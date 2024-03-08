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Макеев - Сиблаг НКВД - Последние письма пастора Вагнера

Александр Макеев - Сиблаг НКВД. Последние письма пастора Вагнера - Личный опыт поиска репрессированных
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs
Эта книга — не историческая монография. Она посвящена прошлому моей семьи, но ее нельзя назвать научным исследованием. Да, у меня есть историческое образование. Но между получением диплома и работой над этой книгой прошло почти двадцать лет, и все это время моя деятельность не касалась выбранной когда-то специальности. С большой долей вероятности, я допустил массу неточностей. Но я готов к критике.
Тема репрессий для меня и моей семьи стала важной абсолютно неожиданно. История моих репрессированных родственников, как и миллионов других, была осознанно вычеркнута из общей истории нашей страны. Но я уверен, что отголоски тех событий до сих пор проявляются в моей жизни. Чтобы наконец разобраться с этим «багажом», я и начал это расследование. Хотел расставить все точки над «1», раз и навсегда понять, что тогда произошло и как к этому относиться.
Цель этой книги — вовсе не анализ явления в историческом контексте. Я хотел поделиться своим опытом и показать: каждый желающий может узнать, что действительно произошло с его семьей в годы репрессий.
Я намеренно старался соблюдать чистоту эксперимента; даже став сотрудником Музея истории ГУЛАГа, все запросы я делал от своего имени, то есть от частного лица. Нарушил этот принцип я лишь дважды. Когда искал последнего неизвестного из команды, расстрелявшей моего прадеда (поиски зашли в тупик, и я сделал ряд запросов от имени Музея, чтобы придать им вес и перевести переписку в официальное русло), и когда запрашивал цветные цифровые копии документов.
Тот факт, что почти всю информацию я собрал как частное лицо, доказывает: любой из вас может сделать это самостоятельно. Нужно только желание, терпение и нацеленность на результат.
Я бы очень хотел, чтобы как можно больше читателей этой книги нашли и прочли следственные дела своих репрессированных родственников: близких и двоюродных, дедов и прадедов, отцов и матерей. Когда знаешь все доподлинно, уже никто не сможет убедить в том, что «было такое время» и «так было надо». Нет этому никакого оправдания. И время всегда одно —־ здесь и сейчас.

Александр Макеев - Сиблаг НКВД. Последние письма пастора Вагнера - Личный опыт поиска репрессированных

Москва: Музей истории ГУЛАГа, Фонд Памяти, Издательство АСТ, 2020. - Книга издана при поддержке посольства Федеративной Республики Германия. – 353 с.
ISBN 978-5-17-114479-1

Александр Макеев - Сиблаг НКВД. Последние письма пастора Вагнера – Содержание

  • Вступление. Время всегда одно — здесь и сейчас
  • Начало. «Отец рассказывает сыну историю»
  • Первые запросы. Три приглашения из двух городов
  • В архивах. Первые открытия 25 Александр. Учитель из Саратова
  • Иван. Брат в нужде
  • Эмануил. Трудовая армия для отца и сына
  • Вольдемар. Судьба пастора
  • Вольдемар. Личное дело
  • «Миленькая, дорогая жена!» Последние письма из лагеря
  • Обвинение, приказание, акт. Смерть Вольдемара
  • Назвать имена. Где погиб Вольдемар, и кто его убил
  • «Мы, дважды распятые». Вместо послесловия
  • Досье сотрудников НКВД, причастных к гибели Вольдемара Вагнера
  • Как искать информацию о репрессированных родственниках
  • Список архивов
  • Список сокращений
Views 311
Rating 5.0 / 5
Added 08.03.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

E
eroxin 1 year ago

Спасибо.

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