобразными каналами для доступа этой полноты в наши дома, на работу, в школы, церкви, в народ. Поклонение является одним из ключевых принципов, упоминающихся в Библии, для испытания Его полноты. Следовательно, важно изучать и практиковать Библейскую концепцию поклонения, если мы, как индивидуумы, семьи и Его Церковь, собираемся увидеть великие деяния Его присутствия на земле.

Одна из самых важных тем христианской жизни – это хвала и поклонение. На эти темы уже было написано много хороших доступных книг. Однако, редко когда можно найти вместе, в одной публикации, все измерения хвалы и поклонения; обычно эти темы рассматривают отдельно. Вот почему автор попытался изучить всю Библию, чтобы представить полную Библейскую картину хвалы и поклонения, отраженную Богом в Его книге. Кроме того, автор попытался предоставить тщательный анализ результатов и преимуществ хвалы и поклонения, а также дать несколько практических советов для нашего индивидуального и общего поклонения. Очень важно понимать, что происходит в божественных и наших жизнях, если мы искренне возносим хвалу Богу и поклоняемся Ему; т. к., чем больше мы понимаем, тем сильнее исходящая из наших сердец мотивация к подобной хвале и поклонению.

Итак, желанием автора является увидеть читателя подготовленным к созиданию великого служения хвалы и поклонения нашему Святому Богу. Только Ему принадлежат наши величайшие и высочайшие хвалы и поклонение во веки веков.

Джон Ф. МакДжордж - Прославление Бога через хвалу и поклонение

Киев: Институт Развития Христианского Лидерства, б.г. – 164 с.

Джон Ф. МакДжордж - Прославление Бога через хвалу и поклонение – Содержание

Посвящение

Предисловие

Введение: Служение Богу - наше основное занятие

I. Поклонение: вначале - первостепенное

II. Начало поклонения: Определения

IIІ. Ключ к поклонению: живые взаимоотношения

IV. Основополагающие размышления о хвале и поклонении

V. Хвала в библейском контексте

VI. Поклонение в библейском контексте

VII. Цели и различия хвалы и поклонения

VIII. Более широкий взгляд на поклонение

IX. Поклонение: разница в нашем отношении

X.Поклонение в его полном объеме

XI. Поклонение как служение Богу

XII. Препятствия поклонению

XIII. Как построить наше поклонение и хвалу

XIV. Индивидуальное, семейное и общее поклонение: их определение и различие

XV. Руководитель поклонения и его группа: идти навстречу духовным потребностям

XVI. Руководство паствой при поклонении

Приложение